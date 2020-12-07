передать значение из одного советника в другой

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Здравствуйте ! 

возможно ли передать значение из одного советника в другой и соответственно потом обработать его во втором советнике?

 
https://www.mql5.com/ru/docs/globals
Документация по MQL5: Глобальные переменные терминала
Документация по MQL5: Глобальные переменные терминала
  • www.mql5.com
Глобальные переменные существуют в клиентском терминале 4 недели с момента последнего обращения, после этого автоматически уничтожаются. Обращением к глобальной переменной считается не только установка нового значения, но и чтение значения глобальной переменной.
 

а без глобальных переменных как?

 
Yerkin Sagandykov:

Здравствуйте ! 

возможно ли передать значение из одного советника в другой и соответственно потом обработать его во втором советнике?

eventchartcustom

EventChartCustom - Работа с событиями - Справочник MQL4
EventChartCustom - Работа с событиями - Справочник MQL4
  • docs.mql4.com
[in]  Идентификатор пользовательского события. Этот идентификатор автоматически добавляется к значению CHARTEVENT_CUSTOM и преобразуется к целому типу. Возвращает true в случае удачной постановки пользовательского события в очередь событий графика – получателя события. В случае ошибки возвращает false, для получения кода ошибки используйте...
 
Renat Akhtyamov:

а без глобальных переменных как?

Pipe каналы.

 
Vladimir Mikhailov:

Pipe каналы.

Вариант.

Надо попробовать.

 
Renat Akhtyamov:

Вариант.

Надо попробовать.

Пример pipe сервера. И клиентов.
Один клиент передает данные другой принимает.
Сервер двух потоковый один поток на прием, другой на передачу.
Можно устанавливать количество передаваемых данных - файл "pipeserver.ini" параметр number.

Файлы:
PipeServer.zip  331 kb
ReadFromPipeServer.mq5  2 kb
SendToPipeServer.mq5  2 kb
 
А через метки нотвизибл или что-то подобное. То есть с нулевой прорисовкой нулевым цветом текста
[Удален]  
Vladimir Mikhailov:

Пример pipe сервера. И клиентов.

Спасибо за пример

 
Vladimir Mikhailov:

Пример pipe сервера. И клиентов.
Один клиент передает данные другой принимает.
Сервер двух потоковый один поток на прием, другой на передачу.
Можно устанавливать количество передаваемых данных - файл "pipeserver.ini" параметр number.

Спасибо!
 

Спасибо ! запоздалое немного )

через глобальные переменные терминала устроило 

а чем принципиальная разница между ними и   Pipe каналы ?

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