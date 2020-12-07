передать значение из одного советника в другой
- www.mql5.com
а без глобальных переменных как?
Здравствуйте !
возможно ли передать значение из одного советника в другой и соответственно потом обработать его во втором советнике?
- docs.mql4.com
а без глобальных переменных как?
Pipe каналы.
Pipe каналы.
Вариант.
Надо попробовать.
Вариант.
Надо попробовать.
Пример pipe сервера. И клиентов.
Один клиент передает данные другой принимает.
Сервер двух потоковый один поток на прием, другой на передачу.
Можно устанавливать количество передаваемых данных - файл "pipeserver.ini" параметр number.
Пример pipe сервера. И клиентов.
Спасибо за пример
Пример pipe сервера. И клиентов.
Один клиент передает данные другой принимает.
Сервер двух потоковый один поток на прием, другой на передачу.
Можно устанавливать количество передаваемых данных - файл "pipeserver.ini" параметр number.
Спасибо ! запоздалое немного )
через глобальные переменные терминала устроило
а чем принципиальная разница между ними и Pipe каналы ?
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Здравствуйте !
возможно ли передать значение из одного советника в другой и соответственно потом обработать его во втором советнике?