Нужен счёт без ограничения максимального лота (для тестирования) - страница 2

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Я неспроста пишу сокращения. По правилам нельзя обсуждать брокеров. И дело не в том, что смогут придраться к невинной информации, а "смарт скрипты" сайта могут сработать. Уж не знаю, обрабатываются ли такие случаи, но часто они заменяют что-то на звёздочки.
 
Andrey Kaunov:

Для тестирования одного алгоритма требуется счёт без ограничения максимального лота одной сделки, или с очень большим максимальным лотом (>1000). Подскажите брокера, если кто знает.

Как альтернатива, может есть варианты обойти это ограничение минимальным количеством костылей.

В тестере же можно изменить спецификацию инструмента. Не получается?

 
Andrey Khatimlianskii:

В тестере же можно изменить спецификацию инструмента. Не получается?

Неа, оно же только для информации.


В общем, RF только подошел. На центовом реальном счёте мин 0.01, максимальный 10 000. А В Инсте хрень какую то на тестах выдаёт. Может из-за 4-х значных котировок, может из-за того что маржа как то странно считается (в 10 раз меньше чем у других ДЦ).

Спасибо всем за участие и информацию.

 
Andrey Kaunov:

А В Инсте хрень какую то на тестах выдаёт. Может из-за 4-х значных котировок, может из-за того что маржа как то странно считается (в 10 раз меньше чем у других ДЦ).

Просто надо в расчётах лотов учитывать размер контракта из спецификации символа. У первого - 100000, у второго - 10000. А у третьего лот просто тупо приходится масштабировать на 100, и не могу на пальцах объяснить - почему.

 
Andrey Kaunov:

Неа, оно же только для информации.


В общем, RF только подошел. На центовом реальном счёте мин 0.01, максимальный 10 000. А В Инсте хрень какую то на тестах выдаёт. Может из-за 4-х значных котировок, может из-за того что маржа как то странно считается (в 10 раз меньше чем у других ДЦ).

Спасибо всем за участие и информацию.

У инсты 1 стандартный лот содержит 10 000 базовой валюты на стандартных счетах

 
Edgar Akhmadeev:

Просто надо в расчётах лотов учитывать размер контракта из спецификации символа. У первого - 100000, у второго - 10000. А у третьего лот просто тупо приходится масштабировать на 100, и не могу на пальцах объяснить - почему.

Nikita Chernyshov:

У инсты 1 стандартный лот содержит 10 000 базовой валюты на стандартных счетах

Да, да. Всё в расчётах учитывается, но результаты кривые выходят. 4-х знак может эту кривизну даёт, хотя все сеты подправил. ХЗ почему, разбираться не стал. На Робо всё норм, там и гоняю )))

 
Andrey Kaunov:

Неа, оно же только для информации.

В каком смысле, для информации?

Только что проверил, работает изменение макс. лота.


 
Это МТ5, мне для МТ4 надо ))
 
Andrey Kaunov:
Это МТ5, мне для МТ4 надо ))

Об этом было невозможно догадаться по исходному вопросу.

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