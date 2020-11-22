Нужен счёт без ограничения максимального лота (для тестирования) - страница 2
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Для тестирования одного алгоритма требуется счёт без ограничения максимального лота одной сделки, или с очень большим максимальным лотом (>1000). Подскажите брокера, если кто знает.
Как альтернатива, может есть варианты обойти это ограничение минимальным количеством костылей.
В тестере же можно изменить спецификацию инструмента. Не получается?
В тестере же можно изменить спецификацию инструмента. Не получается?
Неа, оно же только для информации.
В общем, RF только подошел. На центовом реальном счёте мин 0.01, максимальный 10 000. А В Инсте хрень какую то на тестах выдаёт. Может из-за 4-х значных котировок, может из-за того что маржа как то странно считается (в 10 раз меньше чем у других ДЦ).
Спасибо всем за участие и информацию.
А В Инсте хрень какую то на тестах выдаёт. Может из-за 4-х значных котировок, может из-за того что маржа как то странно считается (в 10 раз меньше чем у других ДЦ).
Просто надо в расчётах лотов учитывать размер контракта из спецификации символа. У первого - 100000, у второго - 10000. А у третьего лот просто тупо приходится масштабировать на 100, и не могу на пальцах объяснить - почему.
Неа, оно же только для информации.
В общем, RF только подошел. На центовом реальном счёте мин 0.01, максимальный 10 000. А В Инсте хрень какую то на тестах выдаёт. Может из-за 4-х значных котировок, может из-за того что маржа как то странно считается (в 10 раз меньше чем у других ДЦ).
Спасибо всем за участие и информацию.
У инсты 1 стандартный лот содержит 10 000 базовой валюты на стандартных счетах
Просто надо в расчётах лотов учитывать размер контракта из спецификации символа. У первого - 100000, у второго - 10000. А у третьего лот просто тупо приходится масштабировать на 100, и не могу на пальцах объяснить - почему.
У инсты 1 стандартный лот содержит 10 000 базовой валюты на стандартных счетах
Да, да. Всё в расчётах учитывается, но результаты кривые выходят. 4-х знак может эту кривизну даёт, хотя все сеты подправил. ХЗ почему, разбираться не стал. На Робо всё норм, там и гоняю )))
Неа, оно же только для информации.
В каком смысле, для информации?
Только что проверил, работает изменение макс. лота.
Это МТ5, мне для МТ4 надо ))
Об этом было невозможно догадаться по исходному вопросу.