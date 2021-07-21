Прошу помощи - минимумы, максимумы - страница 2

Новый комментарий
 

"стандартный" ZigZag иногда, редко но метко, рисует "не-зигзаг" :-)  где-то в профиле были скрины с таким извёртом ZigZag

он видимо поэтому и вынесен в "пользовательские", мало того что не формализован, так ещё и c плавающей ошибкой

зато удобен и многим известен

 
Aleksei Stepanenko:
^^наверху^^
Здравствуйте, Алексей,

Вы мне тогда здорово помогли, я потом это приспособил.
И сейчас тоже, главную рутину Вашу взял и прдстроил.

Теперь непонятная проблема: в тестовом режиме индикатор просчитывается и рисует, а в онлайн-режеме не виден, хотя журнал показывает, что индикатор успешно загружен...
В чем может быть причина?
 
wgomer:
Здравствуйте, Алексей,

Вы мне тогда здорово помогли, я потом это приспособил.
И сейчас тоже, главную рутину Вашу взял и прдстроил.

Теперь непонятная проблема: в тестовом режиме индикатор просчитывается и рисует, а в онлайн-режеме не виден, хотя журнал показывает, что индикатор успешно загружен...
В чем может быть причина?

Test:


 
wgomer:

Test:


Online


 
wgomer:

Online


Посмотрите вкладку "Эксперты". Во вкладке "Журнал" не увидите ошибок выполнения программы.

 
Ihor Herasko:

Посмотрите вкладку "Эксперты". Во вкладке "Журнал" не увидите ошибок выполнения программы.

Нет, нет и там никаких ошибок
[Удален]  

Попробуйте это:

Extremes Indicator Ver6

находит экстремумы, высчитывает пройденное расстояние и интервал времени.


Файлы:
Extremes_Indicator.mq5  26 kb
 
Есть ли алгоритм, позволяющий определить, что в данный момент - боковое движение (flat)?
 
wgomer:

Test:


Цвета задайте в явном виде. 

12
Новый комментарий