Прошу помощи - минимумы, максимумы - страница 2
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"стандартный" ZigZag иногда, редко но метко, рисует "не-зигзаг" :-) где-то в профиле были скрины с таким извёртом ZigZag
он видимо поэтому и вынесен в "пользовательские", мало того что не формализован, так ещё и c плавающей ошибкой
зато удобен и многим известен
^^наверху^^
Вы мне тогда здорово помогли, я потом это приспособил.
И сейчас тоже, главную рутину Вашу взял и прдстроил.
Теперь непонятная проблема: в тестовом режиме индикатор просчитывается и рисует, а в онлайн-режеме не виден, хотя журнал показывает, что индикатор успешно загружен...
В чем может быть причина?
Здравствуйте, Алексей,
Вы мне тогда здорово помогли, я потом это приспособил.
И сейчас тоже, главную рутину Вашу взял и прдстроил.
Теперь непонятная проблема: в тестовом режиме индикатор просчитывается и рисует, а в онлайн-режеме не виден, хотя журнал показывает, что индикатор успешно загружен...
В чем может быть причина?
Test:
Test:
Online
Online
Посмотрите вкладку "Эксперты". Во вкладке "Журнал" не увидите ошибок выполнения программы.
Посмотрите вкладку "Эксперты". Во вкладке "Журнал" не увидите ошибок выполнения программы.
Попробуйте это:
Extremes Indicator Ver6
находит экстремумы, высчитывает пройденное расстояние и интервал времени.
Test:
Цвета задайте в явном виде.