есть ли константа для double NaN ?
Есть.
static Converter<ulong,double> NaNs; static double inf = NaNs[0x7FF0000000000000]; // +infinity // 0xFFF0000000000000 -infinity static double nan = NaNs[0x7FF8000000000000]; // quiet NaN static double nanind = NaNs[0xFFF8000000000000]; // -nan(ind)
Получить можно с помощью прилагаемого конвертера.
Смотрите примеры для https://www.mql5.com/ru/docs/math/mathclassify
//+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- test NaN double nan=double("nan"); PrintFormat("Test NaN: %G is %s, MathIsValidNumber(NaN)=%s", nan, EnumToString(MathClassify(nan)), (string)MathIsValidNumber(nan)); //--- test infinity double inf=double("inf"); PrintFormat("Test Inf: %G is %s, MathIsValidNumber(inf)=%s", inf, EnumToString(MathClassify(inf)), (string)MathIsValidNumber(inf)); //--- test normal value double normal=1.2345e6; PrintFormat("Test Normal: %G is %s, MathIsValidNumber(normal)=%s", normal, EnumToString(MathClassify(normal)), (string)MathIsValidNumber(normal)); //--- test subnormal value double sub_normal=DBL_MIN/2.0; PrintFormat("Test Subnormal: %G is %s, MathIsValidNumber(sub_normal)=%s", sub_normal, EnumToString(MathClassify(sub_normal)), (string)MathIsValidNumber(sub_normal)); //--- test zero value double zero=0.0/(-1); PrintFormat("Test Zero: %G is %s, MathIsValidNumber(zero)=%s", zero, EnumToString(MathClassify(zero)), (string)MathIsValidNumber(zero)); } /* Результат: Test NaN: NAN is FP_NAN, MathIsValidNumber(NaN)=false Test Inf: INF is FP_INFINITE, MathIsValidNumber(inf)=false Test Normal: 1.2345E+06 is FP_NORMAL, MathIsValidNumber(normal)=true Test Subnormal: 1.11254E-308 is FP_SUBNORMAL, MathIsValidNumber(sub_normal)=true Test Zero: -0 is FP_ZERO, MathIsValidNumber(zero)=true */ //+------------------------------------------------------------------+
- www.mql5.com
int hash_a,hash_b; hash_b=hash_a&0x7FFFFFFF;
Нашел хорошее объяснение на stackoverflow. Если кому-то лень искать, вот перевод:
Постоянная 0x7FFFFFFF представляет собой 32-битное целое число в шестнадцатеричном формате со всеми установленными битами, кроме самого высокого.
Несмотря на название, этот метод не получает хэш-код, а скорее ищет, в каком сегменте должен отображаться ключ для набора хэшей или карты.
Когда вы используете % для отрицательного значения, вы получаете отрицательное значение. Нет отрицательных сегментов, поэтому, чтобы избежать этого, вы можете удалить знаковый бит (самый высокий бит) и один из способов сделать это - использовать маску, например. x & 0x7FFFFFFF который сохраняет все биты, кроме верхнего. Другой способ сделать это - сдвиг x >>> 1, однако, это медленнее.
Немного лучший подход - «взять модуль и применить Math.abs». При этом используются все биты хэш-кода, что может быть лучше.
Нашел хорошее объяснение на stackoverflow. Если кому-то лень искать, вот перевод:
Постоянная 0x7FFFFFFF представляет собой 32-битное целое число в шестнадцатеричном формате со всеми установленными битами, кроме самого высокого.
Несмотря на название, этот метод не получает хэш-код, а скорее ищет, в каком сегменте должен отображаться ключ для набора хэшей или карты.
Когда вы используете % для отрицательного значения, вы получаете отрицательное значение. Нет отрицательных сегментов, поэтому, чтобы избежать этого, вы можете удалить знаковый бит (самый высокий бит) и один из способов сделать это - использовать маску, например. x & 0x7FFFFFFF который сохраняет все биты, кроме верхнего. Другой способ сделать это - сдвиг x >>> 1, однако, это медленнее.
Немного лучший подход - «взять модуль и применить Math.abs». При этом используются все биты хэш-кода, что может быть лучше.
Наверное неправильно, т.к. потеряется младший бит
Может пригодится.
Опасный трюк, т.к. работает только при точной модели FP математики, более медленной - в нативе, все сравнения FP генерируют 2 условных перехода, по Nan и непосредственно само условие.
В быстрой модели FP математики, первую проверку опускают, в итоге нарушается условие Nan != Nan, более того, Nan удовлетворяет и другие условия сравнения с нормальными числами!
настройки C++ проекта
С++ код
int main(void) { double x=0; double y=M_PI; (INT64 &)x=0x7FFF000000000000; printf("%i %i %i %i\n",x==x,x==y,x>y,x<y); return(0); }
вывод
1 1 0 1
Не исключено, что мы тоже добавим режим быстрой математики, тогда при его использовании часть вашего кода будет работать некорректно!
Опасный трюк, т.к. работает только при точной модели FP математики, более медленной - в нативе, все сравнения FP генерируют 2 условных перехода, по Nan и непосредственно само условие.
В быстрой модели FP математики, первую проверку опускают, в итоге нарушается условие Nan != Nan, более того, Nan удовлетворяет и другие условия сравнения с нормальными числами!
настройки C++ проекта
С++ код
вывод
Не исключено, что мы тоже добавим режим быстрой математики, тогда при его использовании часть вашего кода будет работать некорректно!
Понял.
Спасибо, - не знал.
И спасибо за предупреждение.
Пожалуйста, предупредите, когда добавите быструю математику.
а пока работает так:
void OnStart() { union DLB_LONG { double d; long l; }; DLB_LONG x; double y=M_PI; x.l=0x7FFF000000000000; printf("%i %i %i %i\n",x.d==x.d,x.d==y,x.d>y,x.d<y); // 0 0 0 0 }
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