Глюк в Метатрейдере "ОткрытияБрокер" - страница 3
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Вы что, совсем ку-ку?
Какие комментарии к "сотрясанию воздуха"?
Вы пркупали/продавали Si-12.20-3.21 одному богу известно как Квик отображает этот ОДИН инструмент,
а МТ5 вообще не умеет торговать спредами...
Вот скриншот:)
Поставил заявку на покупку в стакане календарного спреда на 10 контрактов, получилось:
В Квике позиция по Si-3.21 +10 контрактов, по Si-12.20 -10 контрактов
В Метатрейдере по Si-3.21+9 контрактов, по Si-12.20 -10 контрактов
или
Поставил заявку на покупку в стакане календарного спреда на 1 контракт, получилось:
В Квике позиция по Si-3.21 +1 контрактов, по Si-12.20 -1 контрактов
В Метатрейдере по Si-3.21 0 контрактов, по Si-12.20 -1 контрактов
Где позиции смотреть в Квике и в Метатрейдере я знаю:)
Вероятнее всего квик отображает матчинг, а метатрейдер нет.
Вы же наверно ставите заявку в стакан календарного спреда, уже имея одну текущую позицию?
Это не ошибка. Метатрейдер показывает конечный чистый результат в данном случае.
Решите задачу исключения.
Текущая позиция: Si-12.20 @ 1 Long
Спред: Si-12.20 @ 1 Short Si-3.21 @ 1 Long
Вы что, совсем ку-ку?
Какие комментарии к "сотрясанию воздуха"?
Вы пркупали/продавали Si-12.20-3.21 одному богу известно как Квик отображает этот ОДИН инструмент,
а МТ5 вообще не умеет торговать спредами...
Вы "кря-кря", что вы мне тыкаете в спецификацию инструмента? Заключите сделку по календарному спреду и вам откроется истина, как происходит сделка по календарному спреду.
Вероятнее всего квик отображает матчинг, а метатрейдер нет.
Вы же наверно ставите заявку в стакан календарного спреда, уже имея одну текущую позицию?
Это не ошибка. Метатрейдер показывает конечный чистый результат в данном случае.
Вероятнее всего квик отображает матчинг, а метатрейдер нет.
Решите задачу исключения. Решаю.
Текущая позиция: Si-12.20 @ 1 Long
Спред: Si-12.20 @ 1 Short Si-3.21 @ 1 Long
Квик (и брокерский отчет):
Si-12.20 0
Si-3.21 1
Метатрейдер, если не подтягивает "вторую ногу" по сделке:
Si-12.20 0
Si-3.21 0
Пишу же в сотый раз, три сделки могут пройти нормально и остатки и в Квике, и в Метатрейдере одинаковые, а на четвертой возникает дисбаланс.
Есть кто-тут на форуме, кто РЕАЛЬНО торгует этим инструментов, а не в интернете ищет спецификации?
Решите задачу исключения. Решаю.
Текущая позиция: Si-12.20 @ 1 Long
Спред: Si-12.20 @ 1 Short Si-3.21 @ 1 Long
Квик (и брокерский отчет):
Si-12.20 0
Si-3.21 1
Метатрейдер, если не подтягивает "вторую ногу" по сделке:
Si-12.20 0
Si-3.21 0
Пишу же в сотый раз, три сделки могут пройти нормально и остатки и в Квике, и в Метатрейдере одинаковые, а на четвертой возникает дисбаланс.
Есть кто-тут на форуме, кто РЕАЛЬНО торгует этим инструментов, а не в интернете ищет спецификации?
В торговле этим инструментом нет экономического смысла.
Решите задачу исключения. Решаю.
Текущая позиция: Si-12.20 @ 1 Long
Спред: Si-12.20 @ 1 Short Si-3.21 @ 1 Long
Квик (и брокерский отчет):
Si-12.20 0
Si-3.21 1
Метатрейдер, если не подтягивает "вторую ногу" по сделке:
Si-12.20 0
Si-3.21 0
Пишу же в сотый раз, три сделки могут пройти нормально и остатки и в Квике, и в Метатрейдере одинаковые, а на четвертой возникает дисбаланс.
Есть кто-тут на форуме, кто РЕАЛЬНО торгует этим инструментов, а не в интернете ищет спецификации?
Тогда да, возможно есть косяк. Но не исключаю, что это связано с действиями клиринга.
И тогда косяк, превращается в фичу (особенность сервера MQ отображать только ту информацию что пришла извне).
Информация от клиринга может приходить позже. И эту информацию, сервер MQ обрабатывает по мере поступления этой информации.
Скорее всего так и есть. Сервер MQ не ведёт ни каких своих расчётов относительно учёта пользовательских позиций, он отображает только то, что ему пришло.
У квик другая технология, они на своих серверах рассчитывают все показатели, не зависимо от клиринга, а поступившая информация с клиринга, служит корректировкой верности расчётов.
Из этого предположения следует, что корректная информация должна появится после перерыва на клиринг, помониторьте этот момент.
Лучше об этом писать брокеру, пусть разбирается и пояснит причину. Если он объяснит причину данного поведения, и это не нормально
тогда уже сюда на форум с описанием конкретной проблемы, разработчики увидят и решат что делать. Или не решат ))
"особенность сервера MQ отображать только ту информацию что пришла извне . И эту информацию, сервер MQ обрабатывает по мере поступления этой информации. "
есть подозрение, что "не успевает" учесть обе ноги, так как заявка в календарном спреде приводит к двум сделкам в одну и ту же миллисекунду. А может и не поэтому:)
"Лучше об этом писать брокеру, пусть разбирается и пояснит причину. Если он объяснит причину данного поведения, и это не нормально
тогда уже сюда на форум с описанием конкретной проблемы, разработчики увидят и решат что делать. Или не решат )) "
Написал на 911. Толку нет, видимо один я торгую этим инструментом, поскольку в нем "нет экономического смысла", как глаголит Dmi3 :) Увидят - увидят, не увидят - не увидят, для меня это не принципиальный вопрос. Я просто этой темой хотел предупредить тех, кто торгует в основном в Метатрейдере, а календарным спредом - в Квике, так как в Метатрейдере его вообще нет.
"особенность сервера MQ отображать только ту информацию что пришла извне . И эту информацию, сервер MQ обрабатывает по мере поступления этой информации. "
есть подозрение, что "не успевает" учесть обе ноги, так как заявка в календарном спреде приводит к двум сделкам в одну и ту же миллисекунду. А может и не поэтому:)
"Лучше об этом писать брокеру, пусть разбирается и пояснит причину. Если он объяснит причину данного поведения, и это не нормально
тогда уже сюда на форум с описанием конкретной проблемы, разработчики увидят и решат что делать. Или не решат )) "
Написал на 911. Толку нет, видимо один я торгую этим инструментом, поскольку в нем "нет экономического смысла", как глаголит Dmi3 :) Увидят - увидят, не увидят - не увидят, для меня это не принципиальный вопрос. Я просто этой темой хотел предупредить тех, кто торгует в основном в Метатрейдере, а календарным спредом - в Квике, так как в Метатрейдере его вообще нет.
Выделенное маркером. А вот это вполне возможно.
Учитывая, что недавно узнал, что обработчики в экспертах выполняются в блокирующем режиме.
Не исключена вероятность, что в таком же режиме обрабатывается и входящая информация по аккаунту ))
По наличию спредов.
В ветке билда 2690, взял лог подключения к демо счёту.
По логу синхронизации видно, что на демо счёте есть спреды.
Наверно их нет только на реальных счетах. Опять же вопрос брокеру. Почему?
Новые инструменты? Долго запрягают? :))
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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor
Aleksey Vyazmikin, 2020.11.19 16:30
Ветка про 2690 - подумал, что его обсуждаем
Читаем
Да это то понятно, там и видос про матчинг есть.
Тут не раскрыта тайна клиринга ))
Когда подтверждается результат клиентских сделок по спреду.
Сразу после совершения сделки, или только после клиринга, и сведения всех дебет/кредит?
Как учитываются позиции со стороны клиринга, при роллировании с помощью биржевого спреда.
Результат сделки рассчитывается сразу? Или после экспирации?
Если после экспирации, то это наверно более правильно.
То есть текущая независимая позиция по фьючерсу, и текущая позиция по спреду не должны перекрывать друг друга пока не произойдёт экспирация.
Так как это два отдельных инструмента, и учёт позиций должен вестись отдельно до момента экспирации.
Если они перекрываются сразу после совершения сделки по спреду, то это не очень удобно.
Так как будет путаница в позициях, если торгуешь и фьючерсом и спредом одновременно.