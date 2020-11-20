Глюк в Метатрейдере "ОткрытияБрокер" - страница 3

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pvs76:
Будут дельные комментарии, кроме требования скриншотов и копипаста с сайта моех?:)

Вы что, совсем ку-ку?

Какие комментарии к "сотрясанию воздуха"?

Вы пркупали/продавали Si-12.20-3.21 одному богу известно как Квик отображает этот ОДИН инструмент,


а МТ5 вообще не умеет торговать спредами...

 
pvs76:

Вот скриншот:)

Поставил заявку на покупку в стакане календарного спреда на 10 контрактов, получилось:

В Квике позиция по Si-3.21 +10 контрактов, по Si-12.20 -10 контрактов

В Метатрейдере по Si-3.21+9 контрактов, по Si-12.20 -10 контрактов

или 

Поставил заявку на покупку в стакане календарного спреда на 1 контракт, получилось:

В Квике позиция по Si-3.21 +1 контрактов, по Si-12.20 -1 контрактов

В Метатрейдере по Si-3.21 0 контрактов, по Si-12.20 -1 контрактов

Где позиции смотреть в Квике и в Метатрейдере я знаю:)

Вероятнее всего квик отображает матчинг, а метатрейдер нет.
Вы же наверно ставите заявку в стакан календарного спреда, уже имея одну текущую позицию?
Это не ошибка. Метатрейдер показывает конечный чистый результат в данном случае.

Решите задачу исключения.

Текущая позиция: Si-12.20 @ 1 Long
Спред:                  Si-12.20 @ 1 Short    Si-3.21 @ 1 Long

 
prostotrader:

Вы что, совсем ку-ку?

Какие комментарии к "сотрясанию воздуха"?

Вы пркупали/продавали Si-12.20-3.21 одному богу известно как Квик отображает этот ОДИН инструмент,


а МТ5 вообще не умеет торговать спредами...


Вы "кря-кря", что вы мне тыкаете в спецификацию инструмента? Заключите сделку по календарному спреду и вам откроется истина, как происходит сделка по календарному спреду.

 
Roman:

Вероятнее всего квик отображает матчинг, а метатрейдер нет.
Вы же наверно ставите заявку в стакан календарного спреда, уже имея одну текущую позицию?
Это не ошибка. Метатрейдер показывает конечный чистый результат в данном случае.

Вероятнее всего квик отображает матчинг, а метатрейдер нет.

Решите задачу исключения. Решаю.

Текущая позиция: Si-12.20 @ 1 Long
Спред:                  Si-12.20 @ 1 Short    Si-3.21 @ 1 Long

Квик (и брокерский отчет):

Si-12.20 0

Si-3.21 1

Метатрейдер, если не подтягивает "вторую ногу" по сделке:

Si-12.20 0

Si-3.21 0

Пишу же в сотый раз, три сделки могут пройти нормально и остатки и в Квике, и в Метатрейдере одинаковые, а на четвертой возникает дисбаланс.

Есть кто-тут на форуме, кто РЕАЛЬНО торгует этим инструментов, а не в интернете ищет спецификации?

 
pvs76:

Решите задачу исключения. Решаю.

Текущая позиция: Si-12.20 @ 1 Long
Спред:                  Si-12.20 @ 1 Short    Si-3.21 @ 1 Long

Квик (и брокерский отчет):

Si-12.20 0

Si-3.21 1

Метатрейдер, если не подтягивает "вторую ногу" по сделке:

Si-12.20 0

Si-3.21 0

Пишу же в сотый раз, три сделки могут пройти нормально и остатки и в Квике, и в Метатрейдере одинаковые, а на четвертой возникает дисбаланс.

Есть кто-тут на форуме, кто РЕАЛЬНО торгует этим инструментов, а не в интернете ищет спецификации?

В торговле этим инструментом нет экономического смысла. 

 
pvs76:

Решите задачу исключения. Решаю.

Текущая позиция: Si-12.20 @ 1 Long
Спред:                  Si-12.20 @ 1 Short    Si-3.21 @ 1 Long

Квик (и брокерский отчет):

Si-12.20 0

Si-3.21 1

Метатрейдер, если не подтягивает "вторую ногу" по сделке:

Si-12.20 0

Si-3.21 0

Пишу же в сотый раз, три сделки могут пройти нормально и остатки и в Квике, и в Метатрейдере одинаковые, а на четвертой возникает дисбаланс.

Есть кто-тут на форуме, кто РЕАЛЬНО торгует этим инструментов, а не в интернете ищет спецификации?

Тогда да, возможно есть косяк. Но не исключаю, что это связано с действиями клиринга.
И тогда косяк, превращается в фичу (особенность сервера MQ отображать только ту информацию что пришла извне).
Информация от клиринга может приходить позже. И эту информацию,  сервер MQ обрабатывает по мере поступления этой информации. 
Скорее всего так и есть. Сервер MQ не ведёт ни каких своих расчётов относительно учёта пользовательских позиций, он отображает только то, что ему пришло.
У квик другая технология, они на своих серверах рассчитывают все показатели, не зависимо от клиринга, а поступившая информация с клиринга, служит корректировкой верности расчётов. 
Из этого предположения следует, что корректная информация должна появится после перерыва на клиринг, помониторьте этот момент.
Лучше об этом писать брокеру, пусть разбирается и пояснит причину. Если он объяснит причину данного поведения, и это не нормально
тогда уже сюда на форум с описанием конкретной проблемы, разработчики увидят и решат что делать. Или не решат )) 

 
Roman:

"особенность сервера MQ отображать только ту информацию что пришла извне . И эту информацию,  сервер MQ обрабатывает по мере поступления этой информации. "

есть подозрение, что "не успевает" учесть обе ноги, так как заявка в календарном спреде приводит к двум сделкам в одну и ту же миллисекунду. А может и не поэтому:)

"Лучше об этом писать брокеру, пусть разбирается и пояснит причину. Если он объяснит причину данного поведения, и это не нормально
тогда уже сюда на форум с описанием конкретной проблемы, разработчики увидят и решат что делать. Или не решат )) "

Написал на 911. Толку нет, видимо один я торгую этим инструментом, поскольку в нем "нет экономического смысла", как глаголит Dmi3 :) Увидят - увидят, не увидят - не увидят, для меня это не принципиальный вопрос. Я просто этой темой хотел предупредить тех, кто торгует в основном в Метатрейдере, а календарным спредом - в Квике, так как в Метатрейдере его вообще нет.

 
pvs76:

"особенность сервера MQ отображать только ту информацию что пришла извне . И эту информацию,  сервер MQ обрабатывает по мере поступления этой информации. "

есть подозрение, что "не успевает" учесть обе ноги, так как заявка в календарном спреде приводит к двум сделкам в одну и ту же миллисекунду. А может и не поэтому:)

"Лучше об этом писать брокеру, пусть разбирается и пояснит причину. Если он объяснит причину данного поведения, и это не нормально
тогда уже сюда на форум с описанием конкретной проблемы, разработчики увидят и решат что делать. Или не решат )) "

Написал на 911. Толку нет, видимо один я торгую этим инструментом, поскольку в нем "нет экономического смысла", как глаголит Dmi3 :) Увидят - увидят, не увидят - не увидят, для меня это не принципиальный вопрос. Я просто этой темой хотел предупредить тех, кто торгует в основном в Метатрейдере, а календарным спредом - в Квике, так как в Метатрейдере его вообще нет.

Выделенное маркером. А вот это вполне возможно.
Учитывая, что недавно узнал, что обработчики в экспертах выполняются в блокирующем режиме.
Не исключена вероятность, что в таком же режиме обрабатывается и входящая информация по аккаунту ))

По наличию спредов.
В ветке билда 2690, взял лог подключения к демо счёту.
По логу синхронизации видно, что на демо счёте есть спреды.
Наверно их нет только на реальных счетах. Опять же вопрос брокеру. Почему?
Новые инструменты? Долго запрягают?  :))

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 2690: Улучшения в MetaEditor

Aleksey Vyazmikin, 2020.11.19 16:30

Ветка про 2690 - подумал, что его обсуждаем

2020.11.19 17:51:09.977 Terminal        Открытие Брокер x64 build 2690 started for АО ''Открытие Брокер''
2020.11.19 17:51:09.979 Terminal        Windows 7 Service Pack 1 build 7601, AMD FX-8350 Eight-Core Processor, 12 / 23 Gb memory, 19 / 499 Gb disk, IE 10, Admin, GMT+3
2020.11.19 17:51:09.979 Terminal        F:\FX\Открытие Брокер_Demo
2020.11.19 17:51:11.682 MQL5.community  activated for '-aleks-', balance: 685.17 (frozen: 30.00)
2020.11.19 17:51:11.979 MQL5.chats      activated for '-Aleks-'
2020.11.19 17:51:29.719 Network '41443': authorized on Open-Broker through Access Server II (ping: 22.00 ms, build 2560)
2020.11.19 17:51:29.719 Network '41443': previous successful authorization performed from 85.140.233.137 on 2020.11.19 17:49:01
2020.11.19 17:51:29.774 Network '41443': terminal synchronized with АО ''Открытие Брокер'': 0 positions, 0 orders, 3942 symbols, 28 spreads

 
Читаем
Файлы:
0420_KS.zip  294 kb
 
prostotrader:
Читаем

Да это то понятно, там и видос про матчинг есть.
Тут не раскрыта тайна клиринга ))

Когда подтверждается результат клиентских сделок по спреду.
Сразу после совершения сделки, или только после клиринга, и сведения всех дебет/кредит?

Как учитываются позиции со стороны клиринга, при роллировании с помощью биржевого спреда.
Результат сделки рассчитывается сразу? Или после экспирации?
Если после экспирации, то это наверно более правильно.
То есть текущая независимая позиция по фьючерсу, и текущая позиция по спреду не должны перекрывать друг друга пока не произойдёт экспирация.
Так как это два отдельных инструмента, и учёт позиций должен вестись отдельно до момента экспирации. 

Если они перекрываются сразу после совершения сделки по спреду, то это не очень удобно.
Так как будет путаница в позициях, если торгуешь и фьючерсом и спредом одновременно.

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