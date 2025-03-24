Обсуждение статьи "Градиентный бустинг (CatBoost) в задачах построения торговых систем. Наивный подход" - страница 10
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Здесь вы можете увидеть код модели. Обратите внимание на MA_Period, Look_Back и т.д. Затем посмотрите на кривую прибыли тестера кода python. Затем посмотрите на входы, настройки и результаты тестера стратегий в MT5.
Похоже, я не могу воспроизвести результаты, полученные в тестере python. Тестер MT5 не воспроизводит результаты за тот же период в тестере python.
В остальном я перенес модель, как было объяснено.
Я поместил cat_model.mqh и cat_trader.mql5 (скомпилированные в .ex5).
Но результаты выглядят иначе.
Здравствуйте, возможно, есть разница между тем, как разбиралась модель на момент написания статьи и как это происходит сейчас. CatBoost мог изменить логику кода конечной модели в новых версиях, так что вам придется разбираться.
Мне кажется, что вероятность того, что это может быть проблемой, очень высока.
Я сделал несколько изменений:
Я изменил код, чтобы сохранять mqh в соответствии с временем графика данных.
Я изменил mqh для каждого таймфрейма, чтобы можно было иметь все таймфреймы, обученные и готовые к использованию в советнике.
Я изменил советник так, чтобы он использовал все обученные файлы для анализа и генерации сигналов.
Все файлы прикреплены для ознакомления, если это возможно.
Если вы можете улучшить код, я буду благодарен.
Стратегия, а также обучение модели нуждаются в крайней степени улучшения, если возможно, я буду признателен за помощь.
Я сделал несколько изменений:
Я изменил код, чтобы сохранить mqh в соответствии с графическим временем данных.
Изменил mqh, чтобы он был разным для каждого времени графика, так что все времена графика могут быть обучены и готовы к использованию в советнике.
Я изменил советник так, чтобы он использовал все обученные файлы для анализа и генерации сигналов.
Я приложил все файлы, чтобы вы могли проанализировать их, если это возможно.
Если вы можете улучшить код, я буду благодарен.
Стратегия, а также обучение модели нуждается в значительном улучшении, если возможно, помогите, спасибо.