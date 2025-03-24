Обсуждение статьи "Градиентный бустинг (CatBoost) в задачах построения торговых систем. Наивный подход" - страница 10

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Модель, написанная на языке python

Здесь вы можете увидеть код модели. Обратите внимание на MA_Period, Look_Back и т.д. Затем посмотрите на кривую прибыли тестера кода python. Затем посмотрите на входы, настройки и результаты тестера стратегий в MT5.

кривая прибыли (с использованием предсказаний модели)

Настройки Входы Результаты тестирования стратегии MT5

[Удален]  
Busingye Tusasirwe #:

Похоже, я не могу воспроизвести результаты, полученные в тестере python. Тестер MT5 не воспроизводит результаты за тот же период в тестере python.

В остальном я перенес модель, как было объяснено.

Я поместил cat_model.mqh и cat_trader.mql5 (скомпилированные в .ex5).

Но результаты выглядят иначе.

Здравствуйте, возможно, есть разница между тем, как разбиралась модель на момент написания статьи и как это происходит сейчас. CatBoost мог изменить логику кода конечной модели в новых версиях, так что вам придется разбираться.

Мне кажется, что вероятность того, что это может быть проблемой, очень высока.

 

Я сделал несколько изменений:

Я изменил код, чтобы сохранять mqh в соответствии с временем графика данных.

Я изменил mqh для каждого таймфрейма, чтобы можно было иметь все таймфреймы, обученные и готовые к использованию в советнике.

Я изменил советник так, чтобы он использовал все обученные файлы для анализа и генерации сигналов.

Все файлы прикреплены для ознакомления, если это возможно.

Если вы можете улучшить код, я буду благодарен.

Стратегия, а также обучение модели нуждаются в крайней степени улучшения, если возможно, я буду признателен за помощь.

Я сделал несколько изменений:

Я изменил код, чтобы сохранить mqh в соответствии с графическим временем данных.

Изменил mqh, чтобы он был разным для каждого времени графика, так что все времена графика могут быть обучены и готовы к использованию в советнике.

Я изменил советник так, чтобы он использовал все обученные файлы для анализа и генерации сигналов.

Я приложил все файлы, чтобы вы могли проанализировать их, если это возможно.

Если вы можете улучшить код, я буду благодарен.

Стратегия, а также обучение модели нуждается в значительном улучшении, если возможно, помогите, спасибо.

Файлы:
cat_traderXx.mq5  42 kb
catboost_learning.py  8 kb
cat_model_todos.zip  3195 kb
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