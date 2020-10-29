В чем ошибка при передаче параметра в функцию?
Mike Kharkov:
Есть вот такая часть кода:
При его запуске получаю вот такие 2 ошибки:
Вопрос:
В чем состоит ошибка(насколько я понимаю - дело в параметре "low") и как ее исправить?
Есть вот такая часть кода:
При его запуске получаю вот такие 2 ошибки:
Вопрос:
В чем состоит ошибка(насколько я понимаю - дело в параметре "low") и как ее исправить?
low это массив. Посмотрите как этот параметр определён в OnCalculate.
В параметре пользовательской функции, определите так же, массив по ссылке.
bool CalculateSupportValues (int rates_total, const double &low[], int prev_calculated){
.
Mike Kharkov:
Изменил код - ошибки остались - правда на других строчках:
Изменил код - ошибки остались - правда на других строчках:
В первую очередь важно не повторить, а понять.
Dmitry Fedoseev:для того что бы понять надо увидеть работающий пример.
В первую очередь важно не повторить, а понять.
в доке его нет.
+ я попросил именно работающее решение - вы его скинули - но оно не работающее. )
(каким образом из неработающего решения можно понять как делать правильно?
если этот язык для тебя новый)
P. S. Вопрос решил - при вызове функции не надо массив передавать - а надо было сделать как у меня было вначале + далее уже ваша реализация при построении функции необходима.
Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Вызов функции
- www.mql5.com
Если некоторое имя, которое не было описано ранее, появляется в выражении и за ним следует левая круглая скобка, то оно по контексту считается именем некоторой функции. Аргументы (формальные параметры) передаются по значению, т. е. каждое выражение x1, . . . , xn вычисляется и значение передается функции. Порядок вычисления выражений и порядок...
Roman:
low это массив. Посмотрите как этот параметр определён в OnCalculate.
low это массив. Посмотрите как этот параметр определён в OnCalculate.
В параметре пользовательской функции, определите так же, массив по ссылке.
Все массивы всегда по ссылке. Иначе не бывает.
Mike Kharkov:
Есть вот такая часть кода:
При его запуске получаю вот такие 2 ошибки:
Вопрос:
В чем состоит ошибка(насколько я понимаю - дело в параметре "low") и как ее исправить?
Есть вот такая часть кода:
При его запуске получаю вот такие 2 ошибки:
Вопрос:
В чем состоит ошибка(насколько я понимаю - дело в параметре "low") и как ее исправить?
Его нельзя менять. Ни прямо, ни косвенно.
Когда вызываешь функцию, то не надо квадратные скобки писать, писать просто low.
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При его запуске получаю вот такие 2 ошибки:
Вопрос:
В чем состоит ошибка(насколько я понимаю - дело в параметре "low") и как ее исправить?