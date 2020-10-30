Можно найти приложение для просмотр история катировки
Можно найти приложение для просмотр история катировки например eur usd m5 если можно без онлайн
muratkok:
Можно найти приложение для просмотр история катировки например eur usd m5 если можно без онлайн
Можно найти приложение для просмотр история катировки например eur usd m5 если можно без онлайн
Если устроят сведения от ФРС, то здесь https://fred.stlouisfed.org/series/DEXUSEU
U.S. / Euro Foreign Exchange Rate
- fred.stlouisfed.org
Source: Board of Governors of the Federal Reserve System (US) Release: H.10 Foreign Exchange Rates Units: Frequency: Notes: Noon buying rates in New York City for cable transfers payable in foreign currencies. Suggested Citation: Board of Governors of the Federal Reserve System (US), U.S...
Vladimir:Думаю не удовно я хотел приложение для андройд
Если устроят сведения от ФРС, то здесь https://fred.stlouisfed.org/series/DEXUSEU
muratkok:Тогда сходите на https://www.xe.com/, там и графики для андроид есть, и много чего другого для смартфонов.
Думаю не удовно я хотел приложение для андройд
Думаю не удовно я хотел приложение для андройд
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- www.xe.com
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muratkok:Чем терминал не устраивает? Там и оффлайн, и глубина настраиваемая.
Можно найти приложение для просмотр история катировки например eur usd m5 если можно без онлайн
Можно найти приложение для просмотр история катировки например eur usd m5 если можно без онлайн
Aliaksandr Hryshyn:Как задат глубина терминале?я там не видел через мт4 мт5 андройд
Чем терминал не устраивает? Там и оффлайн, и глубина настраиваемая.
Чем терминал не устраивает? Там и оффлайн, и глубина настраиваемая.
muratkok:На Андроид нет, это для Виндовс
Как задат глубина терминале?я там не видел через мт4 мт5 андройд
Как задат глубина терминале?я там не видел через мт4 мт5 андройд
muratkok:
Как задат глубина терминале?я там не видел через мт4 мт5 андройд
Как задат глубина терминале?я там не видел через мт4 мт5 андройд
Для этого нужно установить МТ5, подключиться к любому, даже демо счёту, кликнуть окно Символы и смотрите картинку, можно экспортировать в csv(эксель) или html форматы. в андроиде такой опции нет, это мобильная версия
VVT:Спасиба большой ок
Для этого нужно установить МТ5, подключиться к любому, даже демо счёту, кликнуть окно Символы и смотрите картинку, можно экспортировать в csv(эксель) или html форматы. в андроиде такой опции нет, это мобильная версия
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