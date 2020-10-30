Можно найти приложение для просмотр история катировки

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Можно найти приложение для просмотр история катировки например eur usd m5 если можно без онлайн
 
muratkok:
Можно найти приложение для просмотр история катировки например eur usd m5 если можно без онлайн

Если устроят сведения от ФРС, то здесь https://fred.stlouisfed.org/series/DEXUSEU


U.S. / Euro Foreign Exchange Rate
U.S. / Euro Foreign Exchange Rate
  • fred.stlouisfed.org
Source: Board of Governors of the Federal Reserve System (US)   Release: H.10 Foreign Exchange Rates   Units:   Frequency:   Notes: Noon buying rates in New York City for cable transfers payable in foreign currencies. Suggested Citation: Board of Governors of the Federal Reserve System (US), U.S...
 
Vladimir:

Если устроят сведения от ФРС, то здесь https://fred.stlouisfed.org/series/DEXUSEU


Думаю не удовно я хотел приложение для андройд
 
muratkok:
Думаю не удовно я хотел приложение для андройд
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muratkok:
Можно найти приложение для просмотр история катировки например eur usd m5 если можно без онлайн
Чем терминал не устраивает? Там и оффлайн, и глубина настраиваемая.
 
Aliaksandr Hryshyn:
Чем терминал не устраивает? Там и оффлайн, и глубина настраиваемая.
Как задат глубина терминале?я там не видел через мт4 мт5 андройд
 
muratkok:
Как задат глубина терминале?я там не видел через мт4 мт5 андройд
На Андроид нет, это для Виндовс
 
muratkok:
Как задат глубина терминале?я там не видел через мт4 мт5 андройд

Для этого нужно установить МТ5, подключиться к любому, даже демо счёту, кликнуть окно Символы и смотрите картинку, можно экспортировать в csv(эксель) или html форматы. в андроиде такой опции нет, это мобильная версия

a

 
VVT:

Для этого нужно установить МТ5, подключиться к любому, даже демо счёту, кликнуть окно Символы и смотрите картинку, можно экспортировать в csv(эксель) или html форматы. в андроиде такой опции нет, это мобильная версия


Спасиба большой ок
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