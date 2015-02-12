Скрипты: Swap Hunting
Не могли бы более детально объяснить что делает этот скрипт? Я скачал, установил, запускаю но ничего не происходит. Или он активируется в определенное время?
Ну он довольно простенький, я бы сказал примитивный. Код закомментирован интуитивно понятно. Из файла symbols.raw читаются все инструменты которые есть в списке "обзор рынка" (не просто открыты, а вообще все). Писалось для МТ4.
Далее определяем какой будет начислен своп. Банально разделяя на положительный и отрицательный.
Скрипт отрабатывает один раз при запуске на любой паре, если торги открыты.
a = MarketInfo(s,MODE_SWAPLONG);
b = MarketInfo(s,MODE_SWAPSHORT);
Если a или b больше ноля(заданного значения) открывает соответственно заданный лот нужном направлении или выдаёт номер ошибки. Обработку ошибок не делал, так как занимался просто поиском пары с наибольшим свопом у различных брокеров.
ждём часа ночи(у кого как). получаем своп.
это из разряда "carry trading", если интересно.
eur/tru (евро турецкая лира) неплохо платят. 0,31 в сутки.
есть правда враки и в этих параметрах. с японской йеной например. значение маркетинфо вроде положительное, а своп начисляют минусовой.
вообщем врут и воруют как везде. Писал чисто для демо, чтоб получать реальные измеряемые единицы в нужное время, а не пытаться вникать в устаревающую или неактуальную спецификацию.. На акциях не работает(они подпадают под понятие инструмент), хотя и их тоже листает и открывает, но для них не предназначен.
можно еще в комментарий ордера добавить определяемое значение, и много еще чего, но переделывать я не стал, занимался другим делом.
Выложил как демку для тех кто хоть немного кодит или тех кого интересуют реальные измеряемые единицы..
кому надо, тот подправит..
"Это" сродни как швейцарский центробанк покупал евро два года на 100 тысяч в день и недавно перестал покупать. Отвязался. Тоже только на микрофорексе..
Через пару месяцев начисляемый своп становиться больше затрат на открытие ордеров в сутки и начинает расти в арифметической прогрессии.
Так что спред в понимании этих периодов не в первой десятке по значению параметр.
На форексе трейдеры делятся на две категории "микроскопы" и "телескопы".
Swap Hunting:
Автор: Дмитрий Шадрин