Скрипты: Swap Hunting

Новый комментарий
 

Swap Hunting:

Скрипт для открытия ордеров по всему списку "Обзор рынка" с положительным свопом.

Автор: Дмитрий Шадрин

 
 Не могли бы более детально объяснить что делает этот скрипт? Я скачал, установил, запускаю но ничего не происходит. Или он активируется в определенное время?
 
TeJIo:
 Не могли бы более детально объяснить что делает этот скрипт? Я скачал, установил, запускаю но ничего не происходит. Или он активируется в определенное время?

Ну он довольно простенький, я бы сказал примитивный. Код закомментирован интуитивно понятно. Из файла symbols.raw  читаются все инструменты которые есть в списке "обзор рынка" (не просто открыты, а вообще все). Писалось для МТ4. 

Далее  определяем  какой будет начислен своп. Банально разделяя на положительный и отрицательный.

Скрипт отрабатывает один раз при запуске на любой паре, если торги открыты. 

a = MarketInfo(s,MODE_SWAPLONG);

b = MarketInfo(s,MODE_SWAPSHORT); 

Если  a или b больше ноля(заданного значения) открывает соответственно заданный лот нужном направлении или выдаёт номер ошибки. Обработку ошибок не делал, так как занимался просто поиском пары с наибольшим свопом у различных брокеров.

ждём часа ночи(у кого как). получаем своп. 

 это из разряда "carry trading", если интересно. 

eur/tru (евро турецкая лира) неплохо платят. 0,31 в сутки.

 

есть правда враки и в этих параметрах. с японской йеной например. значение маркетинфо вроде положительное, а своп начисляют минусовой.

вообщем врут и воруют как везде. Писал чисто для демо, чтоб получать реальные измеряемые единицы в нужное время, а не пытаться вникать в устаревающую или неактуальную спецификацию.. На акциях не работает(они подпадают под понятие инструмент), хотя и их тоже листает и открывает, но для них не предназначен.

можно еще в комментарий ордера добавить определяемое значение, и много еще чего, но переделывать я не стал, занимался другим делом.

Выложил как демку для тех кто хоть немного кодит или тех кого интересуют реальные измеряемые единицы..

кому надо, тот подправит.. 

[Удален]  
Чего не хватает, так это настройки по спреду, то есть, задавать до какого спреда открывать позиции, а то открыл со спредом 43п, что не есть хорошо.
 
заказчика нет..
 

"Это" сродни как швейцарский центробанк покупал евро два года на 100 тысяч в день и недавно перестал покупать. Отвязался. Тоже только на микрофорексе..

Через пару месяцев начисляемый своп становиться больше затрат на открытие ордеров в сутки и начинает расти в арифметической прогрессии.

Так что спред в понимании этих периодов не в первой десятке по значению параметр.

На форексе трейдеры делятся на две категории "микроскопы" и "телескопы".

Новый комментарий