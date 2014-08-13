Вкладка навигатор - счета, не появляется Live-счёт
GoldnMoney:Какая у Вас операционная система? Учетная запись имеет права Администратора?
Подключаюсь к Live-счёту в metatrader 4 build 670, Файл -> Подключиться к торговому счёту, ввожу Логин/Пароль, выбираю Сервер из списка (использую терминал брокера). Ставлю галку о сохранении данных. Подключаюсь успешно. НО в Навигаторе итем "Счета" пуст! И выбрать нечего при переключении между счетами, счёт ведь не сохраняется.
Что может быть причиной?
Добрый день!
А вот Demo счёт появляется в Навигаторе.
Windows Server 2003. Терминал работает на VPS
В техподдержке VPS сказали, что проблема или брокера или терминала
Теперь и на стационарном ПК такое же. Удалил Live-счёт. Снова ввел. Подключился. Но в навигаторе Live-счёта нет.
Переустановите терминал из под Администратора.
У меня стационарный ПК под управлением Windows XP, у меня всё устанавливается под Админом :) Попробую терминал другого брокера
GoldnMoney:Зачем терминал от непонятной торговой организации? Поставьте один терминал от MetaQuotes и подключайтесь в нём к любым счетам.
Скачал терминал от MetaQuotes https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe та же проблема. Реальный счёт так и не появляется
Вкладка "Маркет" есть в терминале?
Есть Маркет
Добрый день!
