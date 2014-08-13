Вкладка навигатор - счета, не появляется Live-счёт

Новый комментарий
[Удален]  

Добрый день!

Подключаюсь к Live-счёту в metatrader 4 build 670, Файл -> Подключиться к торговому счёту, ввожу Логин/Пароль, выбираю Сервер из списка (использую терминал брокера). Ставлю галку о сохранении данных. Подключаюсь успешно. НО в Навигаторе итем "Счета" пуст! И выбрать нечего при переключении между счетами, счёт ведь не сохраняется.

А вот Demo счёт появляется в Навигаторе.

Что может быть причиной?

 
GoldnMoney:

Добрый день!

Подключаюсь к Live-счёту в metatrader 4 build 670, Файл -> Подключиться к торговому счёту, ввожу Логин/Пароль, выбираю Сервер из списка (использую терминал брокера). Ставлю галку о сохранении данных. Подключаюсь успешно. НО в Навигаторе итем "Счета" пуст! И выбрать нечего при переключении между счетами, счёт ведь не сохраняется.

А вот Demo счёт появляется в Навигаторе.

Что может быть причиной?

Какая у Вас операционная система? Учетная запись имеет права Администратора?
[Удален]  
Windows Server 2003. Терминал работает на VPS
[Удален]  
В техподдержке VPS сказали, что проблема или брокера или терминала
[Удален]  
Теперь и на стационарном ПК такое же. Удалил Live-счёт. Снова ввел. Подключился. Но в навигаторе Live-счёта нет.
 
Переустановите терминал из под Администратора.
[Удален]  
У меня стационарный ПК под управлением Windows XP, у меня всё устанавливается под Админом :) Попробую терминал другого брокера
 
GoldnMoney:
У меня стационарный ПК под управлением Windows XP, у меня всё устанавливается под Админом :) Попробую терминал другого брокера
Зачем терминал от непонятной торговой организации? Поставьте один терминал от MetaQuotes и подключайтесь в нём к любым счетам.
[Удален]  

Скачал терминал от MetaQuotes https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt4/mt4setup.exe та же проблема. Реальный счёт так и не появляется



 
Вкладка "Маркет" есть в терминале?
[Удален]  

Есть Маркет

12
Новый комментарий