 и ещё - вы зарисовали путь к "DataFolder" - терминал случайно не установлен с ключом /Portable? 
Есть Маркет. Нет, установка обычная
Самое главное, Всё работало нормально несколько дней назад. Но теперь и на ПК и на VPS проблемы
 
Есть Маркет. Нет, установка обычная
Попробуйте открыть из терминала демо-счет на сервере MetaQuotes-Demo.  Появится он в "Навигатор"?
 
Самое главное, Всё работало нормально несколько дней назад.
Странно.
Через раз появляется счёт Демо и вообще не появляется счёт Реал. Хотя ведь к серверу подключается
 

А в окошке "Открыть счет" Ваш торговый сервер помечен как активный или на нём стоит "-"?

А что пишется в логах? Есть сообщения о проблемах записи на диск?
