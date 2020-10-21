mql5 сигналы, несоответствие параметров

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Привет всем! куда писать  по сигналам mql5 ? в техподдержке mql5 сказали на форум написать? надеюсь тут сотрудники mql5 есть пишу:


какие то ошибки на сигнале  <...>  там при доходе 438 % пишет Прибыль -1 329.78 USD то есть минусовая прибыль в USD а в процентах +  438 ? это явно что то не то, это не соответствует реали



вот мониторинг    так же пишет что баланс по графику вырос до 12245, хотя на счете  4 943.90 и в левом сайтбаре все правильно показывает. что то поломалось! или что происходит не понятно!

баланса в  12к баксов на счете не было никогда, для этого счета поддерживаю 5 К и прибыль вывожу


показывает не правильно доходность + баланс завышен, что делать ? куда писать ? сигнал показывает не те данные

 

так я вроде по русски написал. убытка нет, прибыль   за 400 %,  смотрите скрин, где тут убыток


 

вот баланс поддерживаю 4-5 к 


и посмотрите на график mql5 на котором 12 000 usd , что это такое не могу понять

 
так я же и написал что не соответствует это, специально график баланса заскренил. там 12 000 баксов вообще показывает, которых не было! хотелось бы с тех поддержкой поговорить. несоответствие показателей моего счета с  данными mql5, почему такое может быть
 
этот счет принес мне прибыли в 6068 USD, но почему то mql5 показывает что минус  почти в 1300, это не соответствует действительности. тотже бук показывает все нормально, тут почему то нет
 
кто знает как написать в тех подержку mql5.com? мониторинг mql5.com показывает левые данные, у них что то поломалось ) но добится ответа нельзя 
 
Проверьте историю - нет ли лишних пополнений, как найдете - обращайтесь к брокеру за разъяснением
 
У меня есть сигнал  TSR, который формируется со счета  72017595 (создан совсем недавно и по нему мало сделок, максимальная просадка была чуть выше 1%), но статистика по нему (максимальная просадка и загрузка депозита) берется с уже удаленного моего старого сигнала TRS2020 , который  формировался с другого счета 7298215. писал в поддержку- ответили, что это один и тот же счет и все справедливо 
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