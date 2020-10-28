Индикаторы: TestCorr28
И не забывайте вводить префикс и суффикс в настройках, если таковые имеются у брокера.
Да не, не в этом дело. С историей все в порядке, префиксы-суффиксы отсутствуют. Брокер Альпари, настройки индюка дефолтные. Странно, что не отображаются только инструменты с прямой корреляцией, с отрицательной то все норм!
Можете скинуть адрес брокера для теста? Косяков быть не должно, т.к. коду уже не первый год и он в том числе работает на 4-ке и 5-ке, а писал я его изначально на 5-ке. Или в скайпе мне стукните и онлайн разберемся в чем проблема.
https://alpari.com/ru/
Да, похоже проблема с терминалом от Альпари. На другом брокере все отлично работает!
В Альпари пробовал на разных счетах (и на демо и на реале) нигде не работает...
- alpari.com
Вот прям сейчас запустил на Альпари - скрин по московскому времени - это 4-ка демо счет - первая таблица по-умолчанию с фильтром по USD и вторая без фильтра, т.е. все 378 комбинаций.
Не знаю что и сказать... Скачал по новой MT4, установил, запустил Ваш индикатор... И вот...
Добрый день!
Корреляция пар изменяется со временем, поэтому вместо разового значения коэффициента корреляции весьма важно
знать динамику ее изменения, например по часовому графику в течение 48 часов подряд с интервалом 2-4 часа. Можно ли построить таблицу
на графике не по всем парам а по выбранным например 2 парам и увидеть изменение корреляции во времени?
Опытным путем установил, что для успешной торговли по корреляции пар (на часовом) необходимо минимум 48 часов.
Сейчас модернизирую известный советник Hedge (HTH) основанный на хеджировании 4 пар (МТ4).
Дополнительно включаю суточные объемы движения вверх-вниз по валютам.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
TestCorr28:
Краткое описание
Автор: VLADISLAV AKINDINOV