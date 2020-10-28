Индикаторы: TestCorr28

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TestCorr28:

Краткое описание

TestCorr28

Автор: VLADISLAV AKINDINOV

 
Что-то не работает...
Файлы:
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В журнале если пишет нет истории, то либо нужно подождать. пока история котировок по всем расчетным инструментам загрузится, либо самим загрузить архив котировок. Лучше подождать.
 
И не забывайте вводить префикс и суффикс в настройках, если таковые имеются у брокера.
 
VLADISLAV AKINDINOV:
И не забывайте вводить префикс и суффикс в настройках, если таковые имеются у брокера.

Да не, не в этом дело. С историей все в порядке, префиксы-суффиксы отсутствуют. Брокер Альпари, настройки индюка дефолтные. Странно, что не отображаются только инструменты с прямой корреляцией, с отрицательной то все норм!

 
Можете скинуть адрес брокера для теста? Косяков быть не должно, т.к. коду уже не первый год и он в том числе работает на 4-ке и 5-ке, а писал я его изначально на 5-ке. Или в скайпе мне стукните и онлайн разберемся в чем проблема.
 
VLADISLAV AKINDINOV:
Можете скинуть адрес брокера для теста? Косяков быть не должно, т.к. коду уже не первый год и он в том числе работает на 4-ке и 5-ке, а писал я его изначально на 5-ке. Или в скайпе мне стукните и онлайн разберемся в чем проблема.

https://alpari.com/ru/

Да, похоже проблема с терминалом от Альпари. На другом брокере все отлично работает! 

В Альпари пробовал на разных счетах (и на демо и на реале) нигде не работает...

Forex с Альпари — торговля на Forex с ведущим брокером СНГ
  • alpari.com
Что такое Forex? Межбанковский рынок Forex работает круглосуточно. Ежеминутно множество трейдеров получают прибыль на курсовой разнице валют. Торги на Forex проводят с различными индексами, ценными бумагами и драгоценными металлами. Заключение всех сделок осуществляется через посредника, которым является брокер. Трейдинг активами на Forex...
 
Вот прям сейчас запустил на Альпари - скрин по московскому времени - это 4-ка демо счет - первая таблица по-умолчанию с фильтром по USD и вторая без фильтра, т.е. все 378 комбинаций.
 
VLADISLAV AKINDINOV:
Вот прям сейчас запустил на Альпари - скрин по московскому времени - это 4-ка демо счет - первая таблица по-умолчанию с фильтром по USD и вторая без фильтра, т.е. все 378 комбинаций.

Не знаю что и сказать... Скачал по новой MT4, установил, запустил Ваш индикатор... И вот...

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Добрый день!

Корреляция пар изменяется со временем, поэтому вместо разового значения коэффициента корреляции весьма важно

знать динамику ее изменения, например по часовому графику в течение 48 часов подряд с интервалом 2-4 часа. Можно ли построить таблицу

на графике не по всем парам а по выбранным например 2 парам и увидеть изменение корреляции во времени?

Опытным путем установил, что  для успешной торговли  по корреляции пар (на часовом) необходимо минимум 48 часов.

Сейчас модернизирую известный советник Hedge (HTH) основанный на хеджировании 4 пар (МТ4).

Дополнительно включаю суточные объемы движения вверх-вниз по валютам.

 
советник !
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