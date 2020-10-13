Любые вопросы от ПРОФИ к СУПЕРПРОФИ
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Любые вопросы от ПРОФИ к СУПЕРПРОФИ - 1.
- 2020.03.11
- www.mql5.com
Из удалённого процесса управляю терминалом. Загружаю на график любой скрипт без использования DLL. Скрипты грузятся и работают...
Собственно, вопрос:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Любые вопросы от ПРОФИ к СУПЕРПРОФИ - 1.
Andrey Dik, 2020.10.12 08:20
Доброго дня, суперпрофи!
Задача - пакетное создание ссылок на папки агентов. Нашел исходник проги на гитхабе (проект в прикрепе) с функционалом нужным мне, ссылки создает исправно, но пытаюсь в цикле делать сразу несколько ссылок и облом.
Вот что нужно получить на выходе (руками ссылки насоздовал):
В файле FormMain.cs пробую чинить бесчинства в коде, но желаемого эффекта не могу получить (см. с 73 строки):
else { string argument = null; if (radioButton2.Checked) argument = "/h"; else if (radioButton3.Checked) argument = "/j"; else if (isFolder) argument = "/d"; bool result; int port = 0; for (int i = 0; i < 512; i++) { port = 3000 + i; //D:\Market\MT5\Tester\Agent - 127.0.0.1 - 3000\MQL5\Files //E:\Project\Coding\MQL\#MQL5\Files\UGA Manager\Files //MessageBox.Show(textSource.Text, this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk); //MessageBox.Show(textOutput.Text, this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk); result = MakeLink.Create(argument, textOutput.Text + "\\" + i.ToString (), textSource.Text + "\\" + "Agent-127.0.0.1-" + port.ToString () + "\\MQL5\\Files"); //if (!result) MessageBox.Show("Something went wrong!", this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk); } MessageBox.Show("Done!", this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk); }
вот решение, с GUI.
проект VS в прикрепе.
Файлы:
MakeLink-master.zip 56 kb
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