Любые вопросы от ПРОФИ к СУПЕРПРОФИ

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Любые вопросы от ПРОФИ к СУПЕРПРОФИ - 1.
Любые вопросы от ПРОФИ к СУПЕРПРОФИ - 1.
  • 2020.03.11
  • www.mql5.com
Из удалённого процесса управляю терминалом. Загружаю на график любой скрипт без использования DLL. Скрипты грузятся и работают...
 

Собственно, вопрос:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Любые вопросы от ПРОФИ к СУПЕРПРОФИ - 1.

Andrey Dik, 2020.10.12 08:20

Доброго дня, суперпрофи!

Задача - пакетное создание ссылок на папки агентов. Нашел исходник проги на гитхабе (проект в прикрепе) с функционалом нужным мне, ссылки создает исправно, но пытаюсь в цикле делать сразу несколько ссылок и облом.

Вот что нужно получить на выходе (руками ссылки насоздовал):

В файле FormMain.cs пробую чинить бесчинства в коде, но желаемого эффекта не могу получить (см. с 73 строки):

else
            {
                string argument = null;
                if (radioButton2.Checked)
                    argument = "/h";
                else if (radioButton3.Checked)
                    argument = "/j";
                else if (isFolder)
                    argument = "/d";

                bool result;
                int port = 0;
                for (int i = 0; i < 512; i++)
                {
                    port = 3000 + i;
                    //D:\Market\MT5\Tester\Agent - 127.0.0.1 - 3000\MQL5\Files    
                    //E:\Project\Coding\MQL\#MQL5\Files\UGA Manager\Files

                    //MessageBox.Show(textSource.Text, this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk);
                    //MessageBox.Show(textOutput.Text, this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk);

                    result = MakeLink.Create(argument, 
                                             textOutput.Text + "\\" + i.ToString (),
                                             textSource.Text + "\\" + "Agent-127.0.0.1-" + port.ToString () + "\\MQL5\\Files");
                    //if (!result) MessageBox.Show("Something went wrong!", this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk);
                }
                MessageBox.Show("Done!", this.Text, MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Asterisk);
            }

 

вот решение, с GUI.

проект VS в прикрепе.

Файлы:
MakeLink-master.zip  56 kb
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