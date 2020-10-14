Тестер стратегий и возможность посмотреть историю в разделе позиций

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Доброго дня! 

На вкладке "История" терминала с некоторых пор появилась возможность отобразить ход торговых операций категоризированных в позиции.


Очень удобная штука, упрощает понимание убыточных\прибыльных сделок. 

А вот в истории тестера этого я не обнаруживаю.


Есть ли какое-то колдунство, чтобы было? )

Пользуюсь сборкой от 9 октября 2020г.


 
Есть в КБ решения и, наверное, в Маркете.
 
fxsaber:
Есть в КБ решения и, наверное, в Маркете.

можно хоть один пример? )

А то я не соображу даже как найти подобное

 
Nikolai Karetnikov:

можно хоть один пример? )

А то я не соображу даже как найти подобное

У меня в профиле можно посмотреть.


Ваша задача имеет несколько решений.

  1. Если нет исходника - надо смотреть читалку tst-файлов. И оттуда доставать историю торгов, формируя отчет.
  2. Если есть исходник, то вставить несколько строк. И будет HTML-отчет с позициями и прочими плюшками.
  3. Если есть исходник и нужно в визуализаторе смотреть закрытые позиции, то опять вставить в исходный код решение из КБ и наблюдать в доп. таблице удобную историю.
 
fxsaber:

У меня в профиле можно посмотреть.


Ваша задача имеет несколько решений.

  1. Если нет исходника - надо смотреть читалку tst-файлов. И оттуда доставать историю торгов, формируя отчет.
  2. Если есть исходник, то вставить несколько строк. И будет HTML-отчет с позициями и прочими плюшками.
  3. Если есть исходник и нужно в визуализаторе смотреть закрытые позиции, то опять вставить в исходный код решение из КБ и наблюдать в доп. таблице удобную историю.

исходник мой )

Да, мне бы пригодился класс (MQL5) который по OnTradeTransaction пишет в CSV 

deal и информацию по соответствующему позиции приказу (в его комментариях я сохраняю данные для анализа)

Вообще, сейчас, во время того, как написал, заодно соображал, что именно хотелось бы реализовать и думаю, что это совсем просто )))

Но, если есть готовый код, с благодарностью им воспользуюсь. Пойду смотреть в профиль )  

 
Nikolai Karetnikov:

исходник мой )

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Библиотеки: Report

fxsaber, 2019.10.02 22:30

Добавлена новая возможность. Можно быстро делиться результатами бэктестов без засветки советника.

Для примера можно запустить такой советник.

#define REPORT_TESTER             // В тестере будут автоматически записываться отчеты
#define REPORT_TESTER_INPUTS      // В отчете одиночного прохода будут видны входные параметры советника - требует разрешения DLL.
// #define REPORT_TESTER_INVESTOR    // Убрать любые упоминания советника в проходе Тестера.
#define REPORT_INTERACTIVE_CHARTS // Добавляет в отчет интерактивные графики.
#define REPORT_BROWSER            // Создание отчета с запуском браузера - требует разрешения DLL.
#include <Report.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18801

#include <..\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.mq5>


По завершении одиночного прогона откроется (если разрешить DLL) HTML-отчет в браузере. В прицепе два отчета - полный и с новой возможностью: "инвесторский".

Наделить любой MT5-советник таким же отчетом в одиночных прогонах (Hedge) можно точно так же, как показано выше, - прописать в начале исходника несколько одних и тех же строк.


Если есть какие-либо замечания, дайте знать.


ЗЫ Комиссия выводится и в пипсах еще. Это помогает быстрее оценить издержки при настройке советника.


 
fxsaber:

Все получилось. Класс! Спасибо!!

 

вчитываюсь в отчет. Обратил внимание, что на некоторые неточности. Ниже пример

6 ордеров на вход и 6 на выход, всего 12 строк превращаются отчетом в 6 позиций, это хорошо

Но вот информация о SL\TP теряется


 
Nikolai Karetnikov:

информация о SL\TP теряется

Раньше SL/TP-информация закрытых позициях была недоступна в MQL5. Возможно, в тихую разработчики изменили ситуацию, и сейчас уже стало иначе. Надо смотреть.

 
fxsaber:

Раньше SL/TP-информация закрытых позициях была недоступна в MQL5. Возможно, в тихую разработчики изменили ситуацию, и сейчас уже стало иначе. Надо смотреть.

понял, спасибо!

Основная цель - получить описание позиции одной строкой с отправленными в ордер комментариями, достигнута )

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