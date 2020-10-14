Тестер стратегий и возможность посмотреть историю в разделе позиций
Есть в КБ решения и, наверное, в Маркете.
можно хоть один пример? )
А то я не соображу даже как найти подобное
можно хоть один пример? )
А то я не соображу даже как найти подобное
У меня в профиле можно посмотреть.
Ваша задача имеет несколько решений.
- Если нет исходника - надо смотреть читалку tst-файлов. И оттуда доставать историю торгов, формируя отчет.
- Если есть исходник, то вставить несколько строк. И будет HTML-отчет с позициями и прочими плюшками.
- Если есть исходник и нужно в визуализаторе смотреть закрытые позиции, то опять вставить в исходный код решение из КБ и наблюдать в доп. таблице удобную историю.
У меня в профиле можно посмотреть.
Ваша задача имеет несколько решений.
- Если нет исходника - надо смотреть читалку tst-файлов. И оттуда доставать историю торгов, формируя отчет.
- Если есть исходник, то вставить несколько строк. И будет HTML-отчет с позициями и прочими плюшками.
- Если есть исходник и нужно в визуализаторе смотреть закрытые позиции, то опять вставить в исходный код решение из КБ и наблюдать в доп. таблице удобную историю.
исходник мой )
Да, мне бы пригодился класс (MQL5) который по OnTradeTransaction пишет в CSV
deal и информацию по соответствующему позиции приказу (в его комментариях я сохраняю данные для анализа)
Вообще, сейчас, во время того, как написал, заодно соображал, что именно хотелось бы реализовать и думаю, что это совсем просто )))
Но, если есть готовый код, с благодарностью им воспользуюсь. Пойду смотреть в профиль )
исходник мой )
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
fxsaber, 2019.10.02 22:30
Добавлена новая возможность. Можно быстро делиться результатами бэктестов без засветки советника.
Для примера можно запустить такой советник.
#define REPORT_TESTER // В тестере будут автоматически записываться отчеты #define REPORT_TESTER_INPUTS // В отчете одиночного прохода будут видны входные параметры советника - требует разрешения DLL. // #define REPORT_TESTER_INVESTOR // Убрать любые упоминания советника в проходе Тестера. #define REPORT_INTERACTIVE_CHARTS // Добавляет в отчет интерактивные графики. #define REPORT_BROWSER // Создание отчета с запуском браузера - требует разрешения DLL. #include <Report.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/18801 #include <..\Experts\Examples\Moving Average\Moving Average.mq5>
По завершении одиночного прогона откроется (если разрешить DLL) HTML-отчет в браузере. В прицепе два отчета - полный и с новой возможностью: "инвесторский".
Наделить любой MT5-советник таким же отчетом в одиночных прогонах (Hedge) можно точно так же, как показано выше, - прописать в начале исходника несколько одних и тех же строк.
Если есть какие-либо замечания, дайте знать.
ЗЫ Комиссия выводится и в пипсах еще. Это помогает быстрее оценить издержки при настройке советника.
Все получилось. Класс! Спасибо!!
вчитываюсь в отчет. Обратил внимание, что на некоторые неточности. Ниже пример
6 ордеров на вход и 6 на выход, всего 12 строк превращаются отчетом в 6 позиций, это хорошо
Но вот информация о SL\TP теряется
информация о SL\TP теряется
Раньше SL/TP-информация закрытых позициях была недоступна в MQL5. Возможно, в тихую разработчики изменили ситуацию, и сейчас уже стало иначе. Надо смотреть.
Раньше SL/TP-информация закрытых позициях была недоступна в MQL5. Возможно, в тихую разработчики изменили ситуацию, и сейчас уже стало иначе. Надо смотреть.
понял, спасибо!
Основная цель - получить описание позиции одной строкой с отправленными в ордер комментариями, достигнута )
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Доброго дня!
На вкладке "История" терминала с некоторых пор появилась возможность отобразить ход торговых операций категоризированных в позиции.
Очень удобная штука, упрощает понимание убыточных\прибыльных сделок.
А вот в истории тестера этого я не обнаруживаю.
Есть ли какое-то колдунство, чтобы было? )
Пользуюсь сборкой от 9 октября 2020г.