Правильно ли, что меняется статус оценки продуктов маркета?

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           Реальный человек купил у меня продукт и высоко его оценил.

Потом, почти через год, этот человек, по каким-то причинам, удалился  из   сообщества MQL 5   этого сайта.   После   чего автоматически исчезли и звездочки с моего продукта (его оценка была единственной).  

          Считаю, что  такой алгоритм работы соответствующего робота неправильным.   Ведь это был реальный   человек, что изучал мой продует, взвешивал его   положительные качества, думал и оставил о нем   свое мнение. То, что он ушел из сообщества – это его выбор, который никак не связан с его работой по проведению оценки продукта,  и  это ничуть не снижает качество данного продукта.  

 
Aleksey Ivanov:

           Реальный человек купил у меня продукт и высоко его оценил.

Потом, почти через год, этот человек, по каким-то причинам, удалился  из   сообщества MQL 5   этого сайта.   После   чего автоматически исчезли и звездочки с моего продукта (его оценка была единственной).  

          Считаю, что  такой алгоритм работы соответствующего робота неправильным.   Ведь это был реальный   человек, что изучал мой продует, взвешивал его   положительные качества, думал и оставил о нем   свое мнение. То, что он ушел из сообщества – это его выбор, который никак не связан с его работой по проведению оценки продукта,  и  это ничуть не снижает качество данного продукта.  

согласен, поддерживаю мысль.

 
Aleksey Ivanov:

           Реальный человек купил у меня продукт и высоко его оценил.

Потом, почти через год, этот человек, по каким-то причинам, удалился  из   сообщества MQL 5   этого сайта.   После   чего автоматически исчезли и звездочки с моего продукта (его оценка была единственной).  

          Считаю, что  такой алгоритм работы соответствующего робота неправильным.   Ведь это был реальный   человек, что изучал мой продует, взвешивал его   положительные качества, думал и оставил о нем   свое мнение. То, что он ушел из сообщества – это его выбор, который никак не связан с его работой по проведению оценки продукта,  и  это ничуть не снижает качество данного продукта.  

тут почти все так, готовлю список, он просто огромный, человеческих доработок.

у меня гораздо менее рабочая, сфера деятельности, но MQ как ложит на все детали, не пересказать

если не забанят за 500евро в месяц сильно улучшу их в определенной сфере

 
Aleksey Ivanov:

           Реальный человек купил у меня продукт и высоко его оценил.

Потом, почти через год, этот человек, по каким-то причинам, удалился  из   сообщества MQL 5   этого сайта.   После   чего автоматически исчезли и звездочки с моего продукта (его оценка была единственной).  

          Считаю, что  такой алгоритм работы соответствующего робота неправильным.   Ведь это был реальный   человек, что изучал мой продует, взвешивал его   положительные качества, думал и оставил о нем   свое мнение. То, что он ушел из сообщества – это его выбор, который никак не связан с его работой по проведению оценки продукта,  и  это ничуть не снижает качество данного продукта.  

С отзывами и оценками непонятно что происходит. 

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