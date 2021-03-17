Правильно ли, что меняется статус оценки продуктов маркета?
Реальный человек купил у меня продукт и высоко его оценил.
Потом, почти через год, этот человек, по каким-то причинам, удалился из сообщества MQL 5 этого сайта. После чего автоматически исчезли и звездочки с моего продукта (его оценка была единственной).
Считаю, что такой алгоритм работы соответствующего робота неправильным. Ведь это был реальный человек, что изучал мой продует, взвешивал его положительные качества, думал и оставил о нем свое мнение. То, что он ушел из сообщества – это его выбор, который никак не связан с его работой по проведению оценки продукта, и это ничуть не снижает качество данного продукта.
согласен, поддерживаю мысль.
Реальный человек купил у меня продукт и высоко его оценил.
Потом, почти через год, этот человек, по каким-то причинам, удалился из сообщества MQL 5 этого сайта. После чего автоматически исчезли и звездочки с моего продукта (его оценка была единственной).
Считаю, что такой алгоритм работы соответствующего робота неправильным. Ведь это был реальный человек, что изучал мой продует, взвешивал его положительные качества, думал и оставил о нем свое мнение. То, что он ушел из сообщества – это его выбор, который никак не связан с его работой по проведению оценки продукта, и это ничуть не снижает качество данного продукта.
тут почти все так, готовлю список, он просто огромный, человеческих доработок.
у меня гораздо менее рабочая, сфера деятельности, но MQ как ложит на все детали, не пересказать
если не забанят за 500евро в месяц сильно улучшу их в определенной сфере
Реальный человек купил у меня продукт и высоко его оценил.
Потом, почти через год, этот человек, по каким-то причинам, удалился из сообщества MQL 5 этого сайта. После чего автоматически исчезли и звездочки с моего продукта (его оценка была единственной).
Считаю, что такой алгоритм работы соответствующего робота неправильным. Ведь это был реальный человек, что изучал мой продует, взвешивал его положительные качества, думал и оставил о нем свое мнение. То, что он ушел из сообщества – это его выбор, который никак не связан с его работой по проведению оценки продукта, и это ничуть не снижает качество данного продукта.
С отзывами и оценками непонятно что происходит.
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Реальный человек купил у меня продукт и высоко его оценил.
Потом, почти через год, этот человек, по каким-то причинам, удалился из сообщества MQL 5 этого сайта. После чего автоматически исчезли и звездочки с моего продукта (его оценка была единственной).
Считаю, что такой алгоритм работы соответствующего робота неправильным. Ведь это был реальный человек, что изучал мой продует, взвешивал его положительные качества, думал и оставил о нем свое мнение. То, что он ушел из сообщества – это его выбор, который никак не связан с его работой по проведению оценки продукта, и это ничуть не снижает качество данного продукта.