Индикатор математических уровней Мюррея по алгоритму Vladyslav Goshkov - страница 2
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Больше всего вопросов вызывает функция DetermineFractal - не просматривается система, сначала уровни на 10 уменьшаются, потом делятся на 2.
Нормальное решение)))) В этом что то есть. Не заморачиваясь на точности) Для многих задач норм, и обратной задачей определение диапазона нахождения цены 10 тью значениями)
Нормальное решение)))) В этом что то есть. Не заморачиваясь на точности) Для многих задач норм, и обратной задачей определение диапазона нахождения цены 10 тью значениями)
это похоже на масштаб.
а словом fractal назван для красного словца. Если максимум порядка 10^5 то возможные колебания (предел) 10^4 и так далее до момента когда стоит смотреть обратные величины.
Доброго времени суток. Многого уже не помню - давно было: когда МКЛ4 сменял МКЛ3, первые варианты были написаны еще на МКЛ3 ))))).
Вообще первые исходники на МКЛ4 выкладывал не в базе кодов mql, а на одном из трейдерских форумов - ник VG. В базу кодов выложил значительно позже. Поэтому вариантов реализации может быть больше одного. К тому же, я не один, кто по статье писал свои варианты реализаций.
Позже подробное обсуждение вариантов алгоритма было на форуме трейдеров metaquotes, если не ошибаюсь metaquotes.net . Похоже, что сейчас все похоронено.
Алгоритм основывается на заметках Тима Крузела. Тогда эти заметки были выложены на сайте http://mysite.verizon.net/bonniehill/pages/murrey.html#hints . Статья, которую Вы выложили, насколько помню, соответствует. Похоже, что сам сайт сейчас не существует.
По сути вопросов о формулах - это масштабирование и округление. Из каких соображений масштабирование - точно, наверное, и не вспомню: алгоритм тогда активно модернизировался. Хотя масштабирование по логарифмической шкале ничем не хуже других. Округление - прямо по пошаговому алгоритму, изложенного Крузелом.
О том варианте алгоритма для МКЛ4, что Вы приводили:
1. Это далеко не первый вариант и, насколько я помню, не последний.
2. Этот вариант базируется на минутном графике по умолчанию ( MMPeriod =1440 ) и для всех внутридневных чартов должен давать одинаковые значения. Базовый период можно сменить, но для периодов, меньше базового, будет искажение.
3. Недостаток этого варианта - поиск максимального и минимального значения на интервале.
4. Более интересным оказался вариант, который ищет максимальный и минимальный экстремум заданного порядка на интервале ( для примера: фрактал - экстремум второго порядка: два бара до, два после) и строит диапазон октавы по этим значениям.
5. Второй недостаток - расчет только для одного бара и рисует октавы в ретроспективу. Для проверки по истории была введена переменная StepBack. Задавая отличные от нуля значения, можно было посмотреть показания индикатора на истории.
6. Более поздние варианты рисуют из прошлого в настоящее и сразу показывают уровни по истории.
Вариант для МКЛ5 не смотрел, но если он просто переведен с МКЛ4, то все недостатки сохранены.
Доброго времени суток. Многого уже не помню - давно было: когда МКЛ4 сменял МКЛ3, первые варианты были написаны еще на МКЛ3 ))))).
Вообще первые исходники на МКЛ4 выкладывал не в базе кодов mql, а на одном из трейдерских форумов - ник VG. В базу кодов выложил значительно позже. Поэтому вариантов реализации может быть больше одного. К тому же, я не один, кто по статье писал свои варианты реализаций.
Позже подробное обсуждение вариантов алгоритма было на форуме трейдеров metaquotes, если не ошибаюсь metaquotes.net . Похоже, что сейчас все похоронено.
Алгоритм основывается на заметках Тима Крузела. Тогда эти заметки были выложены на сайте http://mysite.verizon.net/bonniehill/pages/murrey.html#hints . Статья, которую Вы выложили, насколько помню, соответствует. Похоже, что сам сайт сейчас не существует.
По сути вопросов о формулах - это масштабирование и округление. Из каких соображений масштабирование - точно, наверное, и не вспомню: алгоритм тогда активно модернизировался. Хотя масштабирование по логарифмической шкале ничем не хуже других. Округление - прямо по пошаговому алгоритму, изложенного Крузелом.
О том варианте алгоритма для МКЛ4, что Вы приводили:
1. Это далеко не первый вариант и, насколько я помню, не последний.
2. Этот вариант базируется на минутном графике по умолчанию ( MMPeriod =1440 ) и для всех внутридневных чартов должен давать одинаковые значения. Базовый период можно сменить, но для периодов, меньше базового, будет искажение.
3. Недостаток этого варианта - поиск максимального и минимального значения на интервале.
4. Более интересным оказался вариант, который ищет максимальный и минимальный экстремум заданного порядка на интервале ( для примера: фрактал - экстремум второго порядка: два бара до, два после) и строит диапазон октавы по этим значениям.
5. Второй недостаток - расчет только для одного бара и рисует октавы в ретроспективу. Для проверки по истории была введена переменная StepBack. Задавая отличные от нуля значения, можно было посмотреть показания индикатора на истории.
6. Более поздние варианты рисуют из прошлого в настоящее и сразу показывают уровни по истории.
Вариант для МКЛ5 не смотрел, но если он просто переведен с МКЛ4, то все недостатки сохранены.
@Vladyslav Goshkov, большое спасибо за Ваш ответ.
По поводу других алгоритмов - я в сети порядка 50 индюков нашел и все строятся на вашем примере с логарифмированием.
Кстати, прогнал Ваш алгоритм по примерам Крузела и все цифры из его примеров бьются.
По больше части я разобрался, но остался вопрос без ответа.
У Вас в примере есть нахождение xx и yy.
Для чего эти проверки? Логику хочется понять.
з.ы. вот кстати сайт о котом идет речь http://www.bonniehill.net/pages/murrey.html
У Вас в примере есть нахождение xx и yy.
Для чего эти проверки? Логику хочется понять.
з.ы. вот кстати сайт о котом идет речь http://www.bonniehill.net/pages/murrey.html
Доброго времени суток. Если не ошибаюсь, это сопоставление/совмещение сетки с реальным диапазоном. Там же не просто деление диапазона на 8 частей. Реализация такая потому, что остался еще с МКЛ3 - а там язык был значительно слабее МКЛ4. Работало, потому оставил как получилось. Уж извините, точнее не вспомню.
За сайт спасибо - точно он.
4. Более интересным оказался вариант, который ищет максимальный и минимальный экстремум заданного порядка на интервале ( для примера: фрактал - экстремум второго порядка: два бара до, два после) и строит
Добрый день. Т.е. если стоит период скажем 256, то мы строим не по High-Low, а по максимальному и минимальному фракталам??
P.S. Даже если не так, стоит попробовать реализовать
Добрый день. Т.е. если стоит период скажем 256, то мы строим не по High-Low, а по максимальному и минимальному фракталам??
P.S. Даже если не так, стоит попробовать реализовать
Именно. Это давно реализовано - году так в 2006-2007.
Именно. Это давно реализовано - году так в 2006-2007.
Это интересно. Многие вещи порой придумываешь, носишься с идеей, создаёшь, а потом встречаешь похожую реализацию бородатых годов)
Это интересно. Многие вещи порой придумываешь, носишься с идеей, создаёшь, а потом встречаешь похожую реализацию бородатых годов)
Всё новое - давно забытое старое.
Даже история и та повторяется, методы войны и оружие только разное, а результат тот-же