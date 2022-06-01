Куда пропали желтые звезды моего советника? - страница 2
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Нашел (автоматический перевод с англ):
Спасибо Сергей.
Пока понял, что надо оспаривать исчезновение звезд. Лол. Покупатели точно этого делать не будут.
Не знаю, как сейчас работает эта система, но раньше она точно глючила. У самого исчезали звезды и отзывы. Хотя никогда сам у себя ничего не покупал и в сговор ни с кем не вступал.
"Хотели как лучше, получилось..."
Следующий момент - если продукт сначала был бесплатным, а потом платным, то -
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рейтинг продуктов в Маркете теперь учитывает качество описания
Rashid Umarov, 2021.11.13 06:40
Продукт не имеет отзывов покупателей, которые заплатили за него деньги. Поэтому и нет звезд. Когда появятся покупатели и оставят отзывы со звездами, тогда и будут звездочки на платном продукте.
Нашел (автоматический перевод с англ):
Спасибо Сергей.
Пока понял, что надо оспаривать исчезновение звезд. Лол. Покупатели точно этого делать не будут.
Не знаю, как сейчас работает эта система, но раньше она точно глючила. У самого исчезали звезды и отзывы. Хотя никогда сам у себя ничего не покупал и в сговор ни с кем не вступал.
"Хотели как лучше, получилось..."
Возможна ситуация наоборот, не вы, а кто-то против вас.
Следующий момент - если продукт сначала был бесплатным, а потом платным, то -
Мой бесплатным не был. Клиент купил, пользовался, решил написать отзыв, прошло ~2 недели и звёзды пропали.
Я посмотрел этот клиент написал более 10 отзывов. Наверно он пишет отзывы всем.
Чем он попал в подозрительные не ясно. И ещё более не понятно, как от этого мой продукт, стал хуже.
Помогите пожалуйста решить.
Мой бесплатным не был. Клиент купил, пользовался, решил написать отзыв, прошло ~2 недели и звёзды пропали.
Я посмотрел этот клиент написал более 10 отзывов. Наверно он пишет отзывы всем.
Чем он попал в подозрительные не ясно. И ещё более не понятно, как от этого мой продукт, стал хуже.
Помогите пожалуйста решить.
Это невозможно решить.
Просто перечитайте ответ админа (вторая часть поста #10 ), который я нашел на англоязычном форуме.
Это сообщение было более года назад.
Может, этот клиент в прошлом повелся на какое-то предложение какого-то продавца, что, типа "ты поставишь мне 5 звезд, а я тебе за это ...",
и система его запомнила ...
Мы не знаем, как эта "анти-фейковая" система работает, но я перечитал еще раз сообщение админа - она работает по аккаунтам клиентов, которые ставят отзывы. Единственно, на что могут жаловаться продавцы - это на неизвестность, почему какой-то отзыв скрыт именно у них.
Но, я думаю, что если бы это было бы известно, то система бы не работала.
В любом случае, эта система (как любая другая) может улучшаться.
Но это уже не вопрос форума извиняюсь.
Я лишь только нашел информацию.
Это невозможно решить.
Просто перечитайте ответ админа (вторая часть поста #10 ), который я нашел на англоязычном форуме.
Это сообщение было более года назад.
Может, этот клиент в прошлом повелся на какое-то предложение какого-то продавца, что, типа "ты поставишь мне 5 звезд, а я тебе за это ...",
и система его запомнила ...
Мы не знаем, как эта "анти-фейковая" система работает, но я перечитал еще раз сообщение админа - она работает по аккаунтам клиентов, которые ставят отзывы. Единственно, на что могут жаловаться продавцы - это на неизвестность, почему какой-то отзыв скрыт именно у них.
Но, я думаю, что если бы это было бы известно, то система бы не работала.
В любом случае, эта система (как любая другая) может улучшаться.
Но это уже не вопрос форума извиняюсь.
Я лишь только нашел информацию.
спасибо, жаль
Здравствуйте, уважаемая Администрация.
Почему звёзды с отзыва моего покупателя не отображаются в продукте?
Индикатор был приобретён честно, за деньги. Никакие махинации или накрутка не имели места.
Более того, и отзыв то был написан покупателем без какой либо просьбы с моей стороны, абсолютно искренне.
Совершенно непонятный бан...
P.S. Кстати, индикатор помечен красным за "Плохое описание". Можно поинтересоваться, что в описании не устроило вашего бота и/или живого модератора.