Куда пропали желтые звезды моего советника? - страница 3
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
При изменении стоимости продукта могут рейтинг снять.
Нет, ничего не менял. Как выложил по этой цене, так и не менял.
Почему звёзды с отзыва моего покупателя не отображаются в продукте?
Скажу по опыту. Отзыв "приживается" 1-2 дня и на продукте появляются звёзды.
Скажу по опыту. Отзыв "приживается" 1-2 дня и на продукте появляются звёзды.
О как! О_о
P.S. Кстати, индикатор помечен красным за " Плохое описание". Можно поинтересоваться, что в описании не устроило вашего бота и/или живого модератора.
Правильно помечен, зайдя в ваш продукт и переключая сайт на другие языки у вас в описании только один язык.
Правильно помечен, зайдя в ваш продукт и переключая сайт на другие языки у вас в описании только один язык.
Пфф, так что мне переводить нужно на все языки?
Разве где то были такие правила оформления описания, что то не припомню.
Пфф, так что мне переводить нужно на все языки?
Разве где то были такие правила оформления описания, что то не припомню.
В учебнике по успеху возможно что-то подобное написано, типа "используйте все шансы и возможности"
Пфф, так что мне переводить нужно на все языки?
Разве где то были такие правила оформления описания, что то не припомню.
Ну так повышен за перевод. Нигде же не пишут, что будет в красной зоне из-за отсутствия перевода
Ну с доками и суппортом тут не айс, но что делать)))) Таковы правила игры)))