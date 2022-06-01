Куда пропали желтые звезды моего советника? - страница 3

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Aliaksandr Hryshyn #:
При изменении стоимости продукта могут рейтинг снять.

Нет, ничего не менял. Как выложил по этой цене, так и не менял.

 
Andrey Kaunov #:

Почему звёзды с отзыва моего покупателя не отображаются в продукте?

Скажу по опыту. Отзыв "приживается" 1-2 дня и на продукте появляются звёзды.

 
Vitaliy Kuznetsov #:

Скажу по опыту. Отзыв "приживается" 1-2 дня и на продукте появляются звёзды.

О как! О_о

 
Andrey Kaunov #:


P.S. Кстати, индикатор помечен красным за " Плохое описание". Можно поинтересоваться, что в описании не устроило вашего бота и/или живого модератора.

Правильно помечен, зайдя в ваш продукт и переключая сайт на другие языки у вас в описании только один язык.

 
Volodymyr Zubov #:

Правильно помечен, зайдя в ваш продукт и переключая сайт на другие языки у вас в описании только один язык.

Пфф, так что мне переводить нужно на все языки? 

Разве где то были такие правила оформления описания, что то не припомню.

 
Andrey Kaunov #:

Пфф, так что мне переводить нужно на все языки? 

Разве где то были такие правила оформления описания, что то не припомню.

В учебнике по успеху возможно что-то подобное написано, типа "используйте все шансы и возможности"

 
Andrey Kaunov #:

Пфф, так что мне переводить нужно на все языки? 

Разве где то были такие правила оформления описания, что то не припомню.

Не помню где, но где то читал. Просто перевел на все языки переводчиком.
 
  • Делаете описание на том языке, на котором вам удобно читать этот сайт
  • В описании не используете местное для вас наречие и сложные словообороты
  • Переводите автоматическим переводчиком на английский язык
  • С английского языка - автоматическим переводчиком на все языки которые доступны на сайте MQL5
  • В описании на азиатских языках допускается использовать английский текст
  • Все картинки в описании и демонстрации работы только на английском языке


 
Ну так повышен за перевод. Нигде же не пишут, что будет в красной зоне из-за отсутствия перевода
 
Andrey Kaunov #:
Ну так повышен за перевод. Нигде же не пишут, что будет в красной зоне из-за отсутствия перевода

Ну с доками и суппортом тут не айс, но что делать)))) Таковы правила игры)))

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