Самообучение языку MQL5 с полного нуля - страница 64
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А функцию Alert() обязательно применять или она для большей информативности нужна?
Не обязательно, это для удобства
Не обязательно, это для удобства
Понятно.
С уважением, Владимир.
Здравствуйте, Валерий! Спасибо Вам за совет. С оператором if-else уже немного подружился, теперь и оператор-переключатель switch тоже нужно освоить. А функцию Alert() обязательно применять или она для большей информативности нужна?
С уважением, Владимир.
С учетом опыта электронщика. При пожаре сирена, при не вымытых полах, замечание убирающему. Коммент пишет на чарте, принт в журнал, врайт в файл, алерт пищит, и месседж бокс еще есть, тоже пищит, но это не родное.
С учетом опыта электронщика. При пожаре сирена, при не вымытых полах, замечание убирающему. Коммент пишет на чарте, принт в журнал, врайт в файл, алерт пищит, и месседж бокс еще есть, тоже пищит, но это не родное.
Спасибо, очень доходчиво объяснили!
С уважением, Владимир.
если позиций с нашим магик и на нашем символе равно нулю то проверяем время и открываем позицию, если равно 1 то не открываем позицию, проверяем время закрытия и тралим, если более 1 то Алерт и не работаем. Можно в свич, можно в иф проверки делать.
Здравствуйте, Валерий! Большое спасибо, т.к. Ваш вариант "...если позиций с нашим магик и на нашем символе равно нулю то проверяем время и открываем позицию..." оказался самым простым и эффективным. Дописал в условии проверки времени && PositionTotal()==0 и стала открываться только одна позиция с нужным объёмом!
С уважением, Владимир.
Здравствуйте, Алексей! Спасибо за ссылку на статью. Да, в ней много чего интересного.
С уважением, Владимир.
if(time_current.hour==time_open.hour && time_current.min==time_open.min
это не самый лучший способ сравнивать время для ожидания открытия позиции
в тестере всегда все будет работать гладко, на реальном счету могут быть ошибки - советник по приходу тика работает, если по какой причине тик не придет именно в ту минуту когда Вы его ждете, Ваш алгоритм будет работать некорректно и очень тяжело потом найти эту логическую ошибку
попробуйте переформулировать эту задачу, так чтобы уйти от жесткого сравнения на равенство ( == ) к условию больше или равно ( >= ) ....( и/или условие меньше равно)
это не самый лучший способ сравнивать время для ожидания открытия позиции
в тестере всегда все будет работать гладко, на реальном счету могут быть ошибки - советник по приходу тика работает, если по какой причине тик не придет именно в ту минуту когда Вы его ждете, Ваш алгоритм будет работать некорректно и очень тяжело потом найти эту логическую ошибку
попробуйте переформулировать эту задачу, так чтобы уйти от жесткого сравнения на равенство ( == ) к условию больше или равно ( >= ) ....( и/или условие меньше равно)
Здравствуйте, Игорь! Спасибо за совет. Полностью согласен с Вашими доводами, так как ситуации с тиками, действительно, могут быть разными. Поправку в коде сделаю.
С уважением, Владимир.
Поправку в коде, согласно рекомендации Игоря, сделал. Очень хорошая и своевременная подсказка! Устранил проблему в работе советника, которую раньше не замечал. Ещё раз спасибо, Игорь!
С уважением, Владимир.