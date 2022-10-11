Индикаторы в тестере не видят старшие таймреймы
График визуализатора - это тот же онлайн-график. Ему доступны другие ТФ и символы только из рилтайма, к тестерному окружению у него доступа нет. Давняя фича МТ4.
Выход только один - заморачиваться со специальным кодом индикаторов именно для такого случая.
Проблема не только в индикаторах, но и в советниках. Вопрос по тестеру MT5.
Тестирую советника, которому необходима солидная история в частности с D1 (тестирую на H1). Но тестер даёт только 292 бара истории D1:
В то время как реальная история D1 имеет 6093 бара:
Как "заставить" тестер видеть хотя бы 1000 баров со старшего таймфрейма?
Как "заставить" тестер видеть хотя бы 1000 баров со старшего таймфрейма?
Два варианта:
- Тестировать на D1, а в эксперте обращаться к Н1. Правда все равно тестер в начале даст только 1 000 баров, а не все 6 000.
- Начинать тест с самого начала истории, а работу советника - с заданной даты, т. е. от начала истории до заданной даты эксперт должен работать вхолостую. Тогда к моменту подхода к заданной дате в тестере накопится достаточное количество истории D1.
Два варианта:
- Тестировать на D1, а в эксперте обращаться к Н1. Правда все равно тестер в начале даст только 1 000 баров, а не все 6 000.
- Начинать тест с самого начала истории, а работу советника - с заданной даты, т. е. от начала истории до заданной даты эксперт должен работать вхолостую. Тогда к моменту подхода к заданной дате в тестере накопится достаточное количество истории D1.
Спасибо за совет, Игорь.
Первый вариант не подойдёт, т.к. советник переделывать подвесишься. Там 13000 строк. Второй подойдёт видимо.
Но может разработчики добавят какую нибудь настройку в тестер (или программно решат, сделав функцию MQL), чтобы настроить либо количество баров истории на всех ТФ, доступных тестеру, либо начальную дату истории на всех ТФ (как видимо реализовано сейчас, только без настройки даты). Либо бары, либо дату, чтобы можно было выбрать.
P.S. Может мне в какую то ветку определенную написать, чтобы разработчики обратили внимание?
Но может разработчики добавят какую нибудь настройку в тестер (или программно решат, сделав функцию MQL), чтобы настроить либо количество баров истории на всех ТФ, доступных тестеру, либо начальную дату истории на всех ТФ (как видимо реализовано сейчас, только без настройки даты). Либо бары, либо дату, чтобы можно было выбрать.
P.S. Может мне в какую то ветку определенную написать, чтобы разработчики обратили внимание?
Это как раз тот случай, когда проще сделать самому, чем ждать от других каких-либо действий. Тем более, код разрастается всего на несколько строк:
input datetime i_dtTesterStart = D'2020.01.01 00:00'; // Дата начала тестирования void OnTick() { if (MQLInfoInteger(MQL_TESTER) && TimeCurrent() < i_dtTesterStart) return; }
Это как раз тот случай, когда проще сделать самому, чем ждать от других каких-либо действий. Тем более, код разрастается всего на несколько строк:
И ещё раз огромное спасибо за уже готовый код, Игорь.
Только я ведь понимаю, что сиюминутно это не сделают. Пусть будет в планах на будущее. Тем более что иному клиенту непросто будет объяснить, почему дату начала тестирования нужно ставить на полгода раньше, чем пойдут результаты.
Только я ведь понимаю, что сиюминутно это не сделают. Пусть будет в планах на будущее. Тем более что иному клиенту непросто будет объяснить, почему дату начала тестирования нужно ставить на полгода раньше, чем пойдут результаты.
Этому вопросу уже десяток лет. Так что надежды слишком мало.
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Добрый день.
Столкнулся с таким нюансом. Если тестировать MTF индикатор, то всё норм.
А если накинуть тот же индикатор на график тестера, то старшие таймфреймы не видит.
Почему хотелось бы видеть этот нюанс исправленным:
когда отрабатываешь индикаторную стратегию в тестере, то накидываешь несколько индикаторов.
Ну и наверное о наболевшем. В режиме все тики скорость тестера до предпоследней скорости плетётся как черепаха, а на последней летит, что не совсем удобно.