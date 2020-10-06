Советники на основе нейронной сети
- В чем проблема?
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Добрый вечер! Кто нибудь создавал советники с нейронной сетью? Чему обучали? Торговать или предсказывать цену? Поделитесь советом!
Ну да ладно, тему создать проще, чем поискать на форуме уже созданные.
Читайте, к Новому Году должны успеть.
- 2016.05.26
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Опять сети.
Не пробовали кластеризацию без учителя?
Опять сети.
Не пробовали кластеризацию без учителя?
Пробывал, со временем перестает торговать) чем больше обучается. Тем меньше сделок. И так пока не перестанет открывать вовсе
Нормально работает. Чем больше познает, тем больше склоняется что нужно на завод
Нормально работает. Чем больше познает, тем больше склоняется что нужно на завод
поразительно как живуч этот мем про завод...
интересно кто его распространяет...
поразительно как живуч этот мем про завод...
интересно кто его распространяет...
Добрый вечер! Кто нибудь создавал советники с нейронной сетью? Чему обучали? Торговать или предсказывать цену? Поделитесь советом!
А что на вход подается? Учти, что нужно что-нибудь, действительно влияющее на ценообразование, действительно хорошие составляющие цены актива. А не прошлые данные, их изменения.
Сам подумай. Что ты хочешь получить и на основании чего? Заложено это там знание?
А что на вход подается? Учти, что нужно что-нибудь, действительно влияющее на ценообразование, действительно хорошие составляющие цены актива. А не прошлые данные, их изменения.
Сам подумай. Что ты хочешь получить и на основании чего? Заложено это там знание?
В самой цене заложена вся необходимая для успешной торговли информация(знания). Проблема в том, как её извлечь.
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