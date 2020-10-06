Советники на основе нейронной сети

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Добрый вечер! Кто нибудь создавал советники с нейронной сетью? Чему обучали? Торговать или предсказывать цену? Поделитесь советом!
У меня проблема в том, что я обучаю торговать и при убыточной сделке исправляю веса связей,  что в итоге приводит к тому что он ппрестает торговать вообще.
 
Александр Алексеевич:
Добрый вечер! Кто нибудь создавал советники с нейронной сетью? Чему обучали? Торговать или предсказывать цену? Поделитесь советом!
У меня проблема в том, что я обучаю торговать и при убыточной сделке исправляю веса связей,  что в итоге приводит к тому что он ппрестает торговать вообще.

Ну да ладно, тему создать проще, чем поискать на форуме уже созданные.

Читайте, к Новому Году должны успеть.

Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
Машинное обучение в трейдинге: теория, практика, торговля и не только
  • 2016.05.26
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...
 

Опять сети.

Не пробовали кластеризацию без учителя?

 
Vladimir Tkach:

Опять сети.

Не пробовали кластеризацию без учителя?

Пробывал, со временем перестает торговать) чем больше обучается. Тем меньше сделок. И так пока не перестанет открывать вовсе
 
Александр Алексеевич:
Пробывал, со временем перестает торговать) чем больше обучается. Тем меньше сделок. И так пока не перестанет открывать вовсе

Нормально работает. Чем больше познает, тем больше склоняется что нужно на завод

 
Konstantin Nikitin:

Нормально работает. Чем больше познает, тем больше склоняется что нужно на завод

Эх, но ведь так не хочеться на завод
 

поразительно как живуч этот мем про завод...

интересно кто его распространяет...

 
- А вы пробовали баланс пополнить?
- Пробовал. Все равно через некоторое время перестает открывать сделки.
[Удален]  
transcendreamer:

поразительно как живуч этот мем про завод...

интересно кто его распространяет...

Пенсионеры. Потому как заводов уже почти нет...

 
Александр Алексеевич:
Добрый вечер! Кто нибудь создавал советники с нейронной сетью? Чему обучали? Торговать или предсказывать цену? Поделитесь советом!
У меня проблема в том, что я обучаю торговать и при убыточной сделке исправляю веса связей,  что в итоге приводит к тому что он ппрестает торговать вообще.

А что на вход подается? Учти, что нужно что-нибудь, действительно влияющее на ценообразование, действительно хорошие составляющие цены актива. А не прошлые данные, их изменения.

Сам подумай. Что ты хочешь получить и на основании чего? Заложено это там знание?

 
Stanislav Aksenov:

А что на вход подается? Учти, что нужно что-нибудь, действительно влияющее на ценообразование, действительно хорошие составляющие цены актива. А не прошлые данные, их изменения.

Сам подумай. Что ты хочешь получить и на основании чего? Заложено это там знание?

В самой цене заложена вся необходимая для успешной торговли информация(знания). Проблема в том, как её извлечь.

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