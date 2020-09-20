падения MetaEditor
Если кому интересно, прикладываю файл на котором редактор падает.
посмотрите - у вас тоже также ? или это только у меня..
после i=ArraySize( достаточно ввести "S" и всё..
ах да, версия последняя, редактор запускается с ключиком /portable
и в других подобных местах тоже падает...
нелюбимая ему фраза:
for(i=ArraySize(S
именно конкретно внутри for после ArraySize. Возможно ещё сказывается наличие массива OtherClass *Symbols[]
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и как теперь быть ? как писать код, если редактор падает..
У меня не падает.
У меня другое бывает. В проектах, где много инклюдников, а у меня все такие, если ; не поставил после объявления enum и переключился на другую вкладку, то все, приплыли))), дальше только через диспетчер задач снимать)))
У меня не падает.
У меня другое бывает. В проектах, где много инклюдников, а у меня все такие, если ; не поставил после объявления enum и переключился на другую вкладку, то все, приплыли))), дальше только через диспетчер задач снимать)))
в конкретном файле убрал вообще все include, в редакторе открыт единственный файл, "проектами" (сервисом проекты) не пользуюсь
и редактор валится в разных местах но на ArraySize(Sym .. сейчас приходится постоянно сохранять и вредный фрагмент ставить через copy-paste. А дальше видимо надо серьёзно подумать о замене редактора.
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на одном и том-же месте, и настолько стабильно падает, что даже заснял скриншот "за секунду ДО" :
а теперь (после ArraySize) будет набрано "Sy"
и редактор уйдёт в края вечной охоты :-)