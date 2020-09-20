падения MetaEditor

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на одном и том-же месте, и настолько стабильно падает, что даже заснял скриншот "за секунду ДО" :

а теперь (после ArraySize) будет набрано "Sy"

и редактор уйдёт в края вечной охоты :-)

 

Если кому интересно, прикладываю файл на котором редактор падает.

посмотрите - у вас тоже также ? или это только у меня..

после i=ArraySize( достаточно ввести "S" и всё..

ах да, версия последняя, редактор запускается с ключиком /portable

Файлы:
History.mqh  4 kb
 

и в других подобных местах тоже падает...

нелюбимая ему фраза:

for(i=ArraySize(S

именно конкретно внутри for после ArraySize. Возможно ещё сказывается наличие массива OtherClass *Symbols[] 

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и как теперь быть ? как писать код, если  редактор падает..

 

У меня не падает.

У меня другое бывает. В проектах, где много инклюдников, а у меня все такие, если ; не поставил после объявления enum и переключился на другую вкладку, то все, приплыли))), дальше только через диспетчер задач снимать)))

 
Vladimir Simakov:

У меня не падает.

У меня другое бывает. В проектах, где много инклюдников, а у меня все такие, если ; не поставил после объявления enum и переключился на другую вкладку, то все, приплыли))), дальше только через диспетчер задач снимать)))

в конкретном файле убрал вообще  все include, в редакторе открыт единственный файл, "проектами" (сервисом проекты) не пользуюсь

и редактор валится в разных местах но на ArraySize(Sym .. сейчас приходится постоянно сохранять и вредный фрагмент ставить через copy-paste. А дальше видимо надо серьёзно подумать о замене редактора.

[Удален]  

Максим, не удалось повторить.

не хочет падать зараза. После Sym всплыла подсказка Symbol, выбрал подсказку, всё стабильно. Может где на подсказке рушится 

(МЕ 2375)
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