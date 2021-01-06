Просьба запустить на реале на BR-11.20 - страница 5

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prostotrader:

Ок.

У меня скважина 131 м, продавать воду можно (нед вредных компонентов)

Но спасибо за ссылку

А в Можайском районе содержание железа «почти как в чугуне». Я замучился пока разобрался с этой бедой. Когда строил не думал об этом и не сделал место под водоочистку. А система из трёх колонн занимает очень много места, да и выглядет ужасно, и обслуживание дорогое и трудоёмкое. Но анализ воды сделать обязательно надо. Хоть с какой глубины её качай примеси всё равно будут.

 
Alexey Viktorov:

А в Можайском районе содержание железа «почти как в чугуне». Я замучился пока разобрался с этой бедой. Когда строил не думал об этом и не сделал место под водоочистку. А система из трёх колонн занимает очень много места, да и выглядет ужасно, и обслуживание дорогое и трудоёмкое. Но анализ воды сделать обязательно надо. Хоть с какой глубины её качай примеси всё равно будут.

Я первым делом, как пробурили, сделал анализ воды...

Все вредные компоненты в 10 раз ниже нормы, - просто повезло.

 
prostotrader:

Я первым делом, как пробурили, сделал анализ воды...

Все вредные компоненты в 10 раз ниже нормы, - просто повезло.

Завидую. Белой завистью.

А жёсткость какая?
 
Alexey Viktorov:

Завидую. Белой завистью.

А жёсткость какая?

Вот результаты анализа

Что такое Щелочность общая я так и не выяснил

 
prostotrader:

Вот результаты анализа

Что такое Щелочность общая я так и не выяснил

Жесткость норм, карбонатов многовато, но это меньшее из зол. А по феньшуй можно сделать анализ кипяченой воды, должна быть норм и успокоиться.
 
prostotrader:

Вот результаты анализа

Что такое Щелочность общая я так и не выяснил

Я тоже квалифицировано не смогу объяснить. Просто думаю будет много накипи на нагревательных элементах. Я-бы поставил очистку, но не 700 как у меня и тем более не 900, а там есть 400 которым я не интересовался особо. Он от железа не очищает. Вот сейчас за 9 месяцев я израсходовал 5 мешков соли по 25 кг. (цену не помню) и жена стирает без применения добавок от накипи. А для питья, поставлен был ещё давно фильтр. Так и не стал его снимать.
 
Alexey Viktorov:
Я тоже квалифицировано не смогу объяснить. Просто думаю будет много накипи на нагревательных элементах. Я-бы поставил очистку, но не 700 как у меня и тем более не 900, а там есть 400 которым я не интересовался особо. Он от железа не очищает. Вот сейчас за 9 месяцев я израсходовал 5 мешков соли по 25 кг. (цену не помню) и жена стирает без применения добавок от накипи. А для питья, поставлен был ещё давно фильтр. Так и не стал его снимать.

Наоборот, не будет накипи. Щелочность немного повышенная. Мыльный раствор в пределе. Это когда железа много накипь.

 
Valeriy Yastremskiy:

Наоборот, не будет накипи. Щелочность немного повышенная. Мыльный раствор в пределе. Это когда железа много накипь.

Накипь точно не от железа.

 
Anton:

Не просто не успеют, а не имеют шанса обновиться. Расчет индикатора происходит в потоке отвечающем втч и за подготовку данных по этому символу. Т.е. циклы ожидания данных в индикторе делать не надо. Это явно описано в справке:

Код без циклов:

Cделал без циклов, как Вы предлагаете и...

2020.09.25 23:23:43.467 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:43.467 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:43.627 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:44.702 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:44.702 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:44.717 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:44.717 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:44.852 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:44.852 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:45.947 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:45.947 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:45.987 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:46.137 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:46.137 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:46.157 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:46.157 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:46.197 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:46.202 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:46.202 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:52.033 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:52.033 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:52.043 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:52.043 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:52.044 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:52.049 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:52.049 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!
2020.09.25 23:23:52.051 Spread (GOLD-12.20,M1)  Не получены тики по символу GOLD-12.20!

И так уже несколько минут!

 
prostotrader:

Cделал без циклов, как Вы предлагаете и...

И так уже несколько минут!

Можно увидеть более полный лог?

Запустил тестовый индикатор прямо сейчас:

2020.09.28 10:59:25.292   testOpenBroker (GOLD-12.20,M1)   Не получены времена серии
2020.09.28 10:59:29.428   testOpenBroker (GOLD-12.20,M1)   Start time = 2020.07.01 19:05:00
2020.09.28 10:59:29.429   testOpenBroker (GOLD-12.20,M1)   End time = 2020.11.02 18:45:00
2020.09.28 10:59:29.429   testOpenBroker (GOLD-12.20,M1)   Time now = 2020.09.28 10:59:29
2020.09.28 10:59:29.429   testOpenBroker (GOLD-12.20,M1)   Bars last time = 2020.09.28 00:00:00
2020.09.28 10:59:29.429   testOpenBroker (GOLD-12.20,M1)   Last tick time = 2020.09.28 10:59:29
2020.09.28 10:59:29.451   testOpenBroker (GOLD-12.20,M1)   Проснулись! :)


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