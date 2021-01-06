Просьба запустить на реале на BR-11.20 - страница 5
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У меня скважина 131 м, продавать воду можно (нед вредных компонентов)
Но спасибо за ссылку
А в Можайском районе содержание железа «почти как в чугуне». Я замучился пока разобрался с этой бедой. Когда строил не думал об этом и не сделал место под водоочистку. А система из трёх колонн занимает очень много места, да и выглядет ужасно, и обслуживание дорогое и трудоёмкое. Но анализ воды сделать обязательно надо. Хоть с какой глубины её качай примеси всё равно будут.
А в Можайском районе содержание железа «почти как в чугуне». Я замучился пока разобрался с этой бедой. Когда строил не думал об этом и не сделал место под водоочистку. А система из трёх колонн занимает очень много места, да и выглядет ужасно, и обслуживание дорогое и трудоёмкое. Но анализ воды сделать обязательно надо. Хоть с какой глубины её качай примеси всё равно будут.
Я первым делом, как пробурили, сделал анализ воды...
Все вредные компоненты в 10 раз ниже нормы, - просто повезло.
Я первым делом, как пробурили, сделал анализ воды...
Все вредные компоненты в 10 раз ниже нормы, - просто повезло.
Завидую. Белой завистью.А жёсткость какая?
Завидую. Белой завистью.А жёсткость какая?
Вот результаты анализа
Что такое Щелочность общая я так и не выяснил
Вот результаты анализа
Что такое Щелочность общая я так и не выяснил
Вот результаты анализа
Что такое Щелочность общая я так и не выяснил
Я тоже квалифицировано не смогу объяснить. Просто думаю будет много накипи на нагревательных элементах. Я-бы поставил очистку, но не 700 как у меня и тем более не 900, а там есть 400 которым я не интересовался особо. Он от железа не очищает. Вот сейчас за 9 месяцев я израсходовал 5 мешков соли по 25 кг. (цену не помню) и жена стирает без применения добавок от накипи. А для питья, поставлен был ещё давно фильтр. Так и не стал его снимать.
Наоборот, не будет накипи. Щелочность немного повышенная. Мыльный раствор в пределе. Это когда железа много накипь.
Наоборот, не будет накипи. Щелочность немного повышенная. Мыльный раствор в пределе. Это когда железа много накипь.
Накипь точно не от железа.
Не просто не успеют, а не имеют шанса обновиться. Расчет индикатора происходит в потоке отвечающем втч и за подготовку данных по этому символу. Т.е. циклы ожидания данных в индикторе делать не надо. Это явно описано в справке:
Код без циклов:
Cделал без циклов, как Вы предлагаете и...
И так уже несколько минут!
Cделал без циклов, как Вы предлагаете и...
И так уже несколько минут!
Можно увидеть более полный лог?
Запустил тестовый индикатор прямо сейчас:
2020.09.28 10:59:29.428 testOpenBroker (GOLD-12.20,M1) Start time = 2020.07.01 19:05:00
2020.09.28 10:59:29.429 testOpenBroker (GOLD-12.20,M1) End time = 2020.11.02 18:45:00
2020.09.28 10:59:29.429 testOpenBroker (GOLD-12.20,M1) Time now = 2020.09.28 10:59:29
2020.09.28 10:59:29.429 testOpenBroker (GOLD-12.20,M1) Bars last time = 2020.09.28 00:00:00
2020.09.28 10:59:29.429 testOpenBroker (GOLD-12.20,M1) Last tick time = 2020.09.28 10:59:29
2020.09.28 10:59:29.451 testOpenBroker (GOLD-12.20,M1) Проснулись! :)