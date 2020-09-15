Билд 2560 где ошибка?
COPY_TICKS_TRADE
Мне аски и биды нужны
СправкаCopyTicks
flags
[in] Флаг, определяющий тип запрашиваемых тиков. COPY_TICKS_INFO – тики, вызванные изменениями Bid и/или Ask, COPY_TICKS_TRADE – тики с изменения Last и Volume, COPY_TICKS_ALL – все тики.
При любом типе запроса в оставшиеся поля структуры MqlTick дописываются значения предыдущего тика.
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При любом типе запроса в оставшиеся поля структуры MqlTick дописываются значения предыдущего тика.
Не вижу ошибок.
Нули во всех тиках или в некоторых (в малом количестве в начале сессии и в конце)?
Рандомно, но много
Рандомно, но много
Проверьте область инициализации cl_ticks[].
В коде не видно как инициализировано.
Возможно у вас структура инициализирована нулём, и где то происходит переинициализация.
Проверьте область инициализации cl_ticks[].
В коде не видно как инициализировано.
Возможно у вас структура инициализирована нулём, и где то происходит переинициализация.
:)
CopyTicksRange() Сама инициализирует cl_ticks[]
Добавлено
Если Вы не обратили внимания, то на скриншотах видно, что тик имеет время
:)
CopyTicksRange() Сама инициализирует cl_ticks[]
Добавлено
Если Вы не обратили внимания, то на скриншотах видно, что тик имеет время
По этому предположил, что вы придерживаетесь кодинга с инициализацией переменных.
Почему вы полностью полагаетесь на CopyTicksRange инициализацию?
Не исключено, что проскакивает ошибка в CopyTicksRange.
Попробуйте тогда самостоятельно проинициализировать.
Кстати в документации, не в одной подобной функции, не говориться о скрытой инициализации.
Не документированная фишка Mql, сомнительна.
Не понятно, что вас улыбнуло ) Нам же не видно область объявления, и чем она инициализирована.
По этому предположил, что вы придерживаетесь кодинга с инициализацией переменных.
Почему вы полностью полагаетесь на CopyTicksRange инициализацию?
Не исключено, что проскакивает ошибка в CopyTicksRange.
Попробуйте тогда самостоятельно проинициализировать.
Кстати в документации, не в одной подобной функции, не говориться о скрытой инициализации.
Не документированная фишка Mql, сомнительна.
Вы много пишите, вероятно и много читаете, но не хотите думать.
Функция возвращает количество скопированных тиков, следовательно
она сама произвела инициализацию и скопировала тики, в противном случае была бы ошибка.
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я где-то ошибся или терминал глючит?