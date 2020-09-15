Билд 2560 где ошибка?

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я где-то ошибся или терминал глючит?


 
COPY_TICKS_TRADE
 
fxsaber:
COPY_TICKS_TRADE

Мне аски и биды нужны

Справка

CopyTicks

flags

[in]  Флаг, определяющий тип запрашиваемых тиков. COPY_TICKS_INFO – тики, вызванные изменениями Bid и/или Ask, COPY_TICKS_TRADE – тики с изменения Last и Volume, COPY_TICKS_ALL – все тики.

При любом типе запроса в оставшиеся поля структуры MqlTick дописываются значения предыдущего тика.


:):)
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура для получения текущих цен
Документация по MQL5: Константы, перечисления и структуры / Структуры данных / Структура для получения текущих цен
  • www.mql5.com
У каждого тика всегда заполняются все параметры, независимо от того, изменились ли данные по сравнению с предыдущим тиком. Это позволяет всегда иметь актуальное состояние цен на любой момент времени без поиска...
 
prostotrader:

При любом типе запроса в оставшиеся поля структуры MqlTick дописываются значения предыдущего тика.

Не вижу ошибок.

 
fxsaber:

Не вижу ошибок.

Я тоже не вижу, а результат печальный....

Добавлено

Это боевой сервер

Сменил на CopyTicks() - то же самое...


 
Нули во всех тиках или в некоторых (в малом количестве в начале сессии и в конце)?
 
Stanislav Korotky:
Нули во всех тиках или в некоторых (в малом количестве в начале сессии и в конце)?

Рандомно, но много

 
prostotrader:

Рандомно, но много

Проверьте область инициализации cl_ticks[].
В коде не видно как инициализировано.
Возможно у вас структура инициализирована нулём, и где то происходит переинициализация.

Проинициализируйте например 555, и если в отладчике поймаете 555, то скорее всего виновата область инициализации.
 
Roman:

Проверьте область инициализации cl_ticks[].
В коде не видно как инициализировано.
Возможно у вас структура инициализирована нулём, и где то происходит переинициализация.

Проинициализируйте например 555, и если в отладчике поймаете 555, то точно виновата область инициализации.

:)

CopyTicksRange() Сама инициализирует  cl_ticks[]

Добавлено

Если Вы не обратили внимания, то на скриншотах видно, что тик имеет время

 
prostotrader:

:)

CopyTicksRange() Сама инициализирует  cl_ticks[]

Добавлено

Если Вы не обратили внимания, то на скриншотах видно, что тик имеет время

Не понятно, что вас улыбнуло ) Нам же не видно область объявления, и чем она инициализирована.
По этому предположил, что вы придерживаетесь кодинга с инициализацией переменных.
Почему вы полностью полагаетесь на CopyTicksRange инициализацию?
Не исключено, что проскакивает ошибка в CopyTicksRange.
Попробуйте тогда самостоятельно проинициализировать. 

Кстати в документации, не в одной подобной функции, не говориться о скрытой инициализации.
Не документированная фишка Mql, сомнительна. 
 
Roman:
Не понятно, что вас улыбнуло ) Нам же не видно область объявления, и чем она инициализирована.
По этому предположил, что вы придерживаетесь кодинга с инициализацией переменных.
Почему вы полностью полагаетесь на CopyTicksRange инициализацию?
Не исключено, что проскакивает ошибка в CopyTicksRange.
Попробуйте тогда самостоятельно проинициализировать. 

Кстати в документации, не в одной подобной функции, не говориться о скрытой инициализации.
Не документированная фишка Mql, сомнительна. 

Вы много пишите, вероятно и много читаете, но не хотите думать.

Функция возвращает количество скопированных тиков, следовательно

она сама произвела инициализацию и скопировала тики, в противном случае была бы ошибка.

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