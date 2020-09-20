Качественная история на тестере
а) найти брокера с подробной историей на необходимую глубину.
б) найти котировки и импортировать их в кастумный символ
а) найти брокера с подробной историей на необходимую глубину.
б) найти котировки и импортировать их в кастумный символ
Переведи
Парни, написал советника, такие результаты - это норм или ерунда?
размер лотов? кол-во одинаковых открытых по символу, перенос позиций, без этого не возможно оценить
если лот не фикс, больше одной позиции по символу, перенос на другой день - сомнительная тс.
Парни, написал советника, такие результаты - это норм или ерунда?
176 трейдов. Серьезно? Ерунда конечно.
размер лотов? кол-во одинаковых открытых по символу, перенос позиций, без этого не возможно оценить
если лот не фикс, больше одной позиции по символу, перенос на другой день - сомнительная тс.
депозит 10.000
лот 0.01
только одна позиция всегда, без добавок
перенос есть.
176 трейдов. Серьезно? Ерунда конечно.
много? мало?
депозит 10.000
лот 0.01
только одна позиция всегда, без добавок
перенос есть.
много? мало?
сам как думаешь?)
сам как думаешь?)
Ничего не понял.
176 трейдов - это много или мало?
Ничего не понял.
176 трейдов - это много или мало?
за какой отрезок времени?
вообще перенос позиций, можно сразу в корзину
за какой отрезок времени?
вообще перенос позиций, можно сразу в корзину
тестил с 01.01.2019 до 14.09.2020
т.е. 1 год 9 месяцев
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Подскажите как добиться качественной истории тиков в Метатрейдере 5 ? Обычно качество 40%.