Качественная история на тестере

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Здравствуйте!
Подскажите как добиться качественной истории тиков в Метатрейдере 5 ? Обычно качество 40%.
Файлы:
Screenshot_12.png  27 kb
 

а) найти брокера с подробной историей на необходимую глубину.

б) найти котировки и импортировать их в кастумный символ

 
Andrey Khatimlianskii:

а) найти брокера с подробной историей на необходимую глубину.

б) найти котировки и импортировать их в кастумный символ

Переведи

 

Парни, написал советника, такие результаты - это норм или ерунда?

результ

 
Eugene Bufetchikov:

Парни, написал советника, такие результаты - это норм или ерунда?


размер лотов? кол-во одинаковых открытых по символу, перенос позиций, без этого не возможно оценить

если лот не фикс, больше одной позиции по символу, перенос на другой день - сомнительная тс.

 
Eugene Bufetchikov:

Парни, написал советника, такие результаты - это норм или ерунда?


176 трейдов. Серьезно? Ерунда конечно.

 
Fast235:

размер лотов? кол-во одинаковых открытых по символу, перенос позиций, без этого не возможно оценить

если лот не фикс, больше одной позиции по символу, перенос на другой день - сомнительная тс.

депозит 10.000

лот 0.01
только одна позиция всегда, без добавок

перенос есть.

Evgeny Belyaev:

176 трейдов. Серьезно? Ерунда конечно.

много? мало?

 
Eugene Bufetchikov:

депозит 10.000

лот 0.01
только одна позиция всегда, без добавок

перенос есть.

много? мало?

сам как думаешь?)


 
Fast235:

сам как думаешь?)


Ничего не понял.

176 трейдов - это много или мало?

 
Eugene Bufetchikov:

Ничего не понял.

176 трейдов - это много или мало?

за какой отрезок времени?

вообще перенос позиций, можно сразу в корзину

 
Fast235:

за какой отрезок времени?

вообще перенос позиций, можно сразу в корзину

тестил с 01.01.2019 до 14.09.2020

т.е. 1 год 9 месяцев

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