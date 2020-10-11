Аномальная свеча при отображении эллипса в качестве фона
Умиляет кнопочка "Отмена". Все надписи переводятся в зависимости от выбранного языка, а "Отмена" всегда гордая и независимая
Andrey Khatimlianskii:
Забавно. При добавлении на чарт эллипса с галочкой "как фон", свечи становятся на пиксель шире.
(клик)
Я чувствую, что у объектов MT5 есть проблемы, которых не было у MT4.
Ожидаю правильного улучшения.
(В случае массового ObjectDelete ()
Соответствие ObjectsTotal () в событии OnDeinit () было не круто ...); - <
Yutaka Okamoto:попробуйте ObjectsDeleteAll
Я чувствую, что у объектов MT5 есть проблемы, которых не было у MT4.
Ожидаю правильного улучшения.
(В случае массового ObjectDelete ()
Соответствие ObjectsTotal () в событии OnDeinit () было не круто ...); - <
SEM:
попробуйте ObjectsDeleteAll
попробуйте ObjectsDeleteAll
Да, я использую ObjectsDeleteAll (). :-)
В следующем обновлении версии будет нормально?
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
MT5 build 2560 24 Jul 2020
Подсвечник - четвертый по толщине.
эллипс: изменение настроек
->
Аномальный дисплей
эллипс
Убрал эллипс. нормальный.
Есть ли способ избавиться от аномалии?