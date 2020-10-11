Аномальная свеча при отображении эллипса в качестве фона

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Есть ли способ избавиться от аномалии?


MT5 build 2560 24 Jul 2020


Подсвечник - четвертый по толщине.

Подсвечник - четвертый по толщине.


эллипс: изменение настроек

2.-> 3.


Аномальный дисплей

4.Аномальный дисплей

эллипс

Убрал эллипс. нормальный.

5.Убрал эллипс. нормальный.


Есть ли способ избавиться от аномалии?

Может нет однозначного ответа.

 

Забавно. При добавлении на чарт эллипса с галочкой "как фон", свечи становятся на пиксель шире.

(клик)


[Удален]  
Умиляет кнопочка "Отмена". Все надписи переводятся в зависимости от выбранного языка, а "Отмена" всегда гордая и независимая
 
Andrey Khatimlianskii:

Забавно. При добавлении на чарт эллипса с галочкой "как фон", свечи становятся на пиксель шире.

(клик)


Я чувствую, что у объектов MT5 есть проблемы, которых не было у MT4.

Ожидаю правильного улучшения.

(В случае массового ObjectDelete ()

Соответствие ObjectsTotal () в событии OnDeinit () было не круто ...); - <


 
Yutaka Okamoto:

Я чувствую, что у объектов MT5 есть проблемы, которых не было у MT4.

Ожидаю правильного улучшения.

(В случае массового ObjectDelete ()

Соответствие ObjectsTotal () в событии OnDeinit () было не круто ...); - <


попробуйте ObjectsDeleteAll
 
SEM:
попробуйте ObjectsDeleteAll

Да, я использую ObjectsDeleteAll (). :-)

 
В следующем обновлении версии будет нормально?
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