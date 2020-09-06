Может кто знает способ закрытия во фрилансе неоплаченной работы?

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Заказчик получил чего хотел и больше не появляется, работа зависла на последнем шаге 'оплата'. Проблема повторяется регулярно, может кто придумал способ как её решать? Или действенный способ как в неё не попадать
 
Alexander Puzanov:
Заказчик получил чего хотел и больше не появляется, работа зависла на последнем шаге 'оплата'. Проблема повторяется регулярно, может кто придумал способ как её решать? Или действенный способ как в неё не попадать

По-моему, самым действенным способом будет отдача исполняемого файла со встроенной защитой по времени. Через неделю программа вместо запуска выводит сообщение "Денюшку бы оплатить исполнителю надо" и выгружается.

Сам прибежит. Оплатит и получит исходник без защиты. Другого способа не придумалось. Впрочем, особо и не выдумывал, но именно такой способ не раз выручал в попытках заказчиков организовать мне такие ситуации.

 
Alexander Puzanov:
Заказчик получил чего хотел и больше не появляется, работа зависла на последнем шаге 'оплата'. Проблема повторяется регулярно, может кто придумал способ как её решать? Или действенный способ как в неё не попадать
Я обычно пишу сюда
https://www.mql5.com/ru/forum/625
К сожалению ничего более.
 
Обычно заказчик на этапе реализации видит что его идея говно, а за говно платить не буду
 
Artyom Trishkin:

По-моему, самым действенным способом будет отдача исполняемого файла со встроенной защитой по времени. Через неделю программа вместо запуска выводит сообщение "Денюшку бы оплатить исполнителю надо" и выгружается.

Сам прибежит. Оплатит и получит исходник без защиты. Другого способа не придумалось. Впрочем, особо и не выдумывал, но именно такой способ не раз выручал в попытках заказчиков организовать мне такие ситуации.

Отличный вариант, но конкретно в здешнем сервисе есть особенности: 1 - большинство заказчиков оговаривают получение исходника, т.е. без его отправки требовать оплату как бы нет оснований, 2 - ограниченная версия исключает использование арбитража, бо там требуется предоставлять все файлы в незамутнённом виде

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Aleksei Beliakov:
Я обычно пишу сюда
https://www.mql5.com/ru/forum/625
К сожалению ничего более.

Я писал в другую тему - Прошу рассмотреть арбитраж Эффект нулевой. Собсно, если бы форум или арбитраж или сервисдеск решали эту проблему, не нужно было бы искать другие способы


Написал и в ту

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Alexander Puzanov:

в здешнем сервисе есть особенности: 1 - большинство заказчиков оговаривают получение исходника, т.е. без его отправки требовать оплату как бы нет оснований

Я думаю, надо предложить администрации чуток изменить эти особенности, а именно: отправлять исходник только после полной оплаты заказа.
 
Alexey Navoykov:
Я думаю, надо предложить администрации чуток изменить эти особенности, а именно: отправлять исходник только после полной оплаты заказа.

Если бы у администрации было желание, ничего дополнительного не требовалось бы, всё есть



Но у администрации оно не работает ни автоматически, ни вручную. Поэтому и ищу другой способ

 
Наверно, надо сразу брать у заказчика контакты - много больше шансов достучаться до него, а работа арбитража с сервисдеском явно настроены на задержать деньги у MQ как можно дольше
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