Может кто знает способ закрытия во фрилансе неоплаченной работы?
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- Фриланс и арбитраж. Нужно что-то менять, иначе тупик!
- Заказчик во фрилансе не подтвердил последний шаг и исчез
Заказчик получил чего хотел и больше не появляется, работа зависла на последнем шаге 'оплата'. Проблема повторяется регулярно, может кто придумал способ как её решать? Или действенный способ как в неё не попадать
По-моему, самым действенным способом будет отдача исполняемого файла со встроенной защитой по времени. Через неделю программа вместо запуска выводит сообщение "Денюшку бы оплатить исполнителю надо" и выгружается.
Сам прибежит. Оплатит и получит исходник без защиты. Другого способа не придумалось. Впрочем, особо и не выдумывал, но именно такой способ не раз выручал в попытках заказчиков организовать мне такие ситуации.
Заказчик получил чего хотел и больше не появляется, работа зависла на последнем шаге 'оплата'. Проблема повторяется регулярно, может кто придумал способ как её решать? Или действенный способ как в неё не попадать
По-моему, самым действенным способом будет отдача исполняемого файла со встроенной защитой по времени. Через неделю программа вместо запуска выводит сообщение "Денюшку бы оплатить исполнителю надо" и выгружается.
Сам прибежит. Оплатит и получит исходник без защиты. Другого способа не придумалось. Впрочем, особо и не выдумывал, но именно такой способ не раз выручал в попытках заказчиков организовать мне такие ситуации.
Отличный вариант, но конкретно в здешнем сервисе есть особенности: 1 - большинство заказчиков оговаривают получение исходника, т.е. без его отправки требовать оплату как бы нет оснований, 2 - ограниченная версия исключает использование арбитража, бо там требуется предоставлять все файлы в незамутнённом виде
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Я обычно пишу сюда
Я писал в другую тему - Прошу рассмотреть арбитраж Эффект нулевой. Собсно, если бы форум или арбитраж или сервисдеск решали эту проблему, не нужно было бы искать другие способы
Написал и в ту
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в здешнем сервисе есть особенности: 1 - большинство заказчиков оговаривают получение исходника, т.е. без его отправки требовать оплату как бы нет оснований
Я думаю, надо предложить администрации чуток изменить эти особенности, а именно: отправлять исходник только после полной оплаты заказа.
Если бы у администрации было желание, ничего дополнительного не требовалось бы, всё есть
Но у администрации оно не работает ни автоматически, ни вручную. Поэтому и ищу другой способ
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