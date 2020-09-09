Один и тот же Код - с другим названием не работает. - страница 2

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SanAlex:

может кто попробует у себя 

- интересно будет работать?

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обновил терминал - в терминале работает в тестере нет

Работает, но у меня счет демо в долларах Вообще стараюсь не называть и переменные и файлы похожими на команды, функции, папки

терминала именами. Глюки иногда не отыскать. Хотя дело может и не в имени.


[Удален]  
Valeriy Yastremskiy:

Работает, но у меня счет демо в долларах

Спасибо! а Вы имя эксперту не меняли? так и оставили ( myProekt 02 ) ?

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а, увидел на фото - у Вас   ( myProekt_02 ) 

[Удален]  
SanAlex:

Спасибо! а Вы имя эксперту не меняли? так и оставили ( myProekt 02 ) ?

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а, увидел на фото - у Вас   ( myProekt_02 ) 

Тоже чёрточку поставил  ( myProekt_02 )  - и заработал.

Файлы:
slfq927.PNG  112 kb
[Удален]  

Перечитал всю ветку 

- Вывод для себя - так и не понял, что это было? 

если посмотреть первый пост - там ведь, обычное имя было( TradingSignal ) - и не работало.

- да! какая то загадка.  

 
SanAlex:

Перечитал всю ветку 

- Вывод для себя - так и не понял, что это было? 

если посмотреть первый пост - там ведь, обычное имя было( TradingSignal ) - и не работало.

- да! какая то загадка.  

сильно не вникал, но помню сам попадался на такую фичу:

- тестер сохраняет значения параметров для ЕА, привязывая их к имени ЕА.

- если значения параметров в тестере не сбрасывать, то тестер стартует ЕА с теми же параметрами

 
SanAlex:

Перечитал всю ветку 

- Вывод для себя - так и не понял, что это было? 

если посмотреть первый пост - там ведь, обычное имя было( TradingSignal ) - и не работало.

- да! какая то загадка.  

Чудес нет, есть только плохие контакты))) шутка связистов) вполне возможно не срабатывала подгрузка данных на тот момент, а потом все погрузилось. И уже не проверить.
[Удален]  

Я извиняюсь перед всеми! 

- Разобрался в чём была проблема, когда исправлял код, я время в настройках изменил - вот я балбес!

вот тут 

input string   t="----- Start Stop 1        -----";              //
input datetime HoursFrom                    = D'1970.01.01';     // 1 Время: старт
input datetime HoursTo                      = D'1970.01.01';     // Время: стоп
input string   t1="---- Start Stop 2        -----";              //
input datetime HoursFrom1                   = D'1970.01.01';     // 2 Время: старт
input datetime HoursTo1                     = D'1970.01.01';     // Время: стоп
input string   t2="---- Start Stop 3        -----";              //
input datetime HoursFrom2                   = D'1970.01.01';     // 3 Время: старт
input datetime HoursTo2                     = D'1970.01.01';     // Время: стоп

хотя вроде раньше стартовал с этой даты 

D'1970.01.01'

нужно хотя бы одну цифру прибавить вот так -  D'1970.01.02';

 
SanAlex:

 - вот я балбес!


+, разбираться на месте надо тщательней, портите нервы разработчикам)

[Удален]  
Fast235:

+, разбираться на месте надо тщательней, портите нервы разработчикам)

Пусть простят меня засранца! ну все равно, для других может будет урок.

 

через OBJ_LABEL можно вывести торговое состояние в углу графика, вдруг он у вас и в реалтайме перестанет торговать)

простой пример кода тут https://www.mql5.com/ru/code/25699

Сompared
Сompared
  • www.mql5.com
Просмотров: 1650 Рейтинг: Опубликован: 2019.06.02 05:48 Обновлен: 2019.06.03 17:02 Индикатор сравнивает размер бара #1 с несколькими предыдущими барами. Информация выводится в правый нижний угол при помощи пяти графических объектов OBJ_LABEL (Текстовая метка). Нулевой бар в расчётах не участвует и...
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