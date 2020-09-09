Один и тот же Код - с другим названием не работает. - страница 2
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может кто попробует у себя
- интересно будет работать?
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обновил терминал - в терминале работает в тестере нет
Работает, но у меня счет демо в долларах Вообще стараюсь не называть и переменные и файлы похожими на команды, функции, папки
терминала именами. Глюки иногда не отыскать. Хотя дело может и не в имени.
Работает, но у меня счет демо в долларах
Спасибо! а Вы имя эксперту не меняли? так и оставили ( myProekt 02 ) ?
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а, увидел на фото - у Вас ( myProekt_02 )
Спасибо! а Вы имя эксперту не меняли? так и оставили ( myProekt 02 ) ?
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а, увидел на фото - у Вас ( myProekt_02 )
Тоже чёрточку поставил ( myProekt_02 ) - и заработал.
Перечитал всю ветку
- Вывод для себя - так и не понял, что это было?
если посмотреть первый пост - там ведь, обычное имя было( TradingSignal ) - и не работало.
- да! какая то загадка.
Перечитал всю ветку
- Вывод для себя - так и не понял, что это было?
если посмотреть первый пост - там ведь, обычное имя было( TradingSignal ) - и не работало.
- да! какая то загадка.
сильно не вникал, но помню сам попадался на такую фичу:
- тестер сохраняет значения параметров для ЕА, привязывая их к имени ЕА.
- если значения параметров в тестере не сбрасывать, то тестер стартует ЕА с теми же параметрами
Перечитал всю ветку
- Вывод для себя - так и не понял, что это было?
если посмотреть первый пост - там ведь, обычное имя было( TradingSignal ) - и не работало.
- да! какая то загадка.
Я извиняюсь перед всеми!
- Разобрался в чём была проблема, когда исправлял код, я время в настройках изменил - вот я балбес!
вот тут
хотя вроде раньше стартовал с этой даты
D'1970.01.01';
нужно хотя бы одну цифру прибавить вот так - D'1970.01.02';
- вот я балбес!
+, разбираться на месте надо тщательней, портите нервы разработчикам)
+, разбираться на месте надо тщательней, портите нервы разработчикам)
Пусть простят меня засранца! ну все равно, для других может будет урок.
через OBJ_LABEL можно вывести торговое состояние в углу графика, вдруг он у вас и в реалтайме перестанет торговать)
простой пример кода тут https://www.mql5.com/ru/code/25699