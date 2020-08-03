Из серии "не знал но забыл" - страница 2
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Как я понял все должно быть вот тут и примерно так не ставя его на график? C получением значения буфера напрямую
Только буферы 2 и 3
Только буферы 2 и 3
обращение icustom из Oncalculate не видит другой индикатор это норма?
обращение icustom из Oncalculate не видит другой индикатор это норма?
Неправда
Это EURUSD период М15 время 12:30 сегодня.
вроде так работает - но неточно
вроде так работает - но неточно
в одну сторону точно работает , а вот во вторую вроде работает а вроде и нет
в одну сторону точно работает , а вот во вторую вроде работает а вроде и нет
i<0 только в момент запуска
i<0 только в момент запуска
сейчас попробую так
верх точно срабатывает
сейчас попробую так
не уверен, что на 100% понял вашу идею, но если описывать алгоритм алертов, то проще и правильнее делать так:
после основного цикла проверить, новый ли бар. если старый, вернуть rates_total
если новый, проверить бар с индексом 1 и бар с индексом 2. если они в одну сторону, снова вернуть rates_total
если в разные - выдать алерт о направлении бара 1
не уверен, что на 100% понял вашу идею, но если описывать алгоритм алертов, то проще и правильнее делать так:
после основного цикла проверить, новый ли бар. если старый, вернуть rates_total
если новый, проверить бар с индексом 1 и бар с индексом 2. если они в одну сторону, снова вернуть rates_total
если в разные - выдать алерт о направлении бара 1
я слабенький в написание кодов - я методом тыканья, просто смотрю из кодобазы коды как пишут профессионалы, ну и подбираю может подойдёт
я так понял нужно единицу добавить вот так?
Благодарю всем за помощь, сделал макет на оценку, работает хреново пока не понял в чем дело, но работает. Принт показывает, но звука часто нет.