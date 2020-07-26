Невозможно перетащить объект HLine в тестере стратегий.
Моя версия MT5:
Я нарисовал эту горизонталь в тестере стратегий. Я просто хочу сделать ссылку на Sell Take Profit. Я хочу установить его вручную. Но я не могу перетащить черту внутрь стратегии Tester MT5. Пожалуйста, помогите мне.
Никогда и нельзя было в визуальном тестере стратегий MQL5: обрабатывать клики по объектам, перетаскивать, навешивать индикаторы ...
Так всегда было и пока есть.
Никогда и нельзя было в визуальном тестере стратегий MQL5: обрабатывать клики по объектам, перетаскивать, навешивать индикаторы ...
Так всегда было и пока есть.
Но возможно ли это сделать каким-либо образом? Потому что я хочу установить TP / SL вручную в тестере стратегий MT5. В МТ4 это не было проблемой. Я могу сделать это, приостановив тестер стратегий, а затем переместить линию в определенную позицию.
Можете ли вы сказать мне, если я могу это сделать? Или это может быть список дел для тестера стратегий?
Но возможно ли это сделать каким-либо образом? Потому что я хочу установить TP / SL вручную в тестере стратегий MT5. В МТ4 это не было проблемой. Я могу сделать это, приостановив тестер стратегий, а затем переместить линию в определенную позицию.
Можете ли вы сказать мне, если я могу это сделать? Или это может быть список дел для тестера стратегий?
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Невозможно перетащить объект HLine в тестере стратегий.
Vladimir Karputov, 2020.07.25 19:01
Никогда и нельзя было в визуальном тестере стратегий MQL5: обрабатывать клики по объектам, перетаскивать, навешивать индикаторы ...
Так всегда было и пока есть.
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Я нарисовал эту горизонталь в тестере стратегий. Я просто хочу сделать ссылку на Sell Take Profit. Я хочу установить его вручную. Но я не могу перетащить черту внутрь стратегии Tester MT5. Пожалуйста, помогите мне.