Индикатор 50% - страница 3

Новый комментарий
 

Нахрена Вам рандомные входы? Всё ведь очевидно. 

 
Алексей Тарабанов:

Нахрена Вам рандомные входы? Всё ведь очевидно. 

согласен

5 лет - это вот:


 
Vitaly Muzichenko:

Вот, разные индикаторы

Первый - тот что уже показывал:


Второй и третий:


Ваш индикатор уже на систему торговли похож, либо индикатор со сложными условиями

 

по этому индикатору вообще не поймешь точки входа\выхода, но уверяю, они есть, и точность порядка 60%


индикатор 50%

 
Попробуйте взять индикатор, который даёт более 80% не верных сигналов и используйте сигналы в обратном направлении. Может сработать.
Вот только с монеткой такой трюк не пройдет - у нее в любом случае вероятность верного сигнала 25% (зависание и "встала на ребро" - не учитываем).
 
SanAlex:
вот неплохой индикатор https://www.mql5.com/ja/code/13910
Здесь такими графиками никого не удивишь, обычный мартингейл, тем более на коротком промежутке времени
[Удален]  
Mikhail Simakov:
Здесь такими графиками никого не удивишь, обычный мартингейл, тем более на коротком промежутке времени

удивлять не кого не собирался. индикатор хороший 

 


Есть, вот результат.

123
Новый комментарий