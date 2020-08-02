Индикатор 50% - страница 3
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Нахрена Вам рандомные входы? Всё ведь очевидно.
Нахрена Вам рандомные входы? Всё ведь очевидно.
согласен
5 лет - это вот:
Вот, разные индикаторы
Первый - тот что уже показывал:
Второй и третий:
Ваш индикатор уже на систему торговли похож, либо индикатор со сложными условиями
по этому индикатору вообще не поймешь точки входа\выхода, но уверяю, они есть, и точность порядка 60%
вот неплохой индикатор https://www.mql5.com/ja/code/13910
Здесь такими графиками никого не удивишь, обычный мартингейл, тем более на коротком промежутке времени
удивлять не кого не собирался. индикатор хороший
Есть, вот результат.