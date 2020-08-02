Индикатор 50% - страница 2
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Во-первых нужно уточнить, что означает "верный сигнал". Допустим цена после сигнала прошла в указанном направлении 20 пунктов и развернулась. Это верный сигнал? А если 10 п или 5 п?? Чем больше цель, тем меньше будет верных сигналов и наоборот, чем меньше цель, тем больше верных сигналов.
Если сигнал на продажу- продавай, при следующей сигнале на покупку- закрывай и покупай и т.д. При данной системе должно быть не менее 50% прибыльных сделок и баланс в плюсе
Вот так понятнее. В таком варианте баланс может быть в плюсе только, если прибыльных сделок будет больше 50%.
Если сигнал на продажу- продавай, при следующей сигнале на покупку- закрывай и покупай и т.д. При данной системе должно быть не менее 50% прибыльных сделок и баланс в плюсе
Предыдущий ответ был более верным
Предыдущий ответ был более верным
Предыдущий ответ был более верным
Ничего подобного
Тогда покажите мне индикатор, который позволяет сливать быстрее, чем я буду сливать на основе рандомных входов и я буду счастлив.
Тогда покажите мне индикатор, который позволяет сливать быстрее, чем я буду сливать на основе рандомных входов и я буду счастлив.
Такую же для золота можете нарисовать?
Вот, разные индикаторы
Первый - тот что уже показывал:
Второй и третий:
Тогда покажите мне индикатор, который позволяет сливать быстрее, чем я буду сливать на основе рандомных входов и я буду счастлив.
Упражнение номер
1: На счёт раз - вдох
2: На счёт 2 - вдох
3. На счёт 3 - вдох
4. На счёт 4 - вдох.
С 5 по 8 и с 9 по 16 раз упражнение повторяется.