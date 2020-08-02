Индикатор 50% - страница 2

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khorosh:

Во-первых нужно уточнить, что означает "верный сигнал". Допустим цена после сигнала прошла в указанном направлении 20 пунктов и развернулась. Это верный сигнал? А если 10 п или 5 п?? Чем больше цель, тем меньше будет верных сигналов и наоборот, чем меньше цель, тем больше верных сигналов.

Если сигнал на продажу- продавай, при следующей сигнале на покупку- закрывай и покупай и т.д. При данной системе должно быть не менее 50% прибыльных сделок и баланс в плюсе
 
Mikhail Simakov:
Если сигнал на продажу- продавай, при следующей сигнале на покупку- закрывай и покупай и т.д. При данной системе должно быть не менее 50% прибыльных сделок и баланс в плюсе

Вот так понятнее. В таком варианте баланс может быть в плюсе только, если прибыльных сделок будет больше 50%. 

 
Mikhail Simakov:
Если сигнал на продажу- продавай, при следующей сигнале на покупку- закрывай и покупай и т.д. При данной системе должно быть не менее 50% прибыльных сделок и баланс в плюсе

Предыдущий ответ был более верным


 
Vitaly Muzichenko:

Предыдущий ответ был более верным


Красивая картинка
 
Vitaly Muzichenko:

Предыдущий ответ был более верным


Такую же для золота можете нарисовать?
 
Mikhail Simakov:
Ничего подобного

Тогда покажите мне индикатор, который позволяет сливать быстрее, чем я буду сливать на основе рандомных входов и я буду счастлив. 

 
Maxim Romanov:

Тогда покажите мне индикатор, который позволяет сливать быстрее, чем я буду сливать на основе рандомных входов и я буду счастлив. 

Для этого даже индикатор не нужен ))
 
Mikhail Simakov:
Такую же для золота можете нарисовать?

Вот, разные индикаторы

Первый - тот что уже показывал:


Второй и третий:


 
Фаза луны. 
 
Maxim Romanov:

Тогда покажите мне индикатор, который позволяет сливать быстрее, чем я буду сливать на основе рандомных входов и я буду счастлив. 

Упражнение номер

1: На счёт раз - вдох 

2: На счёт 2 - вдох

3. На счёт 3 - вдох 

4. На счёт 4 - вдох. 

С 5 по 8 и с 9 по 16 раз упражнение повторяется. 

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