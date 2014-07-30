Подскажите как увеличить цифры на графике? - страница 2

tol64:


Вселенная просила тебе передать, что "каждый может взять любую идею, если считает, что может её реализовать лучше других или даже хотя бы просто может, хоть как-нибудь". ))
Угу, передавай привет вселенной. )
 
sanyooooook:
Предлагаю поприветствовать её лично. )))
 
Блин... Могу устроить личную встречу. С санитарами...
 
artmedia70:
Никто не будет тебе мешать общаться лично с санитарами, если сама Вселенная подсказала тебе это. ))
 
tol64:
Ом-м-м-м-м
 

Если уменьшить разрешение экрана, то шрифт должен стать больше

уменьшив с 1650х1080 до 800х600 все элементы увеличились в 2 раза, в том числе и шрифт 

 
lazarev-d-m:

Если уменьшить разрешение экрана, то шрифт должен стать больше

А прибыль? :))
 

Были изобретены еще в 1285 году.  

 
Integer:

Если проблема только с этими шрифтами, то очки нужны где-то +1,5.
