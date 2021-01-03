Событие клиентского терминала в тестере стратегий

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Добрый день.

Есть ли возможность в тестере стратегий получать такую же информацию как на живом графике из функции OnChartEvent( ) ? Например считать координаты щчелчка мыши.

В интернете есть GUI , но к сожалению не обрабатывают все необходимые события.

Спасибо за каждую информацию.

 

не генерирует тестер событие ChartEvent 

единственное, что доступно в тестере это объект "Кнопка" ( OBJ_BUTTON ), она может изменять свое состояние ( OBJPROP_STATE ) по клику мышкой в режиме визуального тестирования и можно это состояние оценивать по приходу тика в тестере ( OnTick() )

 
Igor Makanu:

не генерирует тестер событие ChartEvent 

единственное, что доступно в тестере это объект "Кнопка" ( OBJ_BUTTON ), она может изменять свое состояние ( OBJPROP_STATE ) по клику мышкой в режиме визуального тестирования и можно это состояние оценивать по приходу тика в тестере ( OnTick() )

ну да, так точно..

это кстати о вопросе "почему GUI форм-менюшек-панелек стоит делать dll-кой". Он тогда будет рисоваться в отдельном окне (хотя если извратиться то в том-же), и отдельном потоке. Разве что обмен данными туда-сюда в момент OnTick и по опросу останется. А так интерактивность не страдает,  и тестеру не мешает.

жаль что с объектами чарта такое не прокатит ну никак :(

 
Igor Makanu:

не генерирует тестер событие ChartEvent 

единственное, что доступно в тестере это объект "Кнопка" ( OBJ_BUTTON ), она может изменять свое состояние ( OBJPROP_STATE ) по клику мышкой в режиме визуального тестирования и можно это состояние оценивать по приходу тика в тестере ( OnTick() )

Спасибо, этим пользовался ...

Теперь появилась надобность отчитать координаты щелчка мыши и ничего в меру приемлемого в голову не приходит ...

 
Piotr Storozenko:

Добрый день.

Есть ли возможность в тестере стратегий получать такую же информацию как на живом графике из функции OnChartEvent( ) ? Например считать координаты щчелчка мыши.

В интернете есть GUI , но к сожалению не обрабатывают все необходимые события.

Спасибо за каждую информацию.

Читайте мою ветку  Перетаскивание SL и TP в тестере

Там в конце ветки я выложил коды, в которых показано, как использовать события в тестере.

Перетаскивание SL и TP в тестере.
Перетаскивание SL и TP в тестере.
  • 2016.02.14
  • www.mql5.com
Автоматические торговые системы: Перетаскивание SL и TP в тестере.
 
Piotr Storozenko:

Добрый день.

Есть ли возможность в тестере стратегий получать такую же информацию как на живом графике из функции OnChartEvent( ) ? Например считать координаты щчелчка мыши.

if (IsVisualMode()) OnTimer();

ну и

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

тестер

 
Taras Slobodyanik:

if (IsVisualMode()) OnTimer();

ну и

if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)

пс. там ячейки еще цвет меняют, на видео не видно - съелся оттенок

Любопытно. Поясните, пожалуйста, смысл этих манипуляций.

 
khorosh:

Любопытно. Поясните, пожалуйста, смысл этих манипуляций.

манипуляции демонстрируют отслеживание мышки в тестере стратегий - под мышкой закрашивается ячейка, изменяется всплывающая подсказка, отслеживаются клики.

 
khorosh:

Читайте мою ветку  Перетаскивание SL и TP в тестере

Там в конце ветки я выложил коды, в которых показано, как использовать события в тестере.

Спасибо огромное.

Не знал что для индикаторов в визуальном тестировании работает OnChartEvent() , обычно эта функция используется в советниках. Это полностью решило мою проблему :)

 
Taras Slobodyanik:

манипуляции демонстрируют отслеживание мышки в тестере стратегий - под мышкой закрашивается ячейка, изменяется всплывающая подсказка, отслеживаются клики.

То что вы продемонстрировали возможность отслеживания событий создаваемых нажатием мышки я понял. А вот назначение ячеек и как их состояние используется в торговле не ясно. Есть только предположения. Но хотелось бы узнать более точно.)

 
khorosh:

То что вы продемонстрировали возможность отслеживания событий создаваемых нажатием мышки я понял. А вот назначение ячеек и как их состояние используется в торговле не ясно. Есть только предположения. Но хотелось бы узнать более точно.)

ну.. тогда это будет реклама.

это просто индикатор)

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