Событие клиентского терминала в тестере стратегий
не генерирует тестер событие ChartEvent
единственное, что доступно в тестере это объект "Кнопка" ( OBJ_BUTTON ), она может изменять свое состояние ( OBJPROP_STATE ) по клику мышкой в режиме визуального тестирования и можно это состояние оценивать по приходу тика в тестере ( OnTick() )
не генерирует тестер событие ChartEvent
единственное, что доступно в тестере это объект "Кнопка" ( OBJ_BUTTON ), она может изменять свое состояние ( OBJPROP_STATE ) по клику мышкой в режиме визуального тестирования и можно это состояние оценивать по приходу тика в тестере ( OnTick() )
ну да, так точно..
это кстати о вопросе "почему GUI форм-менюшек-панелек стоит делать dll-кой". Он тогда будет рисоваться в отдельном окне (хотя если извратиться то в том-же), и отдельном потоке. Разве что обмен данными туда-сюда в момент OnTick и по опросу останется. А так интерактивность не страдает, и тестеру не мешает.
жаль что с объектами чарта такое не прокатит ну никак :(
не генерирует тестер событие ChartEvent
единственное, что доступно в тестере это объект "Кнопка" ( OBJ_BUTTON ), она может изменять свое состояние ( OBJPROP_STATE ) по клику мышкой в режиме визуального тестирования и можно это состояние оценивать по приходу тика в тестере ( OnTick() )
Спасибо, этим пользовался ...
Теперь появилась надобность отчитать координаты щелчка мыши и ничего в меру приемлемого в голову не приходит ...
Добрый день.
Есть ли возможность в тестере стратегий получать такую же информацию как на живом графике из функции OnChartEvent( ) ? Например считать координаты щчелчка мыши.
В интернете есть GUI , но к сожалению не обрабатывают все необходимые события.
Спасибо за каждую информацию.
Читайте мою ветку Перетаскивание SL и TP в тестере
Там в конце ветки я выложил коды, в которых показано, как использовать события в тестере.
- 2016.02.14
- www.mql5.com
Добрый день.
Есть ли возможность в тестере стратегий получать такую же информацию как на живом графике из функции OnChartEvent( ) ? Например считать координаты щчелчка мыши.
if (IsVisualMode()) OnTimer();
ну и
if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)
if (IsVisualMode()) OnTimer();
ну и
if(id==CHARTEVENT_MOUSE_MOVE)
пс. там ячейки еще цвет меняют, на видео не видно - съелся оттенок
Любопытно. Поясните, пожалуйста, смысл этих манипуляций.
Любопытно. Поясните, пожалуйста, смысл этих манипуляций.
манипуляции демонстрируют отслеживание мышки в тестере стратегий - под мышкой закрашивается ячейка, изменяется всплывающая подсказка, отслеживаются клики.
Читайте мою ветку Перетаскивание SL и TP в тестере
Там в конце ветки я выложил коды, в которых показано, как использовать события в тестере.
Спасибо огромное.
Не знал что для индикаторов в визуальном тестировании работает OnChartEvent() , обычно эта функция используется в советниках. Это полностью решило мою проблему :)
манипуляции демонстрируют отслеживание мышки в тестере стратегий - под мышкой закрашивается ячейка, изменяется всплывающая подсказка, отслеживаются клики.
То что вы продемонстрировали возможность отслеживания событий создаваемых нажатием мышки я понял. А вот назначение ячеек и как их состояние используется в торговле не ясно. Есть только предположения. Но хотелось бы узнать более точно.)
То что вы продемонстрировали возможность отслеживания событий создаваемых нажатием мышки я понял. А вот назначение ячеек и как их состояние используется в торговле не ясно. Есть только предположения. Но хотелось бы узнать более точно.)
ну.. тогда это будет реклама.
это просто индикатор)
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Добрый день.
Есть ли возможность в тестере стратегий получать такую же информацию как на живом графике из функции OnChartEvent( ) ? Например считать координаты щчелчка мыши.
В интернете есть GUI , но к сожалению не обрабатывают все необходимые события.
Спасибо за каждую информацию.