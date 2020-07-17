Автор лишен права продажи продуктов

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Вчера опубликовал новый продукт для МТ5 

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Сегодня вдруг появилось сообщение

Автор лишен права продажи продуктов.

Вопросы:

1. Из-за чего произошла блокировка продаж?

2. Что делать дальше?

 
Да "глюк" какой-нибудь очередной. Интеллект то искусственный у сайта))
 

причина любопытна...за что такое можно лишиться "права продавать".

неужели за схожесть/конкурентность с ZUP ?

у меня тоже есть вечная бета "панель с зигзагами и авто-построениями вокруг них"..подумывал привести к кондиции маркета, а тут вон оно как

 

Да что там. Автор лишился право получать бонусы за активность на сайте, вот это горе, а не Ваше это всё.... :-(

 
Maxim Kuznetsov:

причина любопытна...за что такое можно лишиться "права продавать".

неужели за схожесть/конкурентность с ZUP ?

у меня тоже есть вечная бета "панель с зигзагами и авто-построениями вокруг них"..подумывал привести к кондиции маркета, а тут вон оно как

Самому не понятно.

" неужели за схожесть/конкурентность с ZUP ? " - за это вряд ли.

У каждого продукта есть своя изюминка.

 
Sergey Malysh:

Вопросы:

1. Из-за чего произошла блокировка продаж?

2. Что делать дальше?

Эти вопросы надо в Сервисдеск задавать. На форуме не помогут

 
Andrey Barinov:

Эти вопросы надо в Сервисдеск задавать. На форуме не помогут

в Сервисдеск нет такой темы, там вопросы по финансам

СервисДеск

 
Sergey Malysh:

в Сервисдеск нет такой темы, там вопросы по финансам


Ну если вы считаете, что ваш вопрос не связан с финансами, то продолжайте искать помощи на форуме...

 
Sergey Malysh:

Самому не понятно.

" неужели за схожесть/конкурентность с ZUP ? " - за это вряд ли.

У каждого продукта есть своя изюминка.

посмотрел ваш профиль, на мой взгляд: видимо за обилие одинаковых и платныхпродуктов "FiboPlus {SymbolName}".

Это нарушение правил, которые необходимо читать.

Подобное только бесплатным дозволялось.(легальный способ предоставить продукт для ознакомления на счёте, а не в тестере)

---

возможно авто-проверялка посмотрела,посмотрела да и обнаружила искуственные ограничения. Да и забанила..:-)

 
Andrey Barinov:

Ну если вы считаете, что ваш вопрос не связан с финансами, то продолжайте искать помощи на форуме...

Спасибо. Написал в Сервисдеск. Посмотрим, что ответят.

 
Maxim Kuznetsov:

посмотрел ваш профиль, на мой взгляд: видимо за обилие одинаковых и платныхпродуктов "FiboPlus {SymbolName}".

Это нарушение правил, которые необходимо читать.

Подобное только бесплатным дозволялось.(легальный способ предоставить продукт для ознакомления на счёте, а не в тестере)

---

возможно авто-проверялка посмотрела,посмотрела да и обнаружила искуственные ограничения. Да и забанила..:-)

Да, может Вы в чем то и правы, но зачем банить ВСЕ продукты

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