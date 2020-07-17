Автор лишен права продажи продуктов
причина любопытна...за что такое можно лишиться "права продавать".
неужели за схожесть/конкурентность с ZUP ?
у меня тоже есть вечная бета "панель с зигзагами и авто-построениями вокруг них"..подумывал привести к кондиции маркета, а тут вон оно как
Да что там. Автор лишился право получать бонусы за активность на сайте, вот это горе, а не Ваше это всё.... :-(
причина любопытна...за что такое можно лишиться "права продавать".
неужели за схожесть/конкурентность с ZUP ?
у меня тоже есть вечная бета "панель с зигзагами и авто-построениями вокруг них"..подумывал привести к кондиции маркета, а тут вон оно как
Самому не понятно.
" неужели за схожесть/конкурентность с ZUP ? " - за это вряд ли.
У каждого продукта есть своя изюминка.
Вопросы:
1. Из-за чего произошла блокировка продаж?
2. Что делать дальше?
Эти вопросы надо в Сервисдеск задавать. На форуме не помогут
в Сервисдеск нет такой темы, там вопросы по финансам
Ну если вы считаете, что ваш вопрос не связан с финансами, то продолжайте искать помощи на форуме...
Самому не понятно.
" неужели за схожесть/конкурентность с ZUP ? " - за это вряд ли.
У каждого продукта есть своя изюминка.
посмотрел ваш профиль, на мой взгляд: видимо за обилие одинаковых и платныхпродуктов "FiboPlus {SymbolName}".
Это нарушение правил, которые необходимо читать.
Подобное только бесплатным дозволялось.(легальный способ предоставить продукт для ознакомления на счёте, а не в тестере)
---
возможно авто-проверялка посмотрела,посмотрела да и обнаружила искуственные ограничения. Да и забанила..:-)
Ну если вы считаете, что ваш вопрос не связан с финансами, то продолжайте искать помощи на форуме...
Спасибо. Написал в Сервисдеск. Посмотрим, что ответят.
посмотрел ваш профиль, на мой взгляд: видимо за обилие одинаковых и платныхпродуктов "FiboPlus {SymbolName}".
Это нарушение правил, которые необходимо читать.
Подобное только бесплатным дозволялось.(легальный способ предоставить продукт для ознакомления на счёте, а не в тестере)
---
возможно авто-проверялка посмотрела,посмотрела да и обнаружила искуственные ограничения. Да и забанила..:-)
Да, может Вы в чем то и правы, но зачем банить ВСЕ продукты
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Вчера опубликовал новый продукт для МТ5
***
Сегодня вдруг появилось сообщение
Автор лишен права продажи продуктов.
Вопросы:
1. Из-за чего произошла блокировка продаж?
2. Что делать дальше?