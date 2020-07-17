Автор лишен права продажи продуктов - страница 3

Новый комментарий
 

ну ладно, как минимум, вы были скованы в своих знаниях, и прямо скажем ограничены в поисках

именно это и преследуется правилами.

 
awsomdino2:

ну ладно, как минимум, вы были скованы в своих знаниях, и прямо скажем ограничены в поисках

именно это и преследуется правилами.

Правила, как правило, не очень хорошо читают, за что и поплатился.

 
Sergey Malysh:

а ... давайте ...

Представь, есть вилка, ею можно кушать множества блюд и она стоит 100 рублей. Тут появляешься ты и говоришь, я сделал вилку для макарон и она стоит 5 рублей, ещё сделал вилку для картохи жареной она стоит тоже 5 рублей и так далее для каждого блюда...
 
Anatolii Zainchkovskii:
Представь, есть вилка, ею можно кушать множества блюд и она стоит 100 рублей. Тут появляешься ты и говоришь, я сделал вилку для макарон и она стоит 5 рублей, ещё сделал вилку для картохи жареной она стоит тоже 5 рублей и так далее для каждого блюда...

Доходчиво, однако...

 
Sergey Malysh:

Правила, как правило, не очень хорошо читают, за что и поплатился.

поплатились за алчность

 
awsomdino2:

поплатились за алчность

Похоже, Вы правы.

 
Anatolii Zainchkovskii:
Представь, есть вилка, ею можно кушать множества блюд и она стоит 100 рублей. Тут появляешься ты и говоришь, я сделал вилку для макарон и она стоит 5 рублей, ещё сделал вилку для картохи жареной она стоит тоже 5 рублей и так далее для каждого блюда...

В принципе такие вилки ( для разных блюд ) существуют в реальности))))))))

55

 
похоже на Мазерати, автор не виноват)
 
Anatolii Zainchkovskii:
Представь, есть вилка, ею можно кушать множества блюд и она стоит 100 рублей. Тут появляешься ты и говоришь, я сделал вилку для макарон и она стоит 5 рублей, ещё сделал вилку для картохи жареной она стоит тоже 5 рублей и так далее для каждого блюда...

вы ошиблись, не 5 рублей, а 100 рублей за каждую...

 
Rashid Umarov:

Не глюк. Многие игнорируют Правила до тех пор, пока не снимешь права. https://www.mql5.com/ru/market/rules#part_IV

Я убрал с витрины спорные продукты.

Прошу Вас вернуть доступ к продаже продуктов.

1234
Новый комментарий