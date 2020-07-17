Автор лишен права продажи продуктов - страница 3
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ну ладно, как минимум, вы были скованы в своих знаниях, и прямо скажем ограничены в поисках
именно это и преследуется правилами.
ну ладно, как минимум, вы были скованы в своих знаниях, и прямо скажем ограничены в поисках
именно это и преследуется правилами.
Правила, как правило, не очень хорошо читают, за что и поплатился.
а ... давайте ...
Представь, есть вилка, ею можно кушать множества блюд и она стоит 100 рублей. Тут появляешься ты и говоришь, я сделал вилку для макарон и она стоит 5 рублей, ещё сделал вилку для картохи жареной она стоит тоже 5 рублей и так далее для каждого блюда...
Доходчиво, однако...
Правила, как правило, не очень хорошо читают, за что и поплатился.
поплатились за алчность
поплатились за алчность
Похоже, Вы правы.
Представь, есть вилка, ею можно кушать множества блюд и она стоит 100 рублей. Тут появляешься ты и говоришь, я сделал вилку для макарон и она стоит 5 рублей, ещё сделал вилку для картохи жареной она стоит тоже 5 рублей и так далее для каждого блюда...
В принципе такие вилки ( для разных блюд ) существуют в реальности))))))))
Представь, есть вилка, ею можно кушать множества блюд и она стоит 100 рублей. Тут появляешься ты и говоришь, я сделал вилку для макарон и она стоит 5 рублей, ещё сделал вилку для картохи жареной она стоит тоже 5 рублей и так далее для каждого блюда...
вы ошиблись, не 5 рублей, а 100 рублей за каждую...
Не глюк. Многие игнорируют Правила до тех пор, пока не снимешь права. https://www.mql5.com/ru/market/rules#part_IV
Я убрал с витрины спорные продукты.
Прошу Вас вернуть доступ к продаже продуктов.