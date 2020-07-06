Тестирование советника в платформе MT5
Скажите, как можно в платформу MT5 установить полномасштабный тиковый график, что бы можно было прокручивать его историю ?
Может существуют, какие либо плагины или скрипты для этого ?
И что можно придумать, что бы можно было тестировать советник на 1 тиковом графике с визуализацией ?
Для отображения тикового графика ищите в КодоБазе индикаторы.
Чтобы тестировать на реальных тиках - при тестировании выберите режим "Каждый тик на основе реальных тиков". Это будет график того таймфрейма, который Вы укажите в настройках, но свечи будут создаваться на основе реальных тиков.
Для отображения тикового графика ищите в КодоБазе индикаторы.
Чтобы тестировать на реальных тиках - при тестировании выберите режим "Каждый тик на основе реальных тиков". Это будет график того таймфрейма, который Вы укажите в настройках, но свечи будут создаваться на основе реальных тиков
Для отображения тикового графика ищите в КодоБазе индикаторы.
Как понять в Кодо Базе Индикаторы ?
По тестированию - выбор режима каждый тик , это мне известно. Я спрашиваю, как мне поставить график визуализации 1 тик , что бы при визуализации отображался таймфрейм 1 тик
Может существуют какие либо плагины или модернизации для этого , если да напишите их названия
Буду признателен
- www.mql5.com
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, обойти ошибку "debugger: break point info not found".
1) Есть пользовательский индикатор, он компилируется без ошибок, в нём работает отладка как на исторических, так и на реальных данных.
2) Есть советник, который использует индикатор 1. При попытке запустить отладку советника на исторических данных в окне тестера выводится ошибка "debugger: break point info not found".
Пробовал компилировать индикатор как с влючёнными точками останова, так и с отключенными - ошибка остаётся.
Ошибка возникает после этой строки при инициализации советника:
m_handle=IndicatorCreate(symbol,period,type,num_params,params);
Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, обойти ошибку "debugger: break point info not found".
1) Есть пользовательский индикатор, он компилируется без ошибок, в нём работает отладка как на исторических, так и на реальных данных.
2) Есть советник, который использует индикатор 1. При попытке запустить отладку советника на исторических данных в окне тестера выводится ошибка "debugger: break point info not found".
Пробовал компилировать индикатор как с влючёнными точками останова, так и с отключенными - ошибка остаётся.
Ошибка возникает после этой строки при инициализации советника:
Не воспроизводится.
MetaTrader 5 x64 build 2509 started for MetaQuotes Software Corp. Windows 10 build 19041, Intel Core i7-9750H @ 2.60GHz, 24 / 31 Gb memory, 1708 / 1861 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2 C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075
Пример:
//+------------------------------------------------------------------+ //| IndicatorCreate iMA.mq5 | //| Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //--- input parameters input int ma_period=10; // period of ma input int ma_shift=0; // shift input ENUM_MA_METHOD ma_method=MODE_SMA; // type of smoothing input ENUM_APPLIED_PRICE applied_price=PRICE_CLOSE; // type of price input string symbol=" "; // symbol input ENUM_TIMEFRAMES period=PERIOD_CURRENT; // timeframe //--- variable for storing the handle of the iMA indicator int handle; //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- //--- fill the structure with parameters of the indicator MqlParam pars[4]; //--- period pars[0].type=TYPE_INT; pars[0].integer_value=ma_period; //--- shift pars[1].type=TYPE_INT; pars[1].integer_value=ma_shift; //--- type of smoothing pars[2].type=TYPE_INT; pars[2].integer_value=ma_method; //--- type of price pars[3].type=TYPE_INT; pars[3].integer_value=applied_price; handle=IndicatorCreate(Symbol(),Period(),IND_MA,4,pars); //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- } //+------------------------------------------------------------------+
точка останова на:
Не воспроизводится.
Владимир, благодарю Вас за уделённое внимание.
Оказалось, проблема в следующем. Исполняемый код может быть откомпилирован в одном из двух режимов - DEBUG или RELEASE.
DEBUG получается при компиляции под отладку, когда компиляция выполнялась кнопками Ctrl+F5 (отладка на исторических данных) или F5 (отладка на реальных данных).
RELEASE получается при компиляции не под отладку, когда компиляция выполнялась кнопкой F7 (просто компиляция).
Далее, если какой-либо индикатор-1 был скомпилирован в режиме DEBUG, то при попытке установить точку останова в другом индикаторе или советнике, использующем этот индикатор-1, возникает ошибка "debugger: break point info not found".
ЛЕЧЕНИЕ: перекомпилировать индикатор-1 в режиме простой компиляции (кнопкой F7).
Режим компиляции можно узнать макросами препроцессора _DEBUG и _RELEASE.
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Скажите, как можно в платформу MT5 установить полномасштабный тиковый график, что бы можно было прокручивать его историю ?
Может существуют, какие либо плагины или скрипты для этого ?
И что можно придумать, что бы можно было тестировать советник на 1 тиковом графике с визуализацией ?