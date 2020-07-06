Тестирование советника в платформе MT5

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Скажите, как можно в платформу MT5 установить полномасштабный тиковый график, что бы можно было прокручивать его историю ?

Может существуют, какие либо плагины или скрипты для этого ?

И что можно придумать, что бы можно было тестировать советник на 1 тиковом графике с визуализацией ?   

 
MasterSmart:

Скажите, как можно в платформу MT5 установить полномасштабный тиковый график, что бы можно было прокручивать его историю ?

Может существуют, какие либо плагины или скрипты для этого ?

И что можно придумать, что бы можно было тестировать советник на 1 тиковом графике с визуализацией ?   

Для отображения тикового графика ищите в КодоБазе индикаторы.

Чтобы тестировать на реальных тиках - при тестировании выберите режим "Каждый тик на основе реальных тиков". Это будет график того таймфрейма, который Вы укажите в настройках, но свечи будут создаваться на основе реальных тиков.

 
Vladimir Karputov:

Для отображения тикового графика ищите в КодоБазе индикаторы.

Чтобы тестировать на реальных тиках - при тестировании выберите режим "Каждый тик на основе реальных тиков". Это будет график того таймфрейма, который Вы укажите в настройках, но свечи будут создаваться на основе реальных тиков

Для отображения тикового графика ищите в КодоБазе индикаторы.  

Как понять в Кодо Базе Индикаторы ?

По тестированию - выбор режима каждый тик , это мне известно. Я спрашиваю, как мне поставить график визуализации 1 тик ,  что бы при визуализации отображался таймфрейм 1 тик

Может существуют какие либо плагины или модернизации для этого , если да напишите их названия 

Буду признателен

 
https://www.mql5.com/ru/code/16753
Тиковый индикатор ZoomPrice
Тиковый индикатор ZoomPrice
  • www.mql5.com
С помощью этого индикатора возможно увидеть необходимые подробности хода цены посредством удобного интерфейса задания масштаба. С любой "высоты" индикатор позволяет рассмотреть интересуемые ценовые движения. Если курсор находится на обычном графике цены терминала, то при нажатой SHIFT происходит отображение исторических данных, что находятся...
 

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, обойти ошибку "debugger: break point info not found".
1) Есть пользовательский индикатор, он компилируется без ошибок, в нём работает отладка как на исторических, так и на реальных данных.
2) Есть советник, который использует индикатор 1. При попытке запустить отладку советника на исторических данных в окне тестера выводится ошибка "debugger: break point info not found".

Пробовал компилировать индикатор как с влючёнными точками останова, так и с отключенными - ошибка остаётся. 

Ошибка возникает после этой строки при инициализации советника:

m_handle=IndicatorCreate(symbol,period,type,num_params,params);


 
Veresk710:

Здравствуйте!
Помогите, пожалуйста, обойти ошибку "debugger: break point info not found".
1) Есть пользовательский индикатор, он компилируется без ошибок, в нём работает отладка как на исторических, так и на реальных данных.
2) Есть советник, который использует индикатор 1. При попытке запустить отладку советника на исторических данных в окне тестера выводится ошибка "debugger: break point info not found".

Пробовал компилировать индикатор как с влючёнными точками останова, так и с отключенными - ошибка остаётся. 

Ошибка возникает после этой строки при инициализации советника:


Не воспроизводится.

MetaTrader 5 x64 build 2509 started for MetaQuotes Software Corp.
Windows 10 build 19041, Intel Core i7-9750H  @ 2.60GHz, 24 / 31 Gb memory, 1708 / 1861 Gb disk, IE 11, UAC, GMT+2
C:\Users\barab\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\D0E8209F77C8CF37AD8BF550E51FF075

Пример:

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                          IndicatorCreate iMA.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//--- input parameters
input int                  ma_period=10;                 // period of ma
input int                  ma_shift=0;                   // shift
input ENUM_MA_METHOD       ma_method=MODE_SMA;           // type of smoothing
input ENUM_APPLIED_PRICE   applied_price=PRICE_CLOSE;    // type of price
input string               symbol=" ";                   // symbol
input ENUM_TIMEFRAMES      period=PERIOD_CURRENT;        // timeframe
//--- variable for storing the handle of the iMA indicator
int    handle;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---
//--- fill the structure with parameters of the indicator
   MqlParam pars[4];
//--- period
   pars[0].type=TYPE_INT;
   pars[0].integer_value=ma_period;
//--- shift
   pars[1].type=TYPE_INT;
   pars[1].integer_value=ma_shift;
//--- type of smoothing
   pars[2].type=TYPE_INT;
   pars[2].integer_value=ma_method;
//--- type of price
   pars[3].type=TYPE_INT;
   pars[3].integer_value=applied_price;
   handle=IndicatorCreate(Symbol(),Period(),IND_MA,4,pars);
//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+

точка останова на:


Файлы:
IndicatorCreate_iMA.mq5  3 kb
 
Vladimir Karputov:

Не воспроизводится.



Владимир, благодарю Вас за уделённое внимание.


Оказалось, проблема в следующем. Исполняемый код может быть откомпилирован в одном из двух режимов - DEBUG или RELEASE.

DEBUG получается при компиляции под отладку, когда компиляция выполнялась кнопками Ctrl+F5 (отладка на исторических данных) или F5 (отладка на реальных данных).
RELEASE получается при компиляции не под отладку, когда компиляция выполнялась кнопкой F7 (просто компиляция).

Далее, если какой-либо индикатор-1 был скомпилирован в режиме DEBUG, то при попытке установить точку останова в другом индикаторе или советнике, использующем этот индикатор-1, возникает ошибка "debugger: break point info not found".

ЛЕЧЕНИЕ: перекомпилировать индикатор-1 в режиме простой компиляции (кнопкой F7).

Режим компиляции можно узнать макросами препроцессора _DEBUG и _RELEASE.

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