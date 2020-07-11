Индикаторы: Force Index (two variants of calculation)

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Force Index (two variants of calculation):

Представлены два варианта расчета индикатора Force Index - привычный, из терминальной поставки, и тот Force Index, который описал А. Элдер. Варианты расчета переключаются в самом индикаторе. Кроме этого доступны следующие опции: - регулирование глубины расчета индикатора; - возможность скрыть индикатор в подокне, также исчезнет информация из "Окна данных"; - формат точности (количество знаков после десятичной точки) настраивается в input-параметрах; - доступны четыре вида сглаживания: SMA, EMA, альтернативная EMA, LWMA с выбором периода; - десять "типов" цен; - возможность регулировать сдвиг предыдущей цены закрытия; На скриншоте представлена работа индикатора в режиме "Элдер" и Force Index из папки "Осцилляторы" терминала

Force Index (two variants of calculation)

Автор: Aleksei Mikhanoshin

 

Добрый день Алексей!

Индикатор хороший, но при установке глубины расчета индикатора меньше окна монитора,

отображается не корректно. Можно исправить?

 
Alexsandr:

Добрый день Алексей!

Индикатор хороший, но при установке глубины расчета индикатора меньше окна монитора,

отображается не корректно. Можно исправить?

Добрый день.

Вопрос - сколько баров для расчета вы ставите? Я к тому, что 10 000 баров глубины - это посмотреть историю. Желательно на не таком типе индикаторов. Шаг влево-вправо и "картинка" другая.

Опять же говорю про себя, но и в реальной торговле я менее 500 баров глубины расчета не оставляю.

Я надеюсь более грамотные форумчане поправят код, если необходимо. Внизу будет скрин работы этого индикатора. Настройки дефолтные. Меняется глубина расчета, сверху вниз. 200; 500; 5000 баров.

Показания в "Окне данных" совпадают.

Пока так

Пример работы

 

Алексей, мне это нужно не для просмотра истории, а для того, чтобы в одном окне

установить несколько индикаторов с разным количеством отображающих баров.

Спасибо за ответ. Надеюсь, найдется добрый человек, подправит код.

 
Alexsandr:

Алексей, мне это нужно не для просмотра истории, а для того, чтобы в одном окне

установить несколько индикаторов с разным количеством отображающих баров.

Спасибо за ответ. Надеюсь, найдется добрый человек, подправит код.

Ясно. Хорошо бы.

И в то же время, я поискал-нашел индикатор, авторство не мое. Там реально другой подход к ограничению глубины расчета.

Все "в лоб". Никакой инициализации буферов. Тем не менее #property strict проходит и работает в подокне. Но! Там фиксированная шкала от 0. до 100.

Глубина расчета 35-50 баров - работает без замечаний.

Я перенес этот принцип ограничения глубины в опубликованный индикатор. Работает, да. Но уже при 200-ах барах идет срыв. Короче "квантовая стеснительность".)

Если видишь начало отрисовки индикатора - нет корректной работы.

Ждем настоящих программистов

 
Будем надеяться на помощь добрых людей.
 

Очень тяжелый код, думал доработать, но видимо придется с нуля писать... Рекомендую изучить оператор SWITH - CASE. С ним отпадет необходимость в половине, а то и более буферов и код будет понятнее.

Оператор IF - ELSE целесообразно использовать для сравнения.

Кто-то видел чистый терминальный код для Force Index?

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