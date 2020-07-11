Индикаторы: Force Index (two variants of calculation)
Добрый день Алексей!
Индикатор хороший, но при установке глубины расчета индикатора меньше окна монитора,
отображается не корректно. Можно исправить?
Добрый день Алексей!
Индикатор хороший, но при установке глубины расчета индикатора меньше окна монитора,
отображается не корректно. Можно исправить?
Добрый день.
Вопрос - сколько баров для расчета вы ставите? Я к тому, что 10 000 баров глубины - это посмотреть историю. Желательно на не таком типе индикаторов. Шаг влево-вправо и "картинка" другая.
Опять же говорю про себя, но и в реальной торговле я менее 500 баров глубины расчета не оставляю.
Я надеюсь более грамотные форумчане поправят код, если необходимо. Внизу будет скрин работы этого индикатора. Настройки дефолтные. Меняется глубина расчета, сверху вниз. 200; 500; 5000 баров.
Показания в "Окне данных" совпадают.
Пока так
Алексей, мне это нужно не для просмотра истории, а для того, чтобы в одном окне
установить несколько индикаторов с разным количеством отображающих баров.
Спасибо за ответ. Надеюсь, найдется добрый человек, подправит код.
Алексей, мне это нужно не для просмотра истории, а для того, чтобы в одном окне
установить несколько индикаторов с разным количеством отображающих баров.
Спасибо за ответ. Надеюсь, найдется добрый человек, подправит код.
Ясно. Хорошо бы.
И в то же время, я поискал-нашел индикатор, авторство не мое. Там реально другой подход к ограничению глубины расчета.
Все "в лоб". Никакой инициализации буферов. Тем не менее #property strict проходит и работает в подокне. Но! Там фиксированная шкала от 0. до 100.
Глубина расчета 35-50 баров - работает без замечаний.
Я перенес этот принцип ограничения глубины в опубликованный индикатор. Работает, да. Но уже при 200-ах барах идет срыв. Короче "квантовая стеснительность".)
Если видишь начало отрисовки индикатора - нет корректной работы.
Ждем настоящих программистов
Очень тяжелый код, думал доработать, но видимо придется с нуля писать... Рекомендую изучить оператор SWITH - CASE. С ним отпадет необходимость в половине, а то и более буферов и код будет понятнее.
Оператор IF - ELSE целесообразно использовать для сравнения.
Кто-то видел чистый терминальный код для Force Index?
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Force Index (two variants of calculation):
Представлены два варианта расчета индикатора Force Index - привычный, из терминальной поставки, и тот Force Index, который описал А. Элдер. Варианты расчета переключаются в самом индикаторе. Кроме этого доступны следующие опции: - регулирование глубины расчета индикатора; - возможность скрыть индикатор в подокне, также исчезнет информация из "Окна данных"; - формат точности (количество знаков после десятичной точки) настраивается в input-параметрах; - доступны четыре вида сглаживания: SMA, EMA, альтернативная EMA, LWMA с выбором периода; - десять "типов" цен; - возможность регулировать сдвиг предыдущей цены закрытия; На скриншоте представлена работа индикатора в режиме "Элдер" и Force Index из папки "Осцилляторы" терминала
Автор: Aleksei Mikhanoshin