Уведомления
этого не может быть - только этот терминал мозги компенсирует со своими уведомлениях cTrader
вот уведомления об отложенных ордерах
так это хорошо Вы всегда в теме .
так это хорошо Вы всегда в теме .
у меня отложенных ордеров много, не все срабатывают, нужны уведомления только о открытых позициях
у меня отложенных ордеров много, не все срабатывают, нужны уведомления только о открытых позициях
должна быть настройка - где то галочки надо убрать
должна быть настройка - где то галочки надо убрать
нет такой, по крайней мере во вкладке уведомлений
нет такой, по крайней мере во вкладке уведомлений
ордер сработал установлен - это как обычно сигнал и сразу отправка сообщения - ну не знаю , Извини я такой же как и Вы
Терминал мне посылает уведомление на мобильный телефон о всех отложенных ордерах и сделках, но мне не зачем отслеживать отложенные ордера, мне необходимы уведомления только об открытии или закрытии сделки. Как этого добиться?
Вам сначала нужно в терминале отключить параметр 'Уведомлять о торговых транзакциях'
Затем использовать советник-утилиту, вроде этой: In Out Notification
- www.mql5.com
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования