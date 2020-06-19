Уведомления

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Терминал мне посылает уведомление на мобильный телефон о всех отложенных ордерах и сделках, но мне не зачем отслеживать отложенные ордера, мне необходимы уведомления только об открытии или закрытии сделки. Как этого добиться?
 
Alexsandr San:

этого не может быть - только этот терминал мозги компенсирует со своими уведомлениях   cTrader

вот уведомления об отложенных ордерах
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Victor Elizarov:
вот уведомления об отложенных ордерах

так это хорошо Вы всегда в теме . 

 
Alexsandr San:

так это хорошо Вы всегда в теме . 

у меня  отложенных ордеров много, не все срабатывают, нужны уведомления только о открытых позициях

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Victor Elizarov:

у меня  отложенных ордеров много, не все срабатывают, нужны уведомления только о открытых позициях

должна быть настройка - где то галочки надо убрать 

 
Alexsandr San:

должна быть настройка - где то галочки надо убрать 

нет такой, по крайней мере во вкладке уведомлений 

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Victor Elizarov:

нет такой, по крайней мере во вкладке уведомлений 

ордер сработал установлен - это как обычно сигнал и сразу отправка сообщения - ну не знаю , Извини я такой же как и Вы 

 
Victor Elizarov:
Терминал мне посылает уведомление на мобильный телефон о всех отложенных ордерах и сделках, но мне не зачем отслеживать отложенные ордера, мне необходимы уведомления только об открытии или закрытии сделки. Как этого добиться?

Вам сначала нужно в терминале отключить параметр 'Уведомлять о торговых транзакциях'


Затем использовать советник-утилиту, вроде этой: In Out Notification

In Out Notification
In Out Notification
  • www.mql5.com
Советник "In Out Notification" отсылает Push сообщение если: Для отсылки Push сообщений необходимо проверить настройку Уведомления:
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