Кто напишет робота бесплатно?
Написал вам в личку, но вы ее не читаете.
слишком жирно для бесплатного, тут вы уже на минималку насочиняли, можно смело идти с заказом в фриланс
Я уже осознал свою ошибку. Если подскажите как закрыть эту тему, буду признателен.
Georgii Gabeev:
Я уже осознал свою ошибку. Если подскажите как закрыть эту тему, буду признателен.
Я уже осознал свою ошибку. Если подскажите как закрыть эту тему, буду признателен.
В чем ошибка?
Andrey Khatimlianskii:Главная ошибка так старался всё описывал и всё зря. Вы главное не вздумайте начинать его делать, да ещё и за деньги, потому как итог будет один и имя ему МАРТИГЕЙЛ :-)
В чем ошибка?
Кто может написать советник, который закрывал бы все положительные позиции при достижении уровня маржи 100%
Borenko Eduard:
Кто может написать советник, который закрывал бы все положительные позиции при достижении уровня маржи 100%
Кто может написать советник, который закрывал бы все положительные позиции при достижении уровня маржи 100%
То есть когда почти маржин колл светит?
Vladimir Karputov:Ну да
То есть когда почти маржин колл светит?
Borenko Eduard:
Ну да
Ну да
А что, при такой огромной просадке бывают прибыльные позиции?
Borenko Eduard:
Кто может написать советник, который закрывал бы все положительные позиции при достижении уровня маржи 100%
Кто может написать советник, который закрывал бы все положительные позиции при достижении уровня маржи 100%
Так дядя Коля все и так закроет прибыльные и убыточные. Зачем что-то писать
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Stochastic + Мартингейл
1) Ордер на продажу открывается при соблюдении условий
2) Ордер закрывается при соблюдении условий
3) Ордер удваивается при условии:
Максимальное количество открытых ордеров -4
Новый ордер удваивает лот последнего открытого ордера (Пример первый ордер открыл лот 2, второй 4, третий -8, четвертый - 16)
После открытия четвертого лота устанавливается Stop loss для всех ордеров на уровне 150 пунктов от цены четвертого лота
Все открытые ордера закрываются одновременно при соблюдении условий пункта 2.
4) Допустимое время открытия ордеров
В случае наличия на данное время открытых ордеров, работает пункт 3
В случае закрытия ордера после данного времени, новые ордера не открываются.
5) Ордер на покупку открывается в обратной последовательности.
6) В случае закрытия одной сделки открывается другая в противоположную сторону с минимальным лотом.