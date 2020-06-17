Временной интервал

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Добрый день, есть возможность создать робота в котором можно будет регулировать время совершения операции?

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Georgii Gabeev:

Добрый день, есть возможность создать робота в котором можно будет регулировать время совершения операции?

вот можно в Ваш советник вписать , 

Снимок098 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                          098.mq5 |
//|                        Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
//---
input string   t10="---- CalendarValueLast 1-----";              //
input datetime HoursFrom                    = D'1970.01.01';     // 1 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo                      = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input string   t11="---- CalendarValueLast 2-----";              //
input datetime HoursFrom1                   = D'1970.01.01';     // 2 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo1                     = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
input string   t12="---- CalendarValueLast 3-----";              //
input datetime HoursFrom2                   = D'1970.01.01';     // 3 Время старт Сигнал Календаря
input datetime HoursTo2                     = D'1970.01.01';     // Время стоп Сигнал Календаря
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

//---
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
//---
   OnTimer1();
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Timer function                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTimer1(void)
  {
//---
   if((HoursFrom<HoursTo && TimeLocal()>=HoursFrom && TimeLocal()<HoursTo) ||
      (HoursFrom>HoursTo && (TimeLocal()<HoursTo || TimeLocal()>=HoursFrom))||
      (HoursFrom1<HoursTo1 && TimeLocal()>=HoursFrom1 && TimeLocal()<HoursTo1) ||
      (HoursFrom1>HoursTo1 && (TimeLocal()<HoursTo1 || TimeLocal()>=HoursFrom1))||
      (HoursFrom2<HoursTo2 && TimeLocal()>=HoursFrom2 && TimeLocal()<HoursTo2) ||
      (HoursFrom2>HoursTo2 && (TimeLocal()<HoursTo2 || TimeLocal()>=HoursFrom2)))
     {
      PlaySound("news.wav");
     }
  }
//+------------------------------------------------------------------+

где вот это ( PlaySound("news.wav"); ) впишите свою команду 

-----------------------------------------

подходит к мт4 и мт5 

 
Alexsandr San:

вот можно в Ваш советник вписать , 

 

где вот это ( PlaySound("news.wav"); ) впишите свою команду 

-----------------------------------------

подходит к мт4 и мт5 

Спасибо. Я не сам пишу робота, хочу заказать. Пытаюсь понять какие функции возможно в нем учесть.
Я все правильно понимаю, можно  сделать так чтобы робот каждый день торговал только в промежуток времени с  12:00 до 15:30?

[Удален]  
Georgii Gabeev:

Спасибо. Я не сам пишу робота, хочу заказать. Пытаюсь понять какие функции возможно в нем учесть.
Я все правильно понимаю, можно  сделать так чтобы робот каждый день торговал только в промежуток времени с  12:00 до 15:30?

да! можно и так. 

 
Georgii Gabeev:

Спасибо. Я не сам пишу робота, хочу заказать. Пытаюсь понять какие функции возможно в нем учесть.
Я все правильно понимаю, можно  сделать так чтобы робот каждый день торговал только в промежуток времени с  12:00 до 15:30?

Можно и чтобы не каждый, а только например по определенным дням недели или месяца )

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