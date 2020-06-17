Временной интервал
Добрый день, есть возможность создать робота в котором можно будет регулировать время совершения операции?
вот можно в Ваш советник вписать ,
//+------------------------------------------------------------------+ //| 098.mq5 | //| Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp. | //| https://www.mql5.com | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2020, MetaQuotes Software Corp." #property link "https://www.mql5.com" #property version "1.00" //--- input string t10="---- CalendarValueLast 1-----"; // input datetime HoursFrom = D'1970.01.01'; // 1 Время старт Сигнал Календаря input datetime HoursTo = D'1970.01.01'; // Время стоп Сигнал Календаря input string t11="---- CalendarValueLast 2-----"; // input datetime HoursFrom1 = D'1970.01.01'; // 2 Время старт Сигнал Календаря input datetime HoursTo1 = D'1970.01.01'; // Время стоп Сигнал Календаря input string t12="---- CalendarValueLast 3-----"; // input datetime HoursFrom2 = D'1970.01.01'; // 3 Время старт Сигнал Календаря input datetime HoursTo2 = D'1970.01.01'; // Время стоп Сигнал Календаря //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { //--- //--- return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert deinitialization function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnDeinit(const int reason) { //--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert tick function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick() { //--- OnTimer1(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Timer function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTimer1(void) { //--- if((HoursFrom<HoursTo && TimeLocal()>=HoursFrom && TimeLocal()<HoursTo) || (HoursFrom>HoursTo && (TimeLocal()<HoursTo || TimeLocal()>=HoursFrom))|| (HoursFrom1<HoursTo1 && TimeLocal()>=HoursFrom1 && TimeLocal()<HoursTo1) || (HoursFrom1>HoursTo1 && (TimeLocal()<HoursTo1 || TimeLocal()>=HoursFrom1))|| (HoursFrom2<HoursTo2 && TimeLocal()>=HoursFrom2 && TimeLocal()<HoursTo2) || (HoursFrom2>HoursTo2 && (TimeLocal()<HoursTo2 || TimeLocal()>=HoursFrom2))) { PlaySound("news.wav"); } } //+------------------------------------------------------------------+
где вот это ( PlaySound("news.wav"); ) впишите свою команду
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подходит к мт4 и мт5
вот можно в Ваш советник вписать ,
где вот это ( PlaySound("news.wav"); ) впишите свою команду
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подходит к мт4 и мт5
Спасибо. Я не сам пишу робота, хочу заказать. Пытаюсь понять какие функции возможно в нем учесть.
Я все правильно понимаю, можно сделать так чтобы робот каждый день торговал только в промежуток времени с 12:00 до 15:30?
Спасибо. Я не сам пишу робота, хочу заказать. Пытаюсь понять какие функции возможно в нем учесть.
Я все правильно понимаю, можно сделать так чтобы робот каждый день торговал только в промежуток времени с 12:00 до 15:30?
да! можно и так.
Спасибо. Я не сам пишу робота, хочу заказать. Пытаюсь понять какие функции возможно в нем учесть.
Я все правильно понимаю, можно сделать так чтобы робот каждый день торговал только в промежуток времени с 12:00 до 15:30?
Можно и чтобы не каждый, а только например по определенным дням недели или месяца )
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Добрый день, есть возможность создать робота в котором можно будет регулировать время совершения операции?