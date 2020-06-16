Вопросы по платформе MT5
Эти типы ордеров исключают проскальзывание цены даже во время сильных ценовых движений, например, импульса?
В MT5 и MT4 есть лента сделок (Time & Sales) и стакан цен в какой платформе эта функция работает быстрее и точнее ?
В MT5 и MT4 в какой из платформ быстрее считывать поток тиков (тиковых данных) ?
Проскальзывание исключены только в отложенных ордерах (он точно исполнится по цене указанной в ордере)
МТ4 со временем не будет, будет поддерживаться и развиваться только МТ5
Изменение цены в процентах.
В процентах от чего?
Во вложении скрин, там весь контракт.
Просто не пойму к чему привязать, поясните неграмотному).
В процентах от чего?
Во вложении скрин, там весь контракт.
Просто не пойму к чему привязать, поясните неграмотному).
Включите калькулятор и посчитайте пропорцию. (На примере моего рисунка - у меня показаны все цены)
Из рисунка видно, что перекрестие начали проводить из цены 1.10197.
Значит 1.10197 - 100%.
Окончили на цене 1.11721. Значит изменение 1.11721-1.10197=0.01524. Значит 0.01524 - x%
Итоговая пропорция:
1.10197 - 100%
0.01524 - x%
x = 0.01524 * 100 / 1.10197 = 1,382977758015191%
У MNQ размер тика 0.25, что не соответствует терминальному point.
Линейка не коректно считает инструменты, у которых TickSize не равен 0.00001
Сейчас проверим:
9692.01 - 100%
9692.01-9487.52=204,49 - x%
Повтор:
9692.01 - 100%
204.49 - x%
x = 204.49*100/9692.01=2,109882263844136
Ну где здесь неправильно считает?
Сейчас проверим:
9692.01 - 100%
9692.01-9487.52=204,49 - x%
Повтор:
9692.01 - 100%
204.49 - x%
x = 204.49*100/9692.01=2,109882263844136
Ну где здесь неправильно считает?
Спасибо, все понятно.
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Эти типы ордеров исключают проскальзывание цены даже во время сильных ценовых движений, например, импульса?
В MT5 и MT4 есть лента сделок (Time & Sales) и стакан цен в какой платформе эта функция работает быстрее и точнее ?
В MT5 и MT4 в какой из платформ быстрее считывать поток тиков (тиковых данных) ?