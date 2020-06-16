Вопросы по платформе MT5

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Есть вопросы по платформе MT5

Эта платформа поддерживает такие ордера, как buy and sell stop limit

Эти типы ордеров исключают проскальзывание цены даже во время сильных ценовых движений, например, импульса?


В MT5 и MT4 есть лента сделок (Time & Sales) и стакан цен в какой платформе эта функция работает быстрее и точнее ?

В MT5 и MT4 в какой из платформ быстрее считывать поток тиков (тиковых данных) ? 


 
MasterSmart:
Есть вопросы по платформе MT5

Эта платформа поддерживает такие ордера, как buy and sell stop limit

Эти типы ордеров исключают проскальзывание цены даже во время сильных ценовых движений, например, импульса?


В MT5 и MT4 есть лента сделок (Time & Sales) и стакан цен в какой платформе эта функция работает быстрее и точнее ?

В MT5 и MT4 в какой из платформ быстрее считывать поток тиков (тиковых данных) ? 


Проскальзывание исключены только в отложенных ордерах (он точно исполнится по цене указанной в ордере)

МТ4 со временем не будет, будет поддерживаться и развиваться только МТ5

 
Что означает значение процентов у перекрестья?
Проценты
 
Andrey Gladyshev:
Что означает значение процентов у перекрестья?

Изменение цены в процентах.


 
Vladimir Karputov:

Изменение цены в процентах.

В процентах от чего?
Во вложении скрин, там весь контракт.
Просто не пойму к чему привязать, поясните неграмотному).

Файлы:
Nasdaq.jpg  146 kb
 
Andrey Gladyshev:

В процентах от чего?
Во вложении скрин, там весь контракт.
Просто не пойму к чему привязать, поясните неграмотному).

Включите калькулятор и посчитайте пропорцию. (На примере моего рисунка - у меня показаны все цены)

Из рисунка видно, что перекрестие начали проводить из цены 1.10197.

Значит 1.10197 - 100%. 

Окончили на цене 1.11721. Значит изменение 1.11721-1.10197=0.01524. Значит 0.01524 - x%

Итоговая пропорция:

1.10197 - 100%

0.01524 - x%

x = 0.01524 * 100 / 1.10197 = 1,382977758015191%

 
Andrey Gladyshev:

В процентах от чего?
Во вложении скрин, там весь контракт.
Просто не пойму к чему привязать, поясните неграмотному).

У MNQ размер тика 0.25, что не соответствует терминальному point.
Линейка не коректно считает инструменты, у которых TickSize не равен 0.00001 

 
Roman:

У MNQ размер тика 0.25, что не соответствует терминальному point.
Линейка не коректно считает инструменты, у которых TickSize не равен 0.00001 

Сейчас проверим:

 

9692.01 - 100%

9692.01-9487.52=204,49 - x%

Повтор:

9692.01 - 100%

204.49 - x%

x = 204.49*100/9692.01=2,109882263844136‬ 

Ну где здесь неправильно считает?

 
Vladimir Karputov:

Сейчас проверим:

 

9692.01 - 100%

9692.01-9487.52=204,49 - x%

Повтор:

9692.01 - 100%

204.49 - x%

x = 204.49*100/9692.01=2,109882263844136‬ 

Ну где здесь неправильно считает?

Считается в терминальных point-ах, это уже не корректно, так как шаг цены 0.25 а не 0.01 

 
Roman:

Считается в терминальных point-ах, это уже не корректно, так как шаг цены 0.25 а не 0.01 

Вы можете пересчитывать хоть в бананах, но 9692.01-9487.52=204.49 или 20449 points.

 
Vladimir Karputov:

Сейчас проверим:

 

9692.01 - 100%

9692.01-9487.52=204,49 - x%

Повтор:

9692.01 - 100%

204.49 - x%

x = 204.49*100/9692.01=2,109882263844136‬ 

Ну где здесь неправильно считает?

Спасибо, все понятно.

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