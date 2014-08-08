Удаленный рабочий стол и SmartTV
Народ, мне мысль такая закралась в голову и не дает покоя, есть такая штука SmartTV, возможно ли с помощью этой штуки подключиться к удаленному рабочему столу VPS?
Отдел технической поддержки службы VPS с удовольствием ответит на ваш вопрос. А вы поделитесь с нами ответом.
Молчат пока, видно выходные...
Вот нарыл на любимом впс
"Используйте любой веб-браузер для доступа к удаленному рабочему столу своего Форекс VPS с полноценным функционалом RDP клиента.
Теперь вы можете очень просто и безопасно получить доступ к вашему Форекс серверу из любой точки мира, используя устройство по вашему выбору.
Мы используем SSL шифрование для защиты ваших данных передаваемых вами, вы можете быть спокойны заходя на сервер с общедоступных мест с интернетом, бесплатных Wifi, находясь в отпуске из отеля или со своего мобильного телефона даже по 3G.
Благодаря кросс-браузерности и кросс-платформенности ****** myRDP пользователи Windows, Mac OS X, Linux, Android и IOS могут работать с Windows и Windows-приложениями через свой любимый браузер.
******* myRDP может быть использован с любого компьютера, и практически на любом устройстве. Пользователи Chromebook, Android планшетов, Ipad, iPhone и других смартфонов также могут удаленно подключиться к своему Форекс серверу и иметь полное управление терминалом. Все, что вам нужно, это HTML5 совместимый браузер.
******* myRDP поддерживает Internet Explorer 9 и новее, Firefox, Chrome , Safari и другие веб-браузеры с поддержкой HTML5.
Услуга предоставляется бесплатно всем клиентам, начиная с тарифа PRO X и выше!"
Исходя из процитированного, делаем вывод, если браузер смарттв поддерживает HTML5, то всё возможно.
- www.2x.com
Прислюнявил андроид медиа плейер dns G510, к своему самсунгу, в принципе все неплохо, телевизор как планшетник работает нормально, подключил впс через майкрософтовскую примочку на плеймаркете, по запросу "удаленный рабочий стол",вайфай приемник глючит на плейере, пришлось кабель в него с роутера воткнуть, .... при подключении к впс разрешение отстой!!! а на впсе разрешение не регулируется....(впс заточен чисто под форекс). думаю может сменить впс провайдера
Серфинг в обозревателе тормозит(одноклассники)
Клавиатура у этой модели классная...
на кумуляторах, с обратной стороны медийная клава. !!! ашдимиай провод в комплекте
Ютуб воспроизведение на отлично, может они действительно медиаплеййеры, эту функцию они отрабатывают на 100500
Жалею что выбрал одноядерную примочку, до этого полгода назад покупал двухядерную, но попользоваться не успел, подарил....,а знакомый по моей рекомендейшен купил такую же, пока не жужжит... а в нашем днсе таких уже не было....
Все эти примочки страдают одной болезнью рабочий стол в планшетном режиме "кубиками" они все под одно разрешение заточены
Попутно выяснил что СмартТелевизоры от ДНС оборудованы встроенным Андроидом.... но моя хочет покупать Самсунг со смартом.... недели через 2 - отчитаюсь...
