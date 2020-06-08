Контур свечи при DRAW_COLOR_CANDLES
Нужно решить задачу отрисовки контура свечи при использовании отображения свечей методом DRAW_COLOR_CANDLES.
Причем контур нужно отображать на определенных свечах по некому условию, т.е. не все.
Какие есть мысли?
- www.mql5.com
За вектор конечно спасибо. Но насколько возможно связать бары на графике с открисовкой на канве? Речь об отрисовке всего графика цены не идет и задачи такой нет.
Может есть примерчик...
За вектор конечно спасибо. Но насколько возможно связать бары на графике с открисовкой на канве? Речь об отрисовке всего графика цены не идет и задачи такой нет.
Может есть примерчик...
- 2018.02.16
- www.mql5.com
Итак решение, для тех кому понадобиться. Без рисования на канвасе.
Так как у стиля DRAW_COLOR_CANDLES нет буфера цвета для контура свеч (хотя добавление его было бы совершенно логично со стороны разработчика), а для DRAW_CANDLES не работает clrNone, то единственный вариант добиться эффекта выборочного отображения контура свеч – это использовать этих стили совместно с поочередным заполнением нулевыми значениями буферы данных соответствующих стилей. Главный недостаток этого подхода – количество графических серий (indicator_plots) для стиля DRAW_CANDLES будет увеличиваться на каждую пару цветов (восходящих/нисходящих) свечей стиля DRAW_COLOR_CANDLES.
результат выглядит так
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Нужно решить задачу отрисовки контура свечи при использовании отображения свечей методом DRAW_COLOR_CANDLES.
Причем контур нужно отображать на определенных свечах по некому условию, т.е. не все.
Какие есть мысли?