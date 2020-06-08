Контур свечи при DRAW_COLOR_CANDLES

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Нужно решить задачу отрисовки контура свечи при использовании отображения свечей методом DRAW_COLOR_CANDLES. 

Причем контур нужно отображать на определенных свечах по некому условию, т.е. не все.

Какие есть мысли?

 
Peter Vorobyev:

Нужно решить задачу отрисовки контура свечи при использовании отображения свечей методом DRAW_COLOR_CANDLES. 

Причем контур нужно отображать на определенных свечах по некому условию, т.е. не все.

Какие есть мысли?

 
Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Пользовательская графика
Документация по MQL5: Стандартная библиотека / Пользовательская графика
  • www.mql5.com
В этом разделе представлены инструменты для работы с пользовательской графикой. Их использование существенно упрощает построение пользовательских графиков, рисунков и визуализацию данных. Отдельно разработаны классы для создания графических...
 
Artyom Trishkin:
 

За вектор конечно спасибо. Но насколько возможно связать бары на графике с открисовкой на канве? Речь об отрисовке всего графика цены не идет и задачи такой нет.
Может есть примерчик...

 
Peter Vorobyev:

За вектор конечно спасибо. Но насколько возможно связать бары на графике с открисовкой на канве? Речь об отрисовке всего графика цены не идет и задачи такой нет.
Может есть примерчик...

 
Canvas - это круто!
Canvas - это круто!
  • 2018.02.16
  • www.mql5.com
Поставил себе задачу: коротким кодом эффектно продемонстрировать возможности пользовательской графики через класс CCanvas...
 

Итак решение, для тех кому понадобиться. Без рисования на канвасе.
Так как у стиля DRAW_COLOR_CANDLES нет буфера цвета для контура свеч (хотя добавление его было бы совершенно логично со стороны разработчика), а для DRAW_CANDLES не работает clrNone, то единственный вариант добиться эффекта выборочного отображения контура свеч – это использовать этих стили  совместно с поочередным заполнением нулевыми значениями буферы данных соответствующих стилей. Главный недостаток этого подхода – количество   графических серий (indicator_plots) для стиля DRAW_CANDLES  будет увеличиваться на каждую пару цветов (восходящих/нисходящих) свечей стиля DRAW_COLOR_CANDLES.
результат выглядит так
пример

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