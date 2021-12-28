Советники: cm_Shadow Candles

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cm_Shadow Candles:

Советник открывает отложенные ордера при появлении свечи типа молот (с большой тенью).

cm_Shadow Candles

Автор: Vladimir Khlystov

 

Явным недостатком отложенных ордеров является то, что заранее неизвестно, что будет происходить при достижении ценой уровня, указанного в ордере.

По сути, это игра вслепую.

Поэтому, целесообразнее, вместо реального отложенного ордера выставлять этот уровень виртуально (внутри алгоритма робота).

И далее задать условия: если есть активность в этой зоне, то открывать позицию обычным рыночным ордером.

Таким образом, мы снимаем риски, связанные с неопределённостью отложенных ордеров (см. статью Как снизить риски трейдера)

 
Aleksandr Masterskikh:

Явным недостатком отложенных ордеров является то, что заранее неизвестно, что будет происходить при достижении ценой уровня, указанного в ордере.

По сути, это игра вслепую.

Поэтому, целесообразнее, вместо реального отложенного ордера выставлять этот уровень виртуально (внутри алгоритма робота).

И далее задать условия: если есть активность в этой зоне, то открывать позицию обычным рыночным ордером.

Таким образом, мы снимаем риски, связанные с неопределённостью отложенных ордеров (см. статью Как снизить риски трейдера)

Какая неопределенность? Откроется он или нет? Так такая же вероятность ждет и рыночную позицию. Причем в еще большей степени.

 
Подскажите, с какими настройками параметров советник показывает такие результаты, как в описании? А то у меня при тестировании постоянно сливает, а у Вас кривая доходности растущая.
 
Yuriy Kishman:
Подскажите, с какими настройками параметров советник показывает такие результаты, как в описании? А то у меня при тестировании постоянно сливает, а у Вас кривая доходности растущая.

Я специально параметры выделил красным прямоугольником.

 
Vladimir Khlystov:

Я специально параметры выделил красным прямоугольником.

Сори, сразу не заметил. Спасибо за подсказку.

 

неплохо для начала

 
Честно говоря немного разочарован. Столько ошибок и от тебя.... Ну например: зачем вводить количество ордеров если они закрываются во-первых исключительно по последнему тикету, а во-вторых когда отложек туда-сюда одинаковое количество. Расчёт прибыли не верный в ордерах. 
Да и много вообще чего не верно... 
Просто убил ....
 
Evgeniy Inkov:

неплохо для начала

спасибо!

  

Стоит доработать советник и смело отправлять в Маркет!

Чтобы люди слили депозит. С такой просадкой, какой Маркет? Не стыдно будет за него?
 
Skyrider:

Чтобы люди слили депозит. С такой просадкой, какой Маркет? Не стыдно будет за него?

Просто в советнике сейчас стоит очень крутой лот.  Но, если не жадничать и уменьшить лот в 10 раз, то и просадка уменьшится соответственно.

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