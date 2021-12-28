Советники: cm_Shadow Candles
Явным недостатком отложенных ордеров является то, что заранее неизвестно, что будет происходить при достижении ценой уровня, указанного в ордере.
По сути, это игра вслепую.
Поэтому, целесообразнее, вместо реального отложенного ордера выставлять этот уровень виртуально (внутри алгоритма робота).
И далее задать условия: если есть активность в этой зоне, то открывать позицию обычным рыночным ордером.
Таким образом, мы снимаем риски, связанные с неопределённостью отложенных ордеров (см. статью Как снизить риски трейдера)
Явным недостатком отложенных ордеров является то, что заранее неизвестно, что будет происходить при достижении ценой уровня, указанного в ордере.
По сути, это игра вслепую.
Поэтому, целесообразнее, вместо реального отложенного ордера выставлять этот уровень виртуально (внутри алгоритма робота).
И далее задать условия: если есть активность в этой зоне, то открывать позицию обычным рыночным ордером.
Таким образом, мы снимаем риски, связанные с неопределённостью отложенных ордеров (см. статью Как снизить риски трейдера)
Какая неопределенность? Откроется он или нет? Так такая же вероятность ждет и рыночную позицию. Причем в еще большей степени.
Подскажите, с какими настройками параметров советник показывает такие результаты, как в описании? А то у меня при тестировании постоянно сливает, а у Вас кривая доходности растущая.
Я специально параметры выделил красным прямоугольником.
Я специально параметры выделил красным прямоугольником.
Сори, сразу не заметил. Спасибо за подсказку.
Да и много вообще чего не верно...
Просто убил ....
неплохо для начала
спасибо!
Стоит доработать советник и смело отправлять в Маркет!
Чтобы люди слили депозит. С такой просадкой, какой Маркет? Не стыдно будет за него?
Чтобы люди слили депозит. С такой просадкой, какой Маркет? Не стыдно будет за него?
Просто в советнике сейчас стоит очень крутой лот. Но, если не жадничать и уменьшить лот в 10 раз, то и просадка уменьшится соответственно.
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cm_Shadow Candles:
Советник открывает отложенные ордера при появлении свечи типа молот (с большой тенью).
Автор: Vladimir Khlystov