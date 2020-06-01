100% качество истории фьючерсов в тестере стратегий

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Добрый день уважаемые форумчане!

Начал тестировать стратегию торговли фьючерсов, брокер - Открытие. Столкнулся с проблемой качества котировок - в данном случае имеется только 54%! Возможно ли решение, чтобы качество было 99%?

Пример

 
Mqlstudent:

Добрый день уважаемые форумчане!

Начал тестировать стратегию торговли фьючерсов, брокер - Открытие. Столкнулся с проблемой качества котировок - в данном случае имеется только 54%! Возможно ли решение, чтобы качество было 99%?


Я вижу, что структура качества истории у Вас довольно регулярная, повторяется через равные промежутки. Наведите мышку на эти куски истории и промежутков на шкале качества и посмотрите, на что выпадают эти промежутки. Возможно, это нормально для фьючерсов (я не использовал).

На форексе пропуски истории произвольно расположены, и обычно несколько лет назад.
 
Edgar Akhmadeev:

Я вижу, что структура качества истории у Вас довольно регулярная, повторяется через равные промежутки. Наведите мышку на эти куски истории и промежутков на шкале качества и посмотрите, на что выпадают эти промежутки. Возможно, это нормально для фьючерсов (я не использовал).

На форексе пропуски истории произвольно расположены, и обычно несколько лет назад.

Посмотрел на пропуски(навел мышкой на шкалу)  по вашей рекомендации и на графики визуализации и стало очевидным, что эти пропуски попадают на выходные дни. А в остальные дни, отображенные зеленым, качество истории показывает 100%!Также проверил результат на разных таймфреймах - результат стабильно одинаковый 54%. Из чего следует вывод, что в качестве истории не учитывается время торговли инструмента на конкретной площадке. Предполагаю, что с акциями будет такой же результат!


Спасибо, большое!

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