Помощь в развитии. Я молодой парень. - страница 2
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% успеха в трейдинге низок и переменчив. что сводит к 0 наличие честных наставников.
другое дело что есть идеи / философии / привычки успеха. которые применимы к разным аспектам жизни и разным бизнесам. но их вроде не скрывают
осталось только понять как определить что ложь а что золото. и это только опытным личным путём.
Увлекся трейдингом два года назад, когда был еще в школе. Прошел курс каких-то аля брокеров. В целом, мне показалось что они обманывали людей, но то что они мне преподнесли завлекло меня и я ушел в собственное расследование. Одному двигаться тяжко в теме: куча разной информации, как снежный ком, тем более часто возникают вопросы.
Хочу найти наставника, своего сенсея. Я хороший парень, увлекаюсь психологией, финансами, люблю девушек (жить без них не могу). Пусть и не в тему, но хоть немного о себе я рассказал.
Я наставник, твой сенсей. Я хороший мужчина, увлекаюсь рыбалкой, трейдингом, люблю жену.
Спрашивай, на все вопросы, найдутся ответы)))
люблю жену.
Ну так а все-таки, чью жену то? Уже определился? :)
Тут у всех один сенсей - Никитин. Вам к нему. Записывайтесь в очередь.
Только не ко мне. У меня прием закончен
Ну так а все-таки, чью жену то? Уже определился? :)
Вопрос из прошлой ветки))))
Свою конечно))
Я наставник, твой сенсей. Я хороший мужчина, увлекаюсь рыбалкой, трейдингом, люблю жену.
Спрашивай, на все вопросы, найдутся ответы)))
ТС, не слушай Александра !
Он пообещал разогнать счет, а нихрена не разогнал, а только слил все...
ТС, не слушай Александра !
Он пообещал разогнать счет, а нихрена не разогнал, а только слил все...
если быстро слил, то тоже разогнал!
нужно было сразу договариваться в какую сторону разгон будет ;)
если быстро слил, то тоже разогнал!
нужно было сразу договариваться в какую сторону разгон будет ;)
Да я с 1 бакса до 9 разогнал и слил потом все. Надоело.
А мысля была толи до 1000 толи до 100000 т. разгонять.
Вот и говорит что слил.