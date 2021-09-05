Помощь в развитии. Я молодой парень. - страница 2

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хорошие комментарии ) видимо тема интересная)))

% успеха в трейдинге низок и переменчив. что сводит к 0 наличие честных наставников.
другое дело что есть идеи / философии / привычки успеха. которые применимы к разным аспектам жизни и разным бизнесам. но их вроде не скрывают
осталось только понять как определить что ложь а что золото. и это только опытным личным путём.
 
so.andreev:
Увлекся трейдингом два года назад, когда был еще в школе. Прошел курс каких-то аля брокеров. В целом, мне показалось что они обманывали людей, но то что они мне преподнесли завлекло меня и я ушел в собственное расследование. Одному двигаться тяжко в теме: куча разной информации, как снежный ком, тем более часто возникают вопросы. 

Хочу найти наставника, своего сенсея. Я хороший парень, увлекаюсь психологией, финансами, люблю девушек (жить без них не могу). Пусть и не в тему, но хоть немного о себе я рассказал. 

Я наставник, твой сенсей. Я хороший мужчина, увлекаюсь рыбалкой, трейдингом, люблю жену.

Спрашивай, на все вопросы, найдутся ответы)))

 
Aleksandr Yakovlev:

 люблю жену.

Ну так а все-таки, чью жену то? Уже определился? :)

 
Реter Konow:
Тут у всех один сенсей - Никитин. Вам к нему. Записывайтесь в очередь.

Только не ко мне. У меня прием закончен

 
Vitaliy Maznev:

Ну так а все-таки, чью жену то? Уже определился? :)

Вопрос из прошлой ветки))))

Свою конечно))

 
Aleksandr Yakovlev:

Я наставник, твой сенсей. Я хороший мужчина, увлекаюсь рыбалкой, трейдингом, люблю жену.

Спрашивай, на все вопросы, найдутся ответы)))

ТС, не слушай Александра !

Он пообещал разогнать счет, а нихрена не разогнал, а только слил все...

 
Georgiy Merts:

ТС, не слушай Александра !

Он пообещал разогнать счет, а нихрена не разогнал, а только слил все...

если быстро слил, то тоже разогнал!

нужно было сразу договариваться в какую сторону разгон будет ;)

 
Igor Makanu:

если быстро слил, то тоже разогнал!

нужно было сразу договариваться в какую сторону разгон будет ;)

Да я с 1 бакса до 9 разогнал и слил потом все. Надоело.

А мысля была толи до 1000 толи до 100000 т. разгонять.

Вот и говорит что слил.

[Удален]  
Все советуют - а он молчит как партизан. Он уже, на заводе на Ипотеку копит.
 
подпишись на сигнал или несколько и смотри как торгуют другие и только так можно научиться ,а всякие курси -тоже самое что научиться играть в футбол  по учебнику
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