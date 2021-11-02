Советники: FiboWave
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, правильно ли я понял: После начала коррекции на волну устанавливается инструмент "расширение фибоначчи". после достижения коррекцией установленного уровня (выбирается в советнике) срабатывает отложенный ордер в направлении отскока от уровня фибоначчи (по направлению движения волны. При тестировании не выдает никаких результатов, или ошибку 130. также непонятно значение параметров WaveMin и WaveMax. Есть идеи по улучшению советника, добавлением некоторых принципов торговли при использовании расширения фибоначчи.
marketiva90:
Устанавливается инструмент "уровни фибоначчи" у которого есть уровни коррекции и уровни расширения, лимит-ордер и стоплосс ставятся на уровнях коррекции (отката), тейкпрофит на уровне расширения. Волна не учитывается, если она меньше WaveMin или больше WaveMax.
Поиск и устранение ошибок здесь.
Я конечно крайне извиняюсь. Но как мне скачать или получить файл *.ex4 данного советника?
10791181:
Как и любой другой файл - воспользовавшись поиском из терминала:
Наконец то, нашел, что искал! Спасибо автору!
Это наверное один из самых надежных советников (ИМХО).
Здравствуйте, а есть готовые настройки для данного советника, пробовал его оптимизировать на евро 5 минут, получил неплохой результат выкладываю set, но вот на демо стоит уже вторую неделю и не одной позы.
Файлы:
fibo_5_eur.set 1 kb
Добрый день! А в чём может быть проблема, если не открывается ордер, ни при открытии советника , ни при новой волне. У советника ограничений на на торговлю нет. на тестере тоже не открывает. ошибок не показывает
почему в настройках робота уровень 28.коррекция может быть и от уровня 50 и61.определяет ли робот от какого уровня будет коррекция и каким образом.
А можно к советнику приделать мартингейл?
здраствуйте! понравился мне этот робот!... но хотелось бы что бы ордер был не на одном уровне а на нескольких ну к примеру 5
можно такое дописать?
FiboWave:
Автор: Andrey Voznesensky