Советники: cm BASKET
Титанический труд. Отчего разочаровались?
Я не разочаровался! Напротив! Считаю, что у данного советника огромный потенциал для дальнейшего развития и готов дорабатывать его под конкретные нужды каждого трейдера.
Версия для МТ5 лежит здесь https://www.mql5.com/ru/code/29198
- www.mql5.com
Спасибо. Интересное направление... Было бы интересно увидеть не только инструменты торгующие на счете, но и все советники, торгующие на нем... и прибыль с просадкой по каждому советнику за выбраный период. Но это наверно из области фантастики? )
Нет ничего невозможного. Только прибыль с просадкой советник сможет анализировать только за то время, в течении которого сам работал.
Полезная таблица, только прокрутку необходимо добавить
Это уже в бесплатную версию точно не войдет. Стандартного средства прокрутки в MQL нет а создавать его будет намного сложнее чем сам советник.
Попробуйте просто уменьшить высоту строк и тогда их больше на экран поместится.
Это уже в бесплатную версию точно не войдет. Стандартного средства прокрутки в MQL нет а создавать его будет намного сложнее чем сам советник.
Попробуйте просто уменьшить высоту строк и тогда их больше на экран поместится.
На скрине только половина записей, ладно, сам допишу скрол, если время будет...
На скрине только половина записей, ладно, сам допишу скрол, если время будет...
Самое простое временное решение (костыль) - разделить на две части (фильтровать инструменты) и расположить на двух графиках. Да и вкладки переключать быстрее, чем скроллить, возможно.
Нет ничего невозможного. Только прибыль с просадкой советник сможет анализировать только за то время, в течении которого сам работал.
Т.е. по нескольким одновременно работающим советникам, прибыль с просадкой, вывести на панель не получится даже не в рамках этого советника?
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cm BASKET:
Советник управляющий счетом. Показывает какие пары инструментов сейчас торгуются на данном счете. Показывает прибыль полученную по каждой паре за определенное время. Помогает переключаться между множества открытых окон...
Автор: Vladimir Khlystov