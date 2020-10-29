Советники: cm BASKET

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cm BASKET:

Советник управляющий счетом. Показывает какие пары инструментов сейчас торгуются на данном счете. Показывает прибыль полученную по каждой паре за определенное время. Помогает переключаться между множества открытых окон...

cm BASKET

Автор: Vladimir Khlystov

 
Титанический труд. Отчего разочаровались? 
 
Отличная вещь! Спасибо!  Из пожеланий - добавить выборку по мейджику.
 
Алексей Тарабанов:
Титанический труд. Отчего разочаровались? 

Я не разочаровался! Напротив! Считаю, что у данного советника огромный потенциал для дальнейшего развития и готов дорабатывать его под конкретные нужды каждого трейдера.

Версия для МТ5 лежит здесь https://www.mql5.com/ru/code/29198

cm BASKET
cm BASKET
  • www.mql5.com
Советник показывает в виде таблицы все инструменты по которым ведется или когда либо велась торговля на данном счету. Отображает текущую прибыль и количество открытых позиций по каждой паре. Показывает какие пары инструментов сейчас торгуются на данном счете. Показывает прибыль полученную по каждой паре за прошедшие дни, неделю месяц и всего с...
 
Спасибо. Интересное направление... Было бы интересно увидеть не только инструменты торгующие на счете, но и все советники, торгующие на нем... и прибыль с просадкой по каждому советнику за выбраный период. Но это наверно из области фантастики? )
 
Vladislav1969:
Спасибо. Интересное направление... Было бы интересно увидеть не только инструменты торгующие на счете, но и все советники, торгующие на нем... и прибыль с просадкой по каждому советнику за выбраный период. Но это наверно из области фантастики? )

Нет ничего невозможного. Только прибыль с просадкой советник сможет анализировать только за то время, в течении которого сам работал.

 
Vladimir Khlystov:

Нет ничего невозможного. Только прибыль с просадкой советник сможет анализировать только за то время, в течении которого сам работал.

Полезная таблица, только прокрутку необходимо добавить


 
prostotrader:

Полезная таблица, только прокрутку необходимо добавить


Это уже в бесплатную версию точно не войдет. Стандартного средства прокрутки в MQL нет а создавать его будет намного сложнее чем сам советник.

Попробуйте просто уменьшить высоту строк и тогда их больше на экран поместится.

 
Vladimir Khlystov:

Это уже в бесплатную версию точно не войдет. Стандартного средства прокрутки в MQL нет а создавать его будет намного сложнее чем сам советник.

Попробуйте просто уменьшить высоту строк и тогда их больше на экран поместится.

На скрине только половина записей, ладно, сам допишу скрол, если время будет...

 
prostotrader:

На скрине только половина записей, ладно, сам допишу скрол, если время будет...

Самое простое временное решение (костыль) - разделить на две части (фильтровать инструменты) и расположить на двух графиках. Да и вкладки переключать быстрее, чем скроллить, возможно.

 
Vladimir Khlystov:

Нет ничего невозможного. Только прибыль с просадкой советник сможет анализировать только за то время, в течении которого сам работал.

Т.е. по нескольким одновременно работающим советникам, прибыль с просадкой, вывести на панель не  получится даже не в рамках этого советника?

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